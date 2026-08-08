В Геленджике закрыли пляжи из-за угрозы атаки дронов — через пять дней после гибели семи человек в Архипо-Осиповке

Сначала местные СМИ сообщили о закрытии пляжей только в микрорайоне Голубая Бухта. Затем ограничения распространили на Геленджик, Кабардинку и Дивноморское. Незадолго до объявления тревоги Богодистов утверждал, что громкие звуки связаны с работой ПВО в соседнем городе и самому Геленджику ничего не угрожает.

Позавчера, 6 августа, при угрозе атаки безэкипажных катеров местные власти запретили плавсредствам выходить в море, а отдыхающим рекомендовали покинуть пляжи и набережную. За день до нынешнего закрытия издание 93.ru писало, что сирены в Геленджике звучат по несколько раз в день, однако многие туристы продолжают оставаться на побережье.

Пятью днями ранее, 3 августа, беспилотник упал и взорвался на пляже в Архипо-Осиповке. По информации властей, погибли семь человек, в том числе четверо детей, еще 58 человек пострадали.

Российские власти назвали произошедшее преднамеренным ударом по мирным жителям, однако доказательств того, что целью беспилотника был пляж, не представили. На опубликованном очевидцами видео слышны выстрелы, после которых летевший со стороны моря дрон резко снижается и взрывается при столкновении с землей.