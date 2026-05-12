В нидерландской больнице нарушили протокол по хантавирусу. Двенадцать сотрудников отправились на карантин

Эвакуация пассажиров лайнера с хантавирусом / Фото: Reuters

Нидерландская больница Radboudumc в городе Неймеген отправила на карантин 12 сотрудников после нарушения протокола при работе с пациентом, зараженным хантавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Медики контактировали с кровью и мочой пациента без соблюдения строгих мер безопасности. В больнице заявили, что риск заражения крайне низок, однако сотрудников решили изолировать на шесть недель в качестве меры предосторожности. Работа клиники продолжается в обычном режиме.

Пациент был пассажиром круизного судна Hondius, на котором ранее произошла вспышка хантавируса. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения выросло до девяти. Один человек умер до тестирования, еще один находится на острове Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике, где нет возможности провести анализы.

С начала вспышки умерли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Обычно хантавирус передается через диких грызунов, однако выявленный на лайнере штамм Andes virus в редких случаях способен распространяться и от человека к человеку при тесном контакте, пишет Reuters.

Испания ранее сообщила о положительном тесте у одного из пассажиров лайнера, находящегося на карантине в военном госпитале в Мадриде. Еще один заболевший, гражданин Франции, находится в реанимации, но его состояние оценивается как стабильное.

В США 18 пассажиров лайнера были доставлены спецрейсом и помещены на карантин. Один человек с положительным тестом находится в биозащитном отделении в штате Небраска.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пока нет признаков начала масштабной эпидемии, однако из-за длительного инкубационного периода в ближайшие недели могут появиться новые случаи заражения.

