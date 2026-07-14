Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.62

EUR

87.58

OIL

75.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

293

 

 

 

 

 

Новости

Подозреваемых в убийстве Березовской считают организаторами взрыва в Монако. Официально им вменяют только убийство — УП

The Insider
Подъезд жилого дома в Монако после взрыва. Фото: AFP

Подъезд жилого дома в Монако после взрыва. Фото: AFP

Украинское следствие считает действующего сотрудника Главного управления разведки Владислава Реута и бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича организаторами взрыва в Монако. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к расследованию. По их словам, мужчины были кураторами Анастасии Березовской, которую власти Монако подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева.

Офис генерального прокурора Украины уточнил изданию, что официально Реуту и Жиковичу пока предъявлено подозрение только в убийстве Березовской. Обвинений в организации взрыва в Монако им не предъявляли.

По данным источников, оба подозреваемых сотрудничают со следствием и дают подробные показания. Собеседники издания утверждают, что их рассказы о ключевых эпизодах совпадают.

Реут признался в изготовлении электронного устройства, запускающего взрыв основного заряда. По его словам, устройство замаскировали под детскую игрушечную машинку и через Германию передали Березовской. Она якобы самостоятельно собрала взрывное устройство, однако Жикович утверждает, что женщина не обладала необходимыми для этого знаниями.

Березовская несколько лет жила в Германии вместе с сыном в статусе беженки. По словам подозреваемых, которые пересказывают источники УП, она согласилась участвовать в операции ради денег и рассчитывала купить дом в Украине. Ей якобы оплачивали поездки, проживание, аренду автомобилей и другие расходы. Документальных подтверждений этих утверждений издание не приводит.

Один из фигурантов также рассказал, что первоначально Ермолаева собирались похитить, однако позднее задачу якобы изменили. Следствие проверяет версию, что Березовскую убили после установления ее личности, поскольку она могла рассказать о других участниках операции. Официально эта версия также не подтверждена.

Взрыв произошел около жилого дома в Монако в конце июня. Пострадали Ермолаев, его партнерша и сын. Власти Монако квалифицировали дело как покушение на убийство, установку взрывного устройства в общественном месте и преступный сговор. УП называет произошедшее терактом.

Березовскую объявили в международный розыск. Вскоре ее нашли застреленной и закопанной в Киевской области. По версии украинского следствия, женщину убили Реут и Жикович. Печерский районный суд Киева отправил обоих под стражу без права на залог.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро
  5. «Попытки изменить Россию изнутри ни к чему не приводят, а воевать за Украину — это имеет значение!» — экс-журналист «Дождя» о службе в ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте