NYT: Бот-сеть «Матрёшка» начала взламывать аккаунты известных лиц в Bluesky для распространения кремлевских нарративов

Российская пропагандистская сеть «Матрëшка» начала взламывать аккаунты реальных пользователей в Bluesky, чтобы публиковать фейки от их имени. Среди жертв оказались журналисты, преподаватели и деятели культуры. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследователей Университета Клемсона.

Взломанные аккаунты принадлежат людям, известным в своих профессиональных сферах: профессору Колорадской горной школы Бену Гилберту, политическому репортеру Baltimore Banner Памеле Вуд, аниме-художнику, голливудскому кинорежиссеру. С их страниц выходили поддельные новостные ролики — в частности, видео с дипфейком под канадского полицейского, критикующего президента Франции Эммануэля Макрона. Сам Гилберт узнал о взломе только от редакции NYT.

Кампанию исследователи связывают с московским Social Design Agency и операцией «Матрëшка», которую Кремль использует для дискредитации поддержки Украины на Западе и о которой The Insider неоднократно писал. «Матрëшка» специализируется на создании фейковых статей под видом материалов Reuters, France 24 и других западных медиа. Отмечается взлом реальных авторитетных аккаунтов вместо создания подставных — новый прием в арсенале сети.

Bluesky удалил несколько тысяч публикаций, волны атак шли с апреля. Компания назвала операции влияния «общеотраслевой проблемой» и подтвердила, что выделяет значительные ресурсы на борьбу с подобными кампаниями. Часть аккаунтов была заблокирована до тех пор, пока владельцы не сбросили пароли. Нынешние кампании в Bluesky, по словам исследователей, сосредоточены на Франции, Украине и Армении — стране, выборы в которой могут отдалить ее от России.

The Insider совместно с проектом «Блокировщик ботов» регулярно публикует расследования о сети «Матрëшка». В последнем из них рассказывалось о том, как сеть запугивает читателей грядущей пандемией хантавируса, вызвавшего вспышку заболевания на круизном лайнере MV Hondius.