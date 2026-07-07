Под Киевом нашли тело женщины, которую Интерпол подозревал в организации покушения на миллиардера Ермолаева в Монако — источник «УП»

Под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую Интерпол разыскивал в связи с покушением на украинского миллирдера Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, погибшую обнаружили поздним вечером 6 июля. Еще один источник «УП» рассказал, что задержаны двое подозреваемых: действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) и бывший сотрудник правоохранительных органов. «УП» также выяснила, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

2 июля французские СМИ сообщили, что следователи установили личность подозреваемой в организации взрыва в Монако. Ею оказалась 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Интерпол выдал ордер на ее арест.

По версии следствия, Березовская привела взрывное устройство в действие дистанционно. Она дожидалась появления Ермолаева с семьей, будучи неподалеку, а перед тем как привести взрывное устройство в действие, обернулась, чтобы проверить, находятся ли там жертвы. Перед этим она, переодевшись в мужчину, несколько раз была около этого дома, чтобы разведать обстановку.

Взрыв в подъезде дома в Монако произошел вечером 29 июня. В результате тяжелые ранения получили Ермолаев, его спутница и 13-летний сын.

Вадим Ермолаев — уроженец Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города. В 2021 году занимал 45-е место в списке ста самых богатых украинцев в списке Forbes-Украина (состоянием $220 млн). По данным украинских СМИ, в 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Ермолаева и компании «Алеф-Виналь-Крым», которая управляет крымскими активами одного из крупнейших украинских производителей алкоголя — группы «Алеф-Виналь». Эта компания известна как производитель вин под брендами «Золотая Амфора» и Villa Krim, коньяков Klinkov и «Жан-Жак», водки GreenDay. По данным украинских властей, компания вела деятельность в аннексированном Крыму.

В апреле этого года эстонский суд признал сына Ермолаева Артура виновным в организации мошеннических кол-центров в Украине. С 2019 по 2022 год эти кол-центры заработали не меньше €100 млн, предлагая жителям разных стран несуществующие инвестиционные предложения. Ермолаева приговорили к 5 годам тюрьмы, из которых 4 месяца и 26 дней он должен отбыть немедленно, а остальную часть срока сможет не отбывать, если не совершит нового преступления в течение пятилетнего испытательного срока. Ермолаев находился под стражей с декабря 2025 года, поэтому свой реальный срок он уже отсидел.