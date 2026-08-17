После остановки терминалов в Новороссийске российское зерно подешевело до минимума с мая 2024 года

Средняя цена пшеницы третьего класса в России 10–16 августа снизилась на 2,8%, до 11,5 тысячи рублей за тонну. Пшеница четвертого класса подешевела на 3,1%, до 11 тысяч рублей, пятого — на 2%, до 10 тысяч рублей. Цена ячменя упала на 5,6%, до 9,7 тысячи рублей за тонну.

Стоимость пшеницы четвертого класса за год сократилась на 24%, а нынешние цены на зерно стали минимальными с мая 2024 года. На юге России пшеница за месяц подешевела на 12–15,4%, ячмень — на 16%. Индекс пшеницы с поставкой в порт Новороссийск опустился на 20,7% за год.

Участники рынка, с которыми поговорил «Коммерсантъ», связывают падение цен с приостановкой работы всех трех зерновых терминалов в Новороссийске. Два крупнейших объекта остановились после атаки беспилотников 12 августа, их совокупная экспортная мощность составляет 15,6 млн тонн зерна в год. «Объединенная зерновая компания» официально подтвердила повреждение инфраструктуры терминала НКХП.

К этому моменту уже прекратил работу поврежденный беспилотниками терминал в Тамани мощностью 5 млн тонн в год. Ранее Россия остановила судоходство по Азово-Донскому каналу и закрыла порт Кавказ, который использовался для перегрузки зерна с малых судов на балкеры. Как писал The Insider, на глубоководные порты Черного моря приходится 70–75% российского морского экспорта зерна, еще до четверти обеспечивали Азовское море и мелководные порты Ростовской области.

Аграрии откладывают продажи, рассчитывая на восстановление цен. Аналитики полагают, что снижение продолжится, поскольку внутренний рынок не наращивает закупки на фоне дорогих кредитов и ожиданий дальнейшего удешевления зерна.

Институт конъюнктуры аграрного рынка ожидает, что в августе экспорт российской пшеницы сократится более чем на 30% год к году. Минсельхоз США снизил прогноз российского экспорта на сезон 2026/27 с 47,5 млн до 46 млн тонн из-за перебоев в Черном море, прежде всего в азовских портах. По сравнению с предыдущим сезоном поставки сократятся на 4,2%.

Российская пшеница при этом подешевела на мировом рынке на 1,3%, до $224 за тонну. Пшеница из Евросоюза за месяц подорожала на 10,6%, до $262, канадская — на 7,4%, до $292, американская — на 8,8%, до $321. USDA связывает рост зарубежных цен с проблемами поставок из России и увеличением спроса на зерно других экспортеров.