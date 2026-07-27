Румыния объявила, что высылает российского дипломата из-за нарушений воздушного пространства страны

Министерство иностранных дел Румынии на своей странице в Twitter (X) сообщило, что вызвало российского посла после того, как румынские вооруженные силы сбили за три дня три дрона, залетевших в воздушное пространство страны. Послу Владимиру Липаеву были предъявлены обломки дрона, идентифицированного как российский БПЛА «Шахед». Также ему вручили ноту с уведомлением о признании нежелательным дипломата из состава российской миссии в Бухаресте. Этому дипломату приказано покинуть Румынию в течение пяти дней. Кроме того, румынского посла вызвали из России для консультаций.

«Было отмечено, что абсолютно недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и Европейского союза. Румынская сторона подчеркнула, что Российская Федерация несет исключительную ответственность за все эти серьезные инциденты и за ухудшение обстановки в области региональной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Последний дрон был сбит утром 26 июля истребителем F-16 над территориальными водами страны в районе Сулина — Килия. До этого ВС Румынии сбили два дрона 24 и 25 июля. Дрон, сбитый 24 июля был идентифицирован как российский «Шахед», расследование о происхождении остальных двух еще продолжается. В конце мая российский беспилотник «Герань-2» врезался в жилой дом в пограничном с Украиной городе Галац. Пострадали два человека. После инцидента Румыния выслала генерального консула России в Констанце и закрыла российское генконсульство в городе.