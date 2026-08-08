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Украина атаковала еще по меньшей мере 12 судов в Черном и Азовском морях за прошедшую неделю

The Insider
Атакованное грузовое судно под Геленджиком, 7 августа 2026 / Exilenova+

Атакованное грузовое судно под Геленджиком, 7 августа 2026 / Exilenova+

По меньшей мере 12 связанных с Россией судов были подбиты украинскими беспилотникам за прошедшую неделю (1–8 августа) в Черном и Азовском морях, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. Как минимум одно из них находится в санкционном списке Украины, установил The Insider.

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На опубликованных «Мадяром» видео атак в некоторых можно разглядеть названия или IMO попавших под удар судов. Это сухогрузы: 

  • BREADFAN (IMO: 9626936) под флагом Маршалловых островов; 
  • CAMELLIA 8 (IMO: 9298569), Гонконг; 
  • MF BREEZE (IMO: 8821577), Того; 
  • GULLUK (IMO: 9228100), Турция; 
  • WINNER (IMO: 9305087), Маршалловы острова; 
  • TIAN LI (IMO: 9241255), Вануату;

и танкер SUEZ PROTOPIA (IMO: 9380893), шедший под флагом Либерии.

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Из всех атакованных судов только одно при этом числится в санкционных спиках — танкер SUEZ PROTOPIA находится под санкциями Украины с февраля этого года.

Примечательно также, что среди попавших под удары судов есть сухогруз GULLUK, шедший под Турецким флагом. Ранее на этой неделе турецкий МИД уже выпустил заявление, связанное с атакой на два своих гражданских судна YASAR и NADEZHDA. Оба были атакованы в понедельник, 3 августа, на выходе из порта Новороссийск. В пресс-релизе ведомство предупредило о возможной эскалации в Черном море и призвало стороны конфликта «принять меры», чтобы обеспечить безопасность судов. Еще раньше — в мае — Анкара тоже делала заявления о «неконтролируемой эскалации» в регионе. 

Всего, как пишет «Мадяр», с момента начала так называемой операции «Молочка» (с начала июля) в Черном и Азовском морях было атаковано по меньшей мере 218 судов. 

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