Кремлевская сеть ботов «Матрëшка» запугивает жителей Европы пандемией хантавируса. Ученые считают ее риск очень низким

Кремлевская сеть ботов «Матрёшка» распространяет замаскированные под контент западных СМИ ролики и картинки, в которых запугивает читателей грядущей пандемией хантавируса, вызвавшего вспышку заболевания на круизном лайнере MV Hondius. Об этом The Insider рассказал проект «Блокировщик ботов» (antibot4navalny). Специалисты-эпидемиологи оценивают риск эпидемии и тем более пандемии хантавируса как низкий и очень низкий. 

Фейковые материалы публикуются в Twitter (X) и TikTok, боты размещают их в комментариях к постам известных фактчекеров, требуя проверить информацию, и даже рассылают на личные электронные почты журналистов. Просмотры, репосты лайки в Twitter активно накручивают. 

В одном из роликов, в котором используется логотип французского медиа France24, «Матрëшка» рисует поистине апокалиптическую картину: якобы хантавирус обнаружен уже у 210 человек в 60 городах Франции. При этом система здравоохранения и экономика Франции якобы настолько ослаблены поддержкой Украины в войне с Россией, что не смогут справиться с новой эпидемией, и потому она грозит более тяжкими последствиями, чем пандемия Covid-19 в 2020 году. 

На самом деле на 14 мая, как сообщила министр здравоохранения страны Стефани Рист, среди граждан Франции был зафиксирован всего один случай хантавируса — у пассажирки злополучного лайнера. Еще 26 человек, которые контактировали с ней и могли заразиться, получили отрицательные тесты, однако за их здоровьем продолжают наблюдать. 

В другом ролике, замаскированном под контент немецкого издания Deutsche Welle, украинских беженцев обвиняют в телефонном мошенничестве: они якобы звонят жителям Германии и Франции с предложением купить лекарства от хантавируса. При этом в первой части ролика достаточно корректно описывается процесс эвакуации пассажиров лайнера, на котором произошла вспышка заболевания. 

Кроме того, боты распространяют картинки, замаскированные под сканы страниц издания Liberation: на фотографиях видны стены зданий с граффити на французском «Хантавирус здесь». Утверждается, что неизвестные пометили так несколько десятков домов, где живут заболевшие. 

Как рассказала на своем You-Tube канале биолог и научный журналист Ирина Якутенко, хантавирус, в отличие от Covid-19, не передается от человека к человеку при кашле или чихании. Кроме того, человек вообще не является для него основным хозяином — вирус размножается в организме грызунов. Конкретно та его разновидность, которая поразила пассажиров MV Hondius, переносится длиннохвостой рисовой крысой, живущей в Южной Америке. Передача от человека к человеку возможна только с крупными каплями слюны и других биологических жидкостей — например, между членами одной семьи или в стесненных условиях (как на круизном лайнере). Анализ генома вируса показывает, что он «не приспособился и даже не начал приспосабливаться к более эффективному размножению в организме людей или к более эффективной передаче». В силу этого эпидемия или пандемия, сравнимая по масштабам с пандемией Covid-19, в случае с хантавирусом представляется эпидемиологам маловероятной. 

