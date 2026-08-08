Неизвестный дрон взорвался у газопровода в Болгарии. Его не обнаружили системы наблюдения двух стран и НАТО

Неизвестный беспилотник утром 8 августа пересек границу Болгарии со стороны Румынии, упал в поле подсолнечника и взорвался примерно в 100 метрах от границы, утверждает премьер-министр Болгарии Румен Радев. Место падения находится возле бывшего погранперехода Кардам — в 200 метрах от румынской компрессорной станции и примерно в километре от болгарской станции Трансбалканского газопровода.

Люди не пострадали, взрыв не вызвал пожара и не повредил погранпереход, компрессорные станции или другую инфраструктуру, подтвердили в администрации Добричской области. Движение через Кардам не прекращалось. Обломки аппарата обследуют военные специалисты.

По словам министра обороны Димитра Стоянова, это был не любительский, а более крупный дрон, на борту которого, судя по силе взрыва, находилось значительное количество взрывчатки. Радев добавил, что дрон не обнаружили ни румынские, ни болгарские радары.

Обновлено 19:00. Болгарское Минобороны сообщило, что взорвавшийся беспилотник скорее всего был украинским. По данным предварительного анализа, это был беспилотник-приманка «Майя», который используют ВСУ. В ведомстве добавили, что «нет оснований полагать, что инцидент был преднамеренным».

Предупреждения о нем не поступило и из расположенного в Испании Объединенного центра воздушных операций НАТО, который следит за воздушным пространством Южной Европы, отмечают местные СМИ. Румынские пограничники зафиксировали только шум аппарата, а вскоре болгарский патруль в районе города Генерал-Тошево услышал сильный взрыв.

Радев объяснил провал обнаружения небольшими размерами дрона и малой высотой полета, а также напомнил о многолетней задержке с закупкой современных трехкоординатных радаров. После инцидента Болгария решила перебросить к румынской границе средства обнаружения и подавления беспилотников, прежде размещенные у границы с Турцией, и усилить охрану стратегических объектов. Вопрос о взрыве планируют поднять в начале следующей недели на заседании Североатлантического совета.

Болгарские военные усилили наблюдение за этим участком границы еще 31 июля — после того как Румыния за три дня сбила три беспилотника. По меньшей мере один из них идентифицировали как дрон типа Shahed, используемый российской армией для ударов по Украине. По данным румынских властей, с начала полномасштабной войны российские беспилотники нарушали воздушное пространство страны 33 раза. После июльских инцидентов Бухарест вызвал российского посла, а затем выслал одного из дипломатов.

Газовая инфраструктура возле Кардама соединяет сети Болгарии и Румынии. Она входит в Вертикальный газовый коридор, по которому топливо поступает из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову в Украину. Маршрут расширяют для поставок нероссийского газа.