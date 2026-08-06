В Telegram-чате московского района Солнцево сообщили о прощании с генералом Игорем Ерусалимовым. Информация о его смерти не подтвердилась

Обновлено 18:30. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» уточняет, что 5 августа на Троекуровском кладбище скорее всего прошли похороны генерал-майора Валерия Плохотнюка. Судя по данным госсреестров, изученных The Insider, он погиб 1 августа — в день взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы, где праздновал свой день рождения главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Александр Чайко. Подробнее — в материале по ссылке.

В свою очередь, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ рассказал, что 5 августа на Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны «довольно молодого» генерал-майора, который «по одной из версий» был другом главкома Военно-космических сил (ВКС) РФ Александра Чайко. С главкомом связывают взрыв, который произошел 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi 1 августа: предположительно, там праздновался день рождения Чайко.

В сообщении в районном чате указывался адрес проживания Ерусалимова и дата похорон — 5 августа. Ему было 53 года. За неделю до полномасштабного вторжения России в Украину он получил звание генерал-майора, а в мае 2025-го президент РФ Владимир Путин присвоил Ерусалимову звание генерал-лейтенанта. Вероятно, с этим была связана путаница в звании погибшего офицера, которого ВЧК-ОГПУ назвал генерал-майором. Как отметил канал, процессию на Троекуровском кладбище сопровождал почетный караул с флагом ВКС России, а у самой могилы стоял флаг Сухопутных войск.

В 2020 году Ерусалимов был начальником оперативного управления штаба Западного военного округа в звании полковника и давал комментарии о противодействии «попыткам фальсификации и переписывания истории Великой Отечественной войны». В 2024 году он упоминался в письме Росреестра в качестве начальника оперативного управления — первого замначальника штаба Московского военного округа.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на первом этаже высотки на Кудринской площади в Москве произошел вечером 1 августа, там праздновалось 55-летие некоего Александра. Позднее выяснилось, что юбилей там отмечал главком ВКС РФ Александр Чайко, которому исполнилось 55 лет 27 июля. При взрыве погибли пять человек: женщина-курьер, которая принесла бомбу под видом подарка, остановивший ее охранник и, вероятно, зять Чайко Даниил Передрий — об этом свидетельствует запись в ЕГРИП. Об оставшихся двух погибших ничего не известно.