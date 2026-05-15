Кремлевская сеть ботов «Матрëшка» запугивает жителей Европы пандемией хантавируса. Ученые считают ее риск очень низким

Кремлевская сеть ботов «Матрёшка» распространяет замаскированные под контент западных СМИ ролики и картинки, в которых запугивает читателей грядущей пандемией хантавируса, вызвавшего вспышку заболевания на круизном лайнере MV Hondius. Об этом The Insider рассказал проект «Блокировщик ботов» (antibot4navalny). Специалисты-эпидемиологи оценивают риск эпидемии и тем более пандемии хантавируса как низкий и очень низкий.

Фейковые материалы публикуются в Twitter (X) и TikTok, боты размещают их в комментариях к постам известных фактчекеров, требуя проверить информацию, и даже рассылают на личные электронные почты журналистов. Просмотры, репосты лайки в Twitter активно накручивают.

В одном из роликов, в котором используется логотип французского медиа France24, «Матрëшка» рисует поистине апокалиптическую картину: якобы хантавирус обнаружен уже у 210 человек в 60 городах Франции. При этом система здравоохранения и экономика Франции якобы настолько ослаблены поддержкой Украины в войне с Россией, что не смогут справиться с новой эпидемией, и потому она грозит более тяжкими последствиями, чем пандемия Covid-19 в 2020 году.