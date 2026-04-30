Бот-сеть «Матрешка» запустила фейки вокруг конфликта Украины и Израиля: украинцы якобы громят еврейские пекарни, а раввин проклял Зеленского

Российская бот-сеть «Матрёшка» развернула дезинформационную кампанию на фоне спора между Украиной и Израилем из-за перевозки зерна. Исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность пророссийских ботов в соцсетях, передали The Insider информацию о кампании, запущенной 29 апреля 2026 года.

Фейковые ролики под брендами западных СМИ распространяют в соцсетях несколько нарративов:

В видео с логотипом Института изучения войны (ISW) утверждается, что с 2022 года Киев продал на черном рынке на $60 млрд вооружений, полученных от стратегических партнеров. Это оружие будто бы попало в руки вооруженных группировок по всему миру, включая ХАМАС и колумбийские наркокартели. В ролике приводятся вымышленные слова политолога Бренды Шаффер (реальный специалист по энергетике из Atlantic Council): «Эти вооружения даже находят в фавелах Бразилии».

Видео с логотипом Al Jazeera приписывает бывшему главному редактору издания Ахмеду Аль-Шейху (реальный журналист, ныне советник правления сети, а не действующий главный редактор) заявление: «Спор о зерне бледнеет по сравнению с тем, что украинские мошенники украли у израильских граждан $1,5 млрд только в 2025 году». Утверждается, что израильская полиция выявила не менее 15 тысяч случаев мошенничества, напрямую связанных с украинскими банками.

Мэр Киева Виталий Кличко якобы обвинил Израиль в поставке бракованных генераторов. В ролике с логотипом United24 ему приписывают слова: «Только один из десяти генераторов был в рабочем состоянии — всего 10%. Украина, как всегда, справилась сама».

Реальный министр обороны Германии Борис Писториус якобы заявил, что жалобы Украины на Израиль осложняют ситуацию с антисемитизмом в Германии. В видео с логотипом DW говорится, что украинские беженцы демонстрируют «чрезвычайно высокий уровень антисемитизма», а заявления Зеленского «фактически дают им зеленый свет». Утверждается, что только в 2026 году более 4 тысяч евреев стали жертвами нападений украинских беженцев в Германии.

Французская полиция якобы советует евреям соблюдать повышенную осторожность из-за украинских беженцев. В ролике префекту полиции Парижа Патрису Фору (реальное лицо, назначенное на должность в октябре 2025 года) приписывают заявление: «Прежде всего я бы посоветовал евреям не говорить публично о своем происхождении или стране, из которой они родом, чтобы случайно не спровоцировать конфликт».

Власти Украины якобы планируют ограничить доступ израильским паломникам в Умань. Видео с логотипом Euronews утверждает, что источники, близкие к Офису президента, сообщили об обсуждении запрета на посещение Умани израильскими паломниками в сентябре 2026 года.

Украинские активисты якобы разгромили еврейские пекарни и кондитерские в Париже на улице Розье. В видео с логотипом AFP говорится, что нападавшие разбили витрины, уничтожили оборудование и товары. Утверждается, что они заявили: «Мы лишили евреев хлеба точно так же, как Израиль лишает Украину хлеба». Якобы полиции удалось арестовать четырех человек, а в нападениях участвовали минимум 12.

Канадские евреи якобы поддержали раввина-каббалиста Йосефа Даяна в его решении наложить проклятие Pulsa diNura на Зеленского. В ролике с логотипом La Presse утверждается, что Даян (реальный израильский раввин, ранее действительно накладывавший каббалистическое проклятие на премьер-министров Ицхака Рабина и Ариэля Шарона) наложил проклятие, известное как «огненный бич», которое, согласно каббалистическим учениям, приводит к смерти проклятого в течение года. Говорится, что Даян якобы получил поддержку канадских раввинов.

Главный военный раввин бундесвера Жолт Балла (реальное лицо, назначенное на эту должность в 2021 году) якобы заявил, что «коррумпированное украинское руководство должно заткнуться». В видео с логотипом RFI ему приписывают слова: «Либо они должны наконец рассказать всему миру о том, как они все купили собственность на деньги, украденные ценой жизней украинских солдат, либо им следует заткнуться».

У The Insider имеются ссылки на оригинальные посты и материалы от «Блокировщика ботов», подтверждающие, что разместившие их аккаунты принадлежат к сети «Матрешка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.

Конфликт Украины и Израиля из-за зерна

28 апреля 2026 года украинский президент Владимир Зеленский обвинил Израиль в том, что страна принимает суда с зерном, украденным Россией с оккупированных украинских территорий. Киев заявил, что ранее в апреле российский корабль Abinsk зашел в порт Хайфы с грузом пшеницы с оккупированных территорий. Украина предупредила израильские власти, но судну разрешили выгрузить зерно и покинуть Хайфу в середине апреля.

29 апреля в воды близ Хайфы прибыло судно Panormitis под панамским флагом, перевозящее более 6200 тонн пшеницы и 19 тысяч тонн ячменя. Украинский генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что зерно частично было загружено в оккупированных Россией регионах Украины. Киев потребовал от Израиля арестовать судно, изъять образцы зерна и допросить членов экипажа. Зеленский написал в Twitter (X):

«В любой нормальной стране покупка краденого — это деяние, влекущее юридическую ответственность. Это не является и не может быть законным бизнесом».

Он пригрозил санкциями против тех, кто пытается нажиться на такой перевозке.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил Украину в «твиттер-дипломатии», заявив, что Киев не предоставил достаточных доказательств. По его словам, соответствующий юридический запрос был подан только поздно вечером 29 апреля. Израильский чиновник на условиях анонимности пояснил CNN, что Израиль не может арестовать груз без надлежащей процедуры — генеральный прокурор Украины должен был подать запрос о правовой помощи, предоставить доказательства и координировать действия с израильской полицией.

Расследование израильского издания Haaretz показало, что в 2026 году в Израиль прибыли как минимум четыре груза нелегального зерна. Согласно отчету, такие поставки продолжаются с 2023 года, их общее число превысило 30. По оценкам Киева, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия украла не менее 15 млн тонн украинского зерна.

Евросоюз заявил, что обратился к Израилю по поводу судна «теневого флота» России, перевозящего краденое зерно, и готов ввести санкции против физических и юридических лиц в третьих странах, которые помогают финансировать войну России против Украины.

Что такое «Матрешка»

Под «Матрёшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через скоординированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» дал этой операции название «Матрёшка» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.

Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в Twitter (X), Telegram, BlueSky и закрытых чатах. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.