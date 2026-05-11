Хантавирус обнаружен у еще одного пассажира прибывшего в Тенерифе лайнера. Всего заражены как минимум пять человек, трое погибли

The Insider
порт Гранадилья на Тенерифе, Канарские острова, Испания, воскресенье, 10 мая 2026 года. (AP Photo)

Пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, начали эвакуировать с Канарских островов специальными рейсами. Вирус обнаружен у одного из эвакуированных американских пассажиров, но у него нет симптомов. Еще у одного пассажира, гражданина Франции симптомы появились во время полета домой, сообщает Associated Press.

Судно прибыло к острову Тенерифе, однако к причалу его не допустили. Более 140 пассажиров и членов экипажа вывозят на небольших лодках, после чего сажают на самолеты. Во время эвакуации пассажиры, медики и сотрудники порта использовали защитные костюмы, респираторы и проходили дезинфекцию.

Американских пассажиров после прибытия доставят в Медицинский центр Университета Небраски, где расположен федеральный карантинный комплекс и специальное отделение для особо опасных инфекций, ранее использовавшееся для пациентов с COVID-19 и Эболой. По данным властей США, пассажир, у которого обнаружен вирус, будет помещен в биоконтейнерное отделение.

Всего с начала вспышки вируса погибли три человека. Еще пять пассажиров заражены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при этом подчеркивает, что риск для широкой публики остается низким. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация «не является новым COVID».

Пассажиров после возвращения домой помещают на карантин или под медицинское наблюдение. Например, в Великобритании предусмотрены 72 часа госпитализации и шесть недель самоизоляции. Франция после появления симптомов у одного из пассажиров решила оставить всех эвакуированных в больнице «до дальнейших распоряжений».

Часть экипажа и тело одного из умерших пассажиров останутся на борту лайнера. Судно направится в Роттердам, где пройдет полную дезинфекцию.

Как пишет Associated Press, хантавирус обычно передается через контакт с выделениями грызунов и крайне редко от человека к человеку. Однако выявленный на лайнере штамм Andes virus, по данным специалистов, потенциально способен передаваться между людьми в редких случаях. Инкубационный период заболевания может составлять от одной до восьми недель.

