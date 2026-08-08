Из всех атакованных судов только одно при этом числится в санкционных спиках — танкер SUEZ PROTOPIA находится под санкциями Украины с февраля этого года.

Примечательно также, что среди попавших под удары судов есть сухогруз GULLUK, шедший под Турецким флагом. Ранее на этой неделе турецкий МИД уже выпустил заявление, связанное с атакой на два своих гражданских судна YASAR и NADEZHDA. Оба были атакованы в понедельник, 3 августа, на выходе из порта Новороссийск. В пресс-релизе ведомство предупредило о возможной эскалации в Черном море и призвало стороны конфликта «принять меры», чтобы обеспечить безопасность судов. Еще раньше — в мае — Анкара тоже делала заявления о «неконтролируемой эскалации» в регионе.

Всего, как пишет «Мадяр», с момента начала так называемой операции «Молочка» (с начала июля) в Черном и Азовском морях было атаковано по меньшей мере 218 судов.