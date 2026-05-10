Круизный лайнер с хантавирусом прибыл в Тенерифе. На борту погибли три человека, пассажиров эвакуируют

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, в воскресенье утром прибыло к порту Гранадилья на Тенерифе, об этом сообщает Reuters. Пассажиры и часть экипажа будут эвакуированы.

Власти Испании сообщили, что санитарные службы проверят пассажиров, после чего их доставят на берег на небольших лодках. Как пишет агентство, пока ни у кого из пассажиров не выявлено признаков заболевания.



Лайнер отправился в круиз из Аргентины к Антарктиде 1 апреля. СМИ сообщали, что в результате вспыхнувшего на борту хантавируса скончались три человека: пожилая пара супругов из Нидерландов и гражданка Германии. Еще трое заболевших пассажиров были эвакуированы с лайнера во время остановки в Кабо-Верде.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорилась с испанским правительством, чтобы пассажирам лайнера разрешили сойти на берег в Тенерифе 10 мая. 8 мая местные жители вышли на акцию протеста к зданию парламента Канарских островов. Они опасались, что прибытие лайнера может быть опасно для их здоровья.



В ВОЗ подчеркнули, что риск для общественного здоровья остается низким, пишет Reuters. Ряд стран ЕС направили самолеты для эвакуации своих граждан.

Как объяснили в лабаратории «Инвитро», хантавирусы — это группа вирусов, переносчиками которых являются грызуны. У людей они могут вызывать тяжелые заболевания с поражением легких или почек. Инфекция развивается после инкубационного периода в несколько недель: сначала появляются высокая температура, боли в мышцах и головная боль, затем возможны дыхательная недостаточность или серьезные нарушения работы почек. Специфического лечения против хантавируса не существует, а летальность при некоторых формах достигает 30–40%.





