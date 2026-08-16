Экс-командир украинской подлодки, перешедший на сторону РФ, погиб в день взрыва в Севастополе. Информация об этом появилась в госреестре

Капитан 1-го ранга Роберт Шагеев погиб 13 августа в день взрыва в Севастополе. Информацию об этом The Insider обнаружил в госреестре. Ранее Telegram-каналы и блогеры со ссылкой на источники писали, что именно он мог стать жертвой покушения.
The Insider обнаружил ИНН, принадлежащий Шагееву, в реестре недействительных ИНН. Он был признан таковым именно 13 августа, что косвенно свидетельствует о смерти его владельца.
Подрыв самодельной бомбы произошел на Столетовском проспекте в Севастополе днем 13 августа. Взрывное устройство заложили в урне рядом со скамейкой, писали Telegram-каналы. Его привели в действие, когда мимо проходил мужчина. Он скончался от полученных травм.
Ранее о том, что жертвой взрыва мог стать именно Шагеев, писали блогер Анатолий Шарий и канал «ВЧК-ОГПУ». Подтверждений этому, однако, не было. В ФСБ лишь подтверждали, что погиб военнослужащий МО РФ.
В ведомстве также тогда отчитались о задержании подозреваемой, позднее об ее отправке в СИЗО сообщил суд в Севастополе, но личность девушки не раскрыли. Крымский доносчик Александр Талипов, а также близкие к силовикам Telegram-каналы утверждают, что задержанная — 32-летняя Маргарита Реут. В прошлом году ее штрафовали за «дискредитацию армии».
Роберт Мансурович Шагеев — бывший офицер ВМС Украины и командир украинской подводной лодки «Запорожье». Во время аннексии Крыма и захвата полуострова российскими военными подлодка оказалась заблокирована в Стрелецкой бухте в Севастополе. Шагеев дезертировал из украинских ВМС и перешел на службу в российский военный флот.