Круизный лайнер с хантавирусом прибыл в Тенерифе. На борту погибли три человека, пассажиров эвакуируют

The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona, in Tenerife, Spain. REUTERS/Hannah McKay

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, в воскресенье утром прибыло к порту Гранадилья на Тенерифе, об этом сообщает Reuters. Пассажиры и часть экипажа будут эвакуированы. 

Власти Испании сообщили, что санитарные службы проверят пассажиров, после чего их доставят на берег на небольших лодках. Как пишет агентство, пока ни у кого из пассажиров не выявлено признаков заболевания. 

Лайнер  отправился в круиз из Аргентины к Антарктиде 1 апреля. СМИ сообщали, что в результате вспыхнувшего на борту хантавируса скончались три человека: пожилая пара супругов из Нидерландов и гражданка Германии. Еще трое заболевших пассажиров были эвакуированы с лайнера во время остановки в Кабо-Верде. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорилась с испанским правительством, чтобы пассажирам лайнера разрешили сойти на берег в Тенерифе 10 мая. 8 мая местные жители вышли на акцию протеста к зданию парламента Канарских островов. Они опасались, что прибытие лайнера может быть опасно для их здоровья. 

В ВОЗ подчеркнули, что риск для общественного здоровья остается низким, пишет Reuters. Ряд стран ЕС направили самолеты для эвакуации своих граждан. 

Как объяснили в лабаратории «Инвитро», хантавирусы — это группа вирусов, переносчиками которых являются грызуны. У людей они могут вызывать тяжелые заболевания с поражением легких или почек. Инфекция развивается после инкубационного периода в несколько недель: сначала появляются высокая температура, боли в мышцах и головная боль, затем возможны дыхательная недостаточность или серьезные нарушения работы почек. Специфического лечения против хантавируса не существует, а летальность при некоторых формах достигает 30–40%.

 



 

