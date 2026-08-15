Wildberries скрыл из отчетов данные о том, на каких складах хранятся товары продавцов «для дополнительной безопасности»

Маркетплейс Wildberries перестал показывать селлерам, на каких именно складах находится их продукция. Об этом компания сообщила 14 августа в уведомлении для продавцов, обратил внимание Telegram-канал «Клуб партнеров на маркетплейсах». Логистические объекты убрали с карты складов, из отчетности и ряда других разделов портала — среди причин компания назвала необходимость «обеспечить дополнительную безопасность объектов» и хранящихся на них товаров.

Формальным поводом для изменений в компании назвали запуск в тестовом режиме новой схемы поставок по модели «Склад WB». Ее смысл в том, что продавец больше не везет партию на конкретный склад, а сдает ее в пункт выдачи или сортировочный центр, после чего маркетплейс сам распределяет товар по своим объектам. Раз прямые поставки на склады не нужны, то и показывать их расположение необязательно, следует из объяснения Wildberries.

Общее количество остатков по всем складам продавцы по-прежнему смогут видеть, и эта цифра не изменится, подчеркнули в компании, — исчезнет только разбивка по конкретным точкам хранения. В «Отчете по остаткам на складе» сохранятся графы «В пути до получателей», «В пути возвраты на склад WB» и «Всего находится на складах». В блоке «Распределение остатков по складам» вместо прежней детализации появятся столбцы «Склад WB РФ», «Склад WB СГТ РФ», а также колонки по конкретным складам за пределами России.

Решение принято на фоне серии ударов беспилотников по логистическим комплексам маркетплейса. Так, один из самых крупных налетов на его инфраструктуру произошел в ночь на 4 августа, когда дроны атаковали объекты Wildberries сразу в трех регионах — Московской, Ленинградской и Тверской областях. В подмосковном Чехове тогда погибли пять человек, еще десять пострадали, на складе в Красном Бору начался пожар, а у логистического центра в Эммауссе была повреждена стена.

Владимир Зеленский объяснял удары тем, что логистические центры были «задействованы в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением». Wildberries пообещал «произвести выплаты» продавцам за утраченные при атаках товары, не уточнив методику расчета и сроки. Потери селлеров оценивались в 215–280 млрд рублей, при этом к концу июля компания публично отчиталась о выплатах пострадавшим более чем на 40 млн рублей.