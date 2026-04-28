Кремлёвская бот-сеть «Матрёшка» продвигает фейки об «украинском следе» в покушении на Трампа

Кремлёвская бот-сеть «Матрёшка» активно распространяет в социальных сетях на западную аудиторию дезинформацию о том, что за покушением на Дональда Трампа стоит Украина. Об этом The Insider сообщили исследователи проекта Antibot4Navalny, отслеживающего активность российских бот-сетей в социальных сетях.

25 апреля на ужине корреспондентов Белого дома 31-летний Коул Томас Аллен открыл огонь из дробовика. Российские спецслужбы, отвечающие за гибридные операции, воспользовались инцидентом, чтобы сформировать у западной аудитории нарратив о причастности Украины и её сторонников к нападению.

Исследователи зафиксировали как минимум девять типов фейков, которые бот-сеть «Матрёшка» распространяла в ходе кампании.

Радикализация «из-за Украины». Распространяется фейк о том, что Аллен неоднократно получал выговоры на работе в репетиторской компании за «навязчивую проукраинскую пропаганду», пожертвовал Украине более 20 000 долларов, вешал украинские флаги и интересовался вступлением в ВСУ. В подкрепление тезиса о «проукраинской радикализации» боты цитируют «политолога Роджера Гриффина», по словам которого «убеждённый сторонник Украины и демократов» является «катализатором радикализации». Гриффин ничего подобного не говорил.

Фейковая цитата Элиота Хиггинса. Основателю Bellingcat приписывается высказывание о том, что «европейские спецслужбы использовали сторонника Украины, чтобы устранить Трампа», и что он якобы неоднократно предупреждал о готовности европейских лидеров пойти на «крайние меры» в свете позиции Трампа по Гренландии и Ирану.

Фейк о Педро Паскале. Распространяется ролик о том, что актер якобы выразил поддержку стрелку и заявил, что Трамп сам виноват в нападении, так как отказался помочь Украине.

«Украинские сотрудники» отеля. Утверждается, что ФБР разыскивает двух украинцев — отца и сына Дмитрия и Валерия Томенко, работавших в Washington Hilton, — которые якобы передали стрелку план этажа.

Фейк о реакции Армении. Пресс-секретарю премьера Армении Назели Багдасарян приписывается издевательский пост после покушения, а посол Армении якобы был вызван в Госдепартамент США.

Рейды ICE против украинских беженцев. Утверждается, что МИД Украины осудил некие рейды американских силовиков из ICE в приюты для украинцев, начавшиеся после покушения, поскольку «у стрелка были сообщники среди украинских беженцев». Сообщается о «целых группах украинцев», якобы планирующих насильственные действия против властей США.

Украинский сообщник. Распространяется фейк о том, что на телефоне Аллена найдена переписка с неким «Дмитрием Рымаренко», въехавшим в США через мексиканскую границу вместе с двумя украинцами — теми самыми сотрудниками Washington Hilton Томенко. Все трое якобы находятся в розыске.

Флешмоб в TikTok. Украинские пользователи якобы «наводняют» платформу фотографиями стрелка с тегом #NextTime. «Политолог Анджей Гил» цитируется с заявлением о том, что украинцы «сетуют на неудачу покушения» и что «та же судьба ждёт всех сторонников Украины».

Записка «во имя спасения Украины». Со ссылкой на New York Post утверждается, что в машине стрелка была найдена записка, в которой он объясняет свои действия желанием «спасти Украину» от Трампа, называет себя «мучеником» и выражает намерение покончить с собой после убийства президента.

Видео распространяются под видом материалов западных СМИ, государственных ведомств и международных организаций — это делается для создания иллюзии достоверности.

Что такое «Матрёшка»

«Матрёшка» — это связанная с Кремлём сеть ботов, троллей и координируемых анонимных площадок, специализирующаяся на массовом распространении дезинформации. Её ключевой инструмент — короткие вертикальные ролики, стилизованные под контент авторитетных западных изданий и организаций. Такие видео одновременно публикуются в X (Twitter), Telegram, Bluesky и закрытых чатах.

Как ранее писал The Insider, сеть «Матрешка» является частью более широкой системы дезинформационных операций, связанной с российскими властями и спецслужбами. После распада структур, ассоциировавшихся с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина, ключевая координация подобных кампаний перешла к Администрации президента России. Деятельность в этой сфере курируется под контролем высокопоставленных сотрудников, включая первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко.

Создание контента передано на аутсорсинг частным подрядчикам, среди которых выделяется Агентство социального проектирования (АСП), а также связанные с ним структуры. Эти организации занимаются разработкой дезинформационных материалов, включая фейковые новости, мемы и видеоконтент, ориентированный на зарубежную аудиторию.

Отдельную роль играют российские спецслужбы, в частности ГРУ. В подобных операциях могут использоваться офицеры под дипломатическим прикрытием, а также иностранные посредники и завербованные участники. Ряд кампаний, включая известную под названием Storm-1516, напрямую связывают с такими структурами.