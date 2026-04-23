Кремлевская бот-сеть «Матрешка» ответила на обращение американских сенаторов к Meta и Google волной фейков о выборах в Армении

Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» запустила новую серию фейковых роликов в ответ на письмо комитета по международным делам Сената США, в котором сенаторы потребовали от Meta и Google активнее противодействовать российскому вмешательству в армянские выборы. Об этом The Insider сообщили исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающего активность российских бот-сетей в соцсетях.

Среди распространяемых фейков:

В одном из роликов МИД Канады изображен противником письма сенаторов. Ведомство будто бы предупредило Вашингтон, что вмешательство «создаст новый конфликт — и беженцы побегут в Канаду».

Другой фейк приписывает авторам письма коррупционный мотив. Боты утверждают, что сенаторы лично скупают сельскохозяйственные земли в Армении, а Пашинян им в этом содействует.

Главному редактору Bloomberg боты присвоили выдуманную цитату. Тот будто бы обвинил сенаторов в лицемерии, заявив, что российской дезинформации не существует, зато пашиняновская — вполне реальна, и Вашингтон ее намеренно игнорирует.

Французское агентство по борьбе с цифровым иностранным вмешательством Viginum в фейке превращено в союзника Кремля. Оно будто бы назвало письмо Сената «бесстыжим вмешательством» и объявило, что за пять лет не нашло никаких следов российской дезинформации против Армении, а все выявленные кампании оказались провокациями под ложным флагом — Украины, Молдовы, Франции и Германии. В довершение Viginum будто бы подает на сенатский комитет в международный суд.

Несуществующий канадский доклад обвиняет уже самого Пашиняна. В фейке утверждается, что Оттава зафиксировала больше года информационных манипуляций со стороны армянского премьера и потребовала международного вмешательства.

Ролик, приписанный Google, описывает реальную тактику российской пропагандистской группировки Storm-1516. В нем говорится, что якобы именно армянские власти манипулируют поисковой выдачей через сеть сайтов-однодневок.

Боты тиражируют вывод выдуманных «экспертов» о том, что Ереван воспроизводит схему, которая помогла президенту Молдовы Майе Санду выиграть выборы, задействовав платформы Google и Meta.

Крис Дженнер, мать клана Кардашьян армянского происхождения, в фейке призывает Вашингтон не лезть в дела Армении и заняться провалом на Ближнем Востоке, где США собирались «победить за два дня».

Ролики распространяются с логотипами западных СМИ, государственных структур и международных организаций — чтобы создать иллюзию достоверности. Характерная черта нынешней волны — инверсия реальных событий: подлинные факты (письмо Сената, деятельность Viginum, тактика Storm-1516) переворачиваются и переатрибутируются вымышленным источникам.

Письмо сенаторов и выборы в Армении

17 апреля американские сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис направили письма в Meta и Alphabet с призывом выделить ресурсы для противодействия российскому вмешательству в армянские выборы. По оценкам независимых экспертов, приводимым в письме, Россия адаптирует в кампании против Армении тактику, отработанную на выборах в Молдове, — в том числе через платформы Meta. Приводятся данные о том, что в Армении зафиксированы свыше ста страниц с манипулятивным контентом и не менее семнадцати YouTube-каналов, продвигающих дезинформацию о предстоящем голосовании.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года. Под вопросом находится в том числе политическое будущее премьера Никола Пашиняна. Его рейтинг одобрения, по данным Международного республиканского института, не превышает 24%, хотя оппозиция остается раздробленной и не менее непопулярной. Центральная интрига кампании — судьба мирного соглашения с Азербайджаном, рамочный вариант которого Пашинян и азербайджанский президент Алиев парафировали в Вашингтоне при посредничестве Трампа в августе 2025 года.

После того, как переговоры Путина и Пашиняна в Москве обернулись публичной перепалкой, российский регулятор инициировал отзыв лицензии дистрибьютора армянского коньяка.

Что такое «Матрёшка»

«Матрёшка» — кремлевская сеть ботов, троллей и скоординированных анонимных медиаресурсов, специализирующаяся на массовых дезинформационных кампаниях. Ее характерный инструментарий — короткие вертикальные видеоролики, стилизованные под материалы авторитетных западных изданий и организаций, которые одновременно запускаются в Twitter (X), Telegram, Bluesky и закрытых групповых чатах. Армянская кампания, стартовавшая в октябре 2025 года, по оценке «Блокировщика ботов» скоро станет рекордной по продолжительности в истории сети. Предыдущий рекорд удерживала молдавская операция «Матрёшки».