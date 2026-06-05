«Франция не купила армянскую клубнику», «Пашинян в ярости»: Кремлевская сеть «Матрёшка» запустила новую серию фейков об Армении

Кремлевская сеть ботов «Матрёшка» начала новую кампанию по распространению фейков против Армении на фоне обострения спора вокруг возможного сближения страны с Европейским союзом. В Twitter (X) распространяются фейковые ролики, оформленные под сюжеты западных СМИ и заявления иностранных политиков. Об этом The Insider рассказал проект «Блокировщик ботов», анализирующий атаки.
Триггерными темами для «Матрёшки» стали запрет на импорт армянских овощей и фруктов в Россию, а также заявление Пашиняна о перенаправлении поставок в другие страны, в том числе ЕС. Основной нарратив всех фейков — у Армении нет других друзей, кроме России.
Как Россия развернула торговый шантаж Армении
Давление на Армению со стороны России в последние месяцы развивается сразу по нескольким направлениям — экономическому, политическому и информационному. Формально российские ведомства объясняют ограничения санитарными, фитосанитарными или техническими претензиями, однако по времени они совпадают с резким ухудшением отношений Москвы и Еревана и попытками Армении расширить сотрудничество с Евросоюзом.
С 3 июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении картофеля, баклажанов, яблок, груш, айвы и сухофруктов. Ограничения объявлены бессрочными — до выработки нового механизма контроля безопасности поставок. Ранее российские власти уже вводили ограничения против других армянских товаров: цветов, минеральной воды «Джермук», а также вина и коньяка ряда производителей.
Еще до этого, с 30 мая, Россия ограничила ввоз значительной части армянской плодоовощной продукции. Практически сразу после введения ограничений государственное агентство РИА «Новости» выпустило материал под заголовком «Армения лишится почти всего экспорта клубники при потере российского рынка». Публикация стала частью более широкой информационной кампании, призванной продемонстрировать зависимость армянских производителей от российского рынка и подчеркнуть возможные экономические последствия дальнейшего сближения Еревана с Евросоюзом.
Эти меры особенно болезненны для Армении, поскольку российский рынок остается одним из ключевых направлений для армянского экспорта. Запреты бьют не только по отдельным компаниям, но и по целым секторам — сельскому хозяйству, производству алкоголя, напитков и цветочной продукции.
Новая волна давления началась на фоне парламентской кампании в Армении: выборы назначены на 7 июня. Одновременно Москва усилила политические предупреждения. 29 мая лидеры стран ЕАЭС — России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана — заявили, что Армения должна определиться между дальнейшим участием в Евразийском экономическом союзе и курсом на вступление в Евросоюз. В заявлении говорилось о рисках для экономической безопасности стран ЕАЭС из-за европейского курса Еревана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что Армения продолжит работать в рамках ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕС и ЕАЭС не станет неизбежным. По его словам, такое решение в конечном счете должен принять народ Армении на референдуме, однако говорить о нем пока рано.
Параллельно российские и белорусские власти стали публично предупреждать Армению об «украинском сценарии». Владимир Путин и Александр Лукашенко фактически проводят прямую параллель между курсом Украины на евроинтеграцию и началом войны, намекая, что сближение Армении с ЕС может привести к катастрофическим последствиям.
В одном из фейковых видео якобы профессор Лондонского университета королевы Марии Филип Коули говорит, что «европейские лидеры блестяще переиграли Никола Пашиняна». В ролике утверждается, что армянский премьер рассчитывал получить от Евросоюза миллиарды евро на либерализацию визового режима, но получил лишь «символическую сумму» (в действительности — более €2 млн).
В другом фейковом видео утверждается, что премьер-министр Армении «буквально вышел из себя», узнав о размере европейского финансирования. В качестве источника приводится несуществующий комментарий шеф-редактора отдела новостей The Insider Тимура Олевского, которому приписываются слова о том, что подобные проекты якобы должны стоить не менее €50 млн.
Отдельная серия роликов посвящена армянскому экспорту в Европу. В одном из них утверждается, что Главное управление продовольствия Франции (DGAL) обнаружило в армянских фруктах и овощах недопустимый уровень пестицидов и что такая продукция якобы не может продаваться ни в одной стране ЕС.
Наиболее абсурдным выглядит ролик о клубнике. В нем утверждается, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро якобы был вынужден опровергать сообщения о закупках армянской клубники Францией. Авторы видео вложили в его уста заявление о том, что «в настоящее время не существует никаких соглашений об импорте армянской клубники во Францию», а также обвинили армянские власти в распространении ложной информации.
Никаких подтверждений подлинности этих цитат, заявлений или сюжетов не существует.
Что такое «Матрёшка»
«Матрёшка» — кремлевская сеть ботов, троллей и координированных анонимных медиаресурсов, специализирующаяся на массовых дезинформационных кампаниях. Ее характерный инструментарий — короткие вертикальные видеоролики под логотипами авторитетных западных СМИ, университетов, государственных структур и международных организаций, которые одновременно запускаются в Twitter (X), Telegram, Bluesky и закрытых групповых чатах. Излюбленный прием сети — подхватывать реальный информационный повод и достраивать вокруг него вымышленный нарратив, используя реальные имена, бренды и организации.
Это далеко не первая атака «Матрёшки» на Армению. Как ранее установил The Insider, в преддверии парламентских выборов в стране разворачивается масштабная прокремлевская кампания влияния. За последние месяцы сеть распространила сотни фейковых роликов о Николе Пашиняне и европейском курсе Армении.
Расследование The Insider показало, что за пропагандистской газетой Wyoming Star, распространяемой в Армении, стоит связанный с ФСБ профессиональный доносчик Александр Ионов, а за координацию части информационных операций отвечает политтехнолог Андрей Перла из Агентства социального проектирования (АСП) — кремлевского подрядчика, ранее замеченного в дезинформационных кампаниях в странах Европы, США и Латинской Америки.
По данным проекта «Блокировщик ботов», к началу июня армянская кампания сети «Матрёшка» стала крупнейшей за всю историю проекта, превзойдя по масштабу даже операцию против Молдовы. Ранее исследователи оценивали число фейковых видео об Армении более чем в 340, однако за май их количество существенно выросло