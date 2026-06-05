«Франция не купила армянскую клубнику», «Пашинян в ярости»: Кремлевская сеть «Матрёшка» запустила новую серию фейков об Армении

Давление на Армению со стороны России в последние месяцы развивается сразу по нескольким направлениям — экономическому, политическому и информационному. Формально российские ведомства объясняют ограничения санитарными, фитосанитарными или техническими претензиями, однако по времени они совпадают с резким ухудшением отношений Москвы и Еревана и попытками Армении расширить сотрудничество с Евросоюзом.

С 3 июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении картофеля, баклажанов, яблок, груш, айвы и сухофруктов. Ограничения объявлены бессрочными — до выработки нового механизма контроля безопасности поставок. Ранее российские власти уже вводили ограничения против других армянских товаров: цветов, минеральной воды «Джермук», а также вина и коньяка ряда производителей.

Еще до этого, с 30 мая, Россия ограничила ввоз значительной части армянской плодоовощной продукции. Практически сразу после введения ограничений государственное агентство РИА «Новости» выпустило материал под заголовком «Армения лишится почти всего экспорта клубники при потере российского рынка». Публикация стала частью более широкой информационной кампании, призванной продемонстрировать зависимость армянских производителей от российского рынка и подчеркнуть возможные экономические последствия дальнейшего сближения Еревана с Евросоюзом.

Эти меры особенно болезненны для Армении, поскольку российский рынок остается одним из ключевых направлений для армянского экспорта. Запреты бьют не только по отдельным компаниям, но и по целым секторам — сельскому хозяйству, производству алкоголя, напитков и цветочной продукции.

Новая волна давления началась на фоне парламентской кампании в Армении: выборы назначены на 7 июня. Одновременно Москва усилила политические предупреждения. 29 мая лидеры стран ЕАЭС — России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана — заявили, что Армения должна определиться между дальнейшим участием в Евразийском экономическом союзе и курсом на вступление в Евросоюз. В заявлении говорилось о рисках для экономической безопасности стран ЕАЭС из-за европейского курса Еревана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что Армения продолжит работать в рамках ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕС и ЕАЭС не станет неизбежным. По его словам, такое решение в конечном счете должен принять народ Армении на референдуме, однако говорить о нем пока рано.

Параллельно российские и белорусские власти стали публично предупреждать Армению об «украинском сценарии». Владимир Путин и Александр Лукашенко фактически проводят прямую параллель между курсом Украины на евроинтеграцию и началом войны, намекая, что сближение Армении с ЕС может привести к катастрофическим последствиям.