Подозреваемых в убийстве Березовской считают организаторами взрыва в Монако. Официально им вменяют только убийство — УП

Украинское следствие считает действующего сотрудника Главного управления разведки Владислава Реута и бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича организаторами взрыва в Монако. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к расследованию. По их словам, мужчины были кураторами Анастасии Березовской, которую власти Монако подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева.

Офис генерального прокурора Украины уточнил изданию, что официально Реуту и Жиковичу пока предъявлено подозрение только в убийстве Березовской. Обвинений в организации взрыва в Монако им не предъявляли.

По данным источников, оба подозреваемых сотрудничают со следствием и дают подробные показания. Собеседники издания утверждают, что их рассказы о ключевых эпизодах совпадают.

Реут признался в изготовлении электронного устройства, запускающего взрыв основного заряда. По его словам, устройство замаскировали под детскую игрушечную машинку и через Германию передали Березовской. Она якобы самостоятельно собрала взрывное устройство, однако Жикович утверждает, что женщина не обладала необходимыми для этого знаниями.

Березовская несколько лет жила в Германии вместе с сыном в статусе беженки. По словам подозреваемых, которые пересказывают источники УП, она согласилась участвовать в операции ради денег и рассчитывала купить дом в Украине. Ей якобы оплачивали поездки, проживание, аренду автомобилей и другие расходы. Документальных подтверждений этих утверждений издание не приводит.

Один из фигурантов также рассказал, что первоначально Ермолаева собирались похитить, однако позднее задачу якобы изменили. Следствие проверяет версию, что Березовскую убили после установления ее личности, поскольку она могла рассказать о других участниках операции. Официально эта версия также не подтверждена.

Взрыв произошел около жилого дома в Монако в конце июня. Пострадали Ермолаев, его партнерша и сын. Власти Монако квалифицировали дело как покушение на убийство, установку взрывного устройства в общественном месте и преступный сговор. УП называет произошедшее терактом.

Березовскую объявили в международный розыск. Вскоре ее нашли застреленной и закопанной в Киевской области. По версии украинского следствия, женщину убили Реут и Жикович. Печерский районный суд Киева отправил обоих под стражу без права на залог.