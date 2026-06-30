В результате взрыва в Монако ранены украинский миллиардер Вадим Ермолаев, его жена и сын. Неизвестный оставил в доме рюкзак со взрывчаткой

В результате взрыва в Монако ранены украинский миллиардер Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын, сообщает BFMTV со ссылкой на источник, близкий к следствию. По данным вещателя, взрыв произошел около 21 часа по местному времени (22:00 мск) 29 июня в жилом доме, расположенном между бульваром д’Итали и улицей Реверан-пер-Луи-Фролла.
Полиция разыскивает подозреваемого, который оставил сумку со взрывчаткой. Он попал на камеры видеонаблюдения, но его лицо было частично скрыто панамой. В поисках задействованы около 40 жандармов и два полицейских вертолета. Князь Монако Альберт II заявил, что «в настоящее время мобилизованы все соответствующие государственные службы в тесном сотрудничестве с французскими властями». Прокуратура считает, что это вероятно, террористический акт.
По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Двое из трех пострадавших получили очень серьезные травмы, отмечает BFMTV. Местный житель рассказал журналистам, что видел «мальчика, лежащего на полу в крови, которому кто-то пытался помочь», а также женщину, которая лежала на лестнице вся в крови, «у нее не было ног».
58-летний Вадим Ермолаев — уроженец Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города. По данным Forbes-Украина, в 2021 году занимал 45-е место в списке ста самых богатых украинцев с состоянием $220 млн. По данным украинских СМИ, в 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.
В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Ермолаева и компании «Алеф-Виналь-Крым», которая управляет крымскими активами одного из крупнейших украинских производителей алкоголя — группы «Алеф-Виналь». Эта компания известна как производитель вин под брендами «Золотая Амфора» и Villa Krim, коньяков Klinkov и «Жан-Жак», водки GreenDay. По данным украинских властей, компания вела деятельность в аннексированном Крыму.