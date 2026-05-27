Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» раздула скандал вокруг анонса Пашиняном концерта System of a Down в Армении

Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» использует скандал вокруг заявленного концерта System of a Down в Ереване для новой волны дезинформации против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом The Insider сообщили исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающего активность российских бот-сетей в социальных сетях.

Поводом для кампании стало реальное событие: 23 мая во время предвыборной агитации Пашинян публично объявил, что System of a Down выступит в июле на площади Республики в Ереване. «Матрёшка» немедленно подхватила эту информацию и выстроила вокруг нее серию взаимосвязанных фейков.

В десяти роликах, распространяемых сетью, сконструирована цельная фиктивная история:

Один из роликов, замаскированных под материал армянского оппозиционного издания Frontline, сообщает, что гонорар группы якобы составит рекордные $120 млн и уже вызвал «массовое возмущение» в стране на фоне тяжелой экономической ситуации. «Политолог Екатерина Мейеринг-Микадзе» (существует чрезвычайный и полномочный посол Грузии с тем же именем и фамилией) в фейковом интервью объясняет, что Пашинян «заигрывает с молодежью, которая придет на концерт, но не проголосует за него».

Ролик под логотипом журнала NME строит нарратив постепенного краха: Серж Танкян «объявляет о переносе концерта», поклонники «заваливают группу негативными комментариями» и обвиняют ее в пособничестве «политическим манипуляциям» премьера.

Под логотипом «P» (имитирующим американское музыкальное издание Pitchfork) боты тиражируют историю о «массовом возврате билетов» на концерты SOAD по всему миру, движении за «отмену» группы и якобы 70-тысячном сообществе в соцсети Bluesky, добивающемся ее кэнселинга.

Ролик под логотипом Euronews приписывает Танкяну публикацию, в которой тот будто бы пересматривает позицию по геноциду армян и заявляет, что «400 тысяч жертв — тоже трагедия, но никак не 1,5 миллиона». «Музыкальный критик Дэвид Фрик» (в реальности человек с такими именем и фамилией является старшим редактором музыкального журнала Rolling Stone) спрашивает, «сколько Пашинян заплатил за политическую позицию группы».

Под логотипом Armenpress пресс-секретарь Пашиняна в фейке успокаивает Баку: группа «давно изменила свою позицию» и теперь «поддерживает совместные усилия Армении и Турции по проверке числа жертв геноцида». Там же объясняется исчезновение песни Protect the Land из стриминговых сервисов — якобы по запросу правообладателя.

Ролик под CNN Türk изображает главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова требующим отменить концерт. Якобы выступление SOAD в Ереване будет «подрывом всех дипломатических усилий по достижению мира».

Ролик под логотипом NYT сообщает, что турецкий холдинг Doğan Holding тайно выкупил каталог группы за $200 млн, а целый ряд рок-музыкантов — от Дэйва Мастейна до Ди Снайдера — отказались участвовать в «ереванском фестивале в поддержку Пашиняна». В кадрах используются реальные видео со стримингового сервиса Cameo, где музыканты записывают персональные приветствия — их личные обращения смонтированы так, будто речь идет об Армении.

Ролик с лого France 24 сообщает о «террористической угрозе» на парижском концерте SOAD в Стад де Франс. Утверждается, что французская полиция «получила поток звонков с угрозами взрыва» от организаций армянской диаспоры.

Распространяется граффити, якобы нарисованное армянским художником на стене во Франции, где изображен Пашинян, дразнящий участников SOAD зажатыми в руке деньгами. Утверждается, что художник был выслан из страны.

Для видимости достоверности боты используют логотипы западных изданий и государственных структур. Стандартный прием сети — формула «ранее сообщалось», которая связывает ролики между собой и создает иллюзию нарастающего новостного потока. Ролики есть в распоряжении The Insider, однако они не будут опубликованы во избежание дальнейшего распространения дезинформации.

Концерт, которого нет, и выборы, которые скоро

23 мая во время предвыборной встречи с избирателями в ереванском округе Аван Пашинян объявил, что System of a Down выступит в июле на площади Республики. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года. Это первые плановые выборы с 2017-го года, и на них во многом решается внешнеполитическое будущее страны. Пашинян строит кампанию на курсе сближения с ЕС. В начале мая Ереван принял саммит Европейского политического сообщества и первый саммит ЕС — Армения, Турция сняла 30-летний запрет на прямую торговлю, а армяно-азербайджанское мирное соглашение, рамочный вариант которого был парафирован в Вашингтоне при посредничестве Трампа в августе 2025 года, остается центральной темой предвыборной повестки.

Что такое «Матрёшка»

«Матрёшка» — кремлевская сеть ботов, троллей и координированных анонимных медиаресурсов, специализирующаяся на массовых дезинформационных кампаниях. Ее характерный инструментарий — короткие вертикальные видеоролики под логотипами авторитетных западных СМИ и организаций, которые одновременно запускаются в Twitter (X), Telegram, Bluesky и закрытых групповых чатах. Излюбленный прием сети — подхватывать реальный информационный скандал и достраивать вокруг него вымышленный нарратив, используя подлинные имена и узнаваемые бренды.