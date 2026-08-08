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Новости

Турция запретила транзит через Дарданеллы судам, направляющимся в Новороссийск — Bloomberg

The Insider
Судно, атакованное под Новороссийском, август 2026 / Exilenova+

Судно, атакованное под Новороссийском, август 2026 / Exilenova+

Главное управление береговой безопасности Турции начало ограничивать проход гражданских судов, двигающихся в сторону Новороссийска через пролив Дарданеллы, на фоне участившихся атак беспилотников в Черном море. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg. 

По данным агентства, сразу несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, получили от турецких властей уведомления, что те не выдают транзитные разрешения на проход для таких судов, а рассмотрение заявок на транзит потребует больше времени. 

Официально турецкие власти это решение не комментировали. Других подтверждений этой информации также нет. 

Фактически такой шаг может существенно ограничить поток судов в этом регионе, отмечает Bloomberg. Порт Новороссийск является ключевым центром экспорта нефти и зерна. 

Эта новость появилась на фоне роста числа случаев атак украинских беспилотников на коммерческие суда в акватории Черного моря. С начала июля Силы беспилотных систем ВСУ проводят в регионе так называемую операцию «МоЛоЧКа», название которой расшифровывается как «МОсква Ляже Через Крим» («Москва падет через Крым»). Командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди в субботу, 8 августа, сообщил, что за прошедшую неделю атакованы были еще по меньшей мере 12 судов. Как установил The Insider, среди них как минимум одно шло под турецким флагом. 

Кроме того, на этой неделе турецкий МИД уже выпустил заявление, связанное с атакой на два своих судна YASAR и NADEZHDA. Оба были атакованы в понедельник, 3 августа, на выходе из порта Новороссийск. В пресс-релизе ведомство предупредило о возможной эскалации в Черном море и призвало стороны конфликта «принять меры», чтобы обеспечить безопасность судов. 

По данным Bloomberg, некоторым судам сообщили, что ограничения также распространяются на суда, направляющиеся в Украину. Сухогрузы, выходящие из порта Одессы, тоже становятся целью российских атак. 

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