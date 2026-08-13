Cовокупные убытки Wildberries и селлеров от атак дронов достигают 600–800 млрд рублей — Forbes

Совокупный ущерб Wildberries и продавцов площадки от атак БПЛА на склады маркетплейса оценивается в 600–800 млрд рублей. Такую оценку в беседе с Forbes привели участники встречи в Госдуме, где 12 августа обсуждались меры поддержки пострадавшего бизнеса, притом что срок, к которому вице-премьер Александр Новак поручил подготовить такие меры, истек еще 10 августа.

По подсчетам ведущего аналитика Data Insight Сергея Семко, которые приводит издание, восстановление складов и инфраструктуры Wildberries может обойтись в 147,1–223,1 млрд рублей, а с учетом полного демонтажа поврежденных объектов, вывоза отходов и рекультивации территории может вырасти до 169,2–278,9 млрд рублей. Потери самих селлеров Семко предварительно оценивает в 445–507,8 млрд рублей. Ранее Forbes со ссылкой на собственные расчеты писал, что потери продавцов Wildberries после атак на склады могут составить 215–280 млрд рублей — эта оценка не учитывала часть более поздних атак, включая удар по складу во Владимирской области. К началу августа украинские беспилотники уже вывели из строя около 62% крупнейших логистических хабов компании — 16 из 26 объектов площадью более 15 тысяч м².

Как пишет Forbes, 30 июля Новак поручил Минэкономразвития, Минфину и ФНС совместно с Центробанком и бизнес-сообществом за десять дней разработать меры поддержки пострадавших предпринимателей. К назначенному сроку правительство ничего не сообщило. Зато, как стало известно изданию, проблему обсудили в Госдуме — на встречу пригласили крупных продавцов и их объединения, представителей Wildberries и других площадок, а также чиновников из регионов с опытом налоговых льгот для селлеров: Чечни, Мордовии, Калмыкии, Удмуртии и Бурятии. Организатор встречи — зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов — рассказал, что предложил заморозить проценты по кредитам продавцов, ввести мораторий на их банкротство и разрешить бесплатный вывоз товара со складов Wildberries — сейчас этому, по его словам, мешают региональные власти, ограничивающие доступ к территории во время налетов БПЛА.

Продавцы настаивают на более широких мерах. Глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева заявила, что от атак пострадало более 400 тысяч селлеров, а Wildberries в среднем выплатила пострадавшим по 2–30 тысяч рублей — меньше 20% понесенных убытков. Ассоциация предлагает закрепить за маркетплейсами статус ответственных хранителей товара, из-за чего площадки будут обязаны возмещать утраченное имущество продавцов, также прозвучало предложение отсрочить до конца 2026 года уплату НДС и налога на прибыль и сохранить льготные налоговые ставки для интернет-торговли. В пресс-службе Wildberries сообщили Forbes, что итоговый размер ущерба пока оценивать преждевременно, и подтвердили, что, помимо прямых выплат, продавцам предоставлены отсрочки по кредитам, скидки на хранение и бесплатные транзитные поставки.

Единственным ведомством, успевшим подготовить свои предложения к 10 августа, как пишет Forbes, оказался Центробанк — он рекомендовал кредиторам не начислять пострадавшим заемщикам штрафы и пени, не требовать досрочного возврата кредитов и не поднимать ставки.