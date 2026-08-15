В Самаре после ракетного удара загорелся цех оборонного предприятия

В Самаре в ночь на 15 августа после ракетного удара загорелся цех, который относится либо к авиастроительному заводу «Авиакор», либо к ракетно-космическому центру «Прогресс», свидетельствует анализ издания ASTRA, которое изучило кадры мониторингового канала Exile Nova+, где зафиксирован взрыв на промышленной площадке. Точную принадлежность объекта установить не удалось, поскольку мощности двух предприятий вплотную примыкают друг к другу. Предположительно, удар был нанесен с помощью крылатых ракет «Фламинго».
Удар подтвердили власти. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что Украина атаковала ракетами промышленное предприятие региона, но название объекта не раскрыл. Мэр Самары Иван Носков сообщил о пострадавших и повреждении промышленной инфраструктуры. По его словам, он работает на месте «вместе с руководством предприятия и службами быстрого реагирования», пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Ранее той же ночью система РСЧС предупреждала жителей области об угрозе ракетного удара, а очевидцы выкладывали в соцсети снимки взрывов и поднимающихся над городом столбов дыма.
АО РКЦ «Прогресс» входит в «Роскосмос» и считается одним из ведущих предприятий отрасли. С 1994 года там ведут разработку и испытания ракет-носителей семейства «Союз-2», а также космических аппаратов. АО «Авиакор-авиационный завод» относится к числу крупнейших авиастроительных производств России. Завод занят выпуском самолетов, ремонтом и обслуживанием воздушных судов разных типов, компонентным производством. На сайте предприятия говорится, что оно имеет опыт серийной сборки гражданских и военных машин из собственных деталей, узлов и агрегатов.
В Нижегородской области после серии взрывов, по данным мониторинговых каналов, под удар мог попасть аэродром «Саваслейка», где базируются МиГ-31К, — очевидцы наблюдали зарево в районе авиабазы. «Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев отчитался о пяти сбитых беспилотниках над Северной стороной, Балаклавским и Гагаринским районами, часть из них, по его утверждению, уничтожили из стрелкового оружия. Сергей Собянин сообщил сначала о семи, а затем еще о пяти дронах на подлете к Москве. Минобороны России заявило, что за ночь силы ПВО перехватили 598 украинских беспилотников над семнадцатью регионами — от Белгородской и Брянской до Ленинградской и Тверской областей. Независимого подтверждения этих данных нет.