В Подмосковье после атаки беспилотников загорелся крупнейший склад Wildberries

Москва и Московская область в ночь на 16 августа попали под атаку беспилотников. Власти области сообщили, что в результате удара возник пожар на складе маркетплейса Wildberries на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщает как минимум об одном погибшем и еще шести раненых. Эту атаку он называет одной из самых массированных за последнее время.

Среди попавших под атаку объектов, которые подтверждают власти, — склад Wildberries в Подольске. Это один из крупнейших логистических центров компании в России. В самом Wildberries сообщили, что все сотрудники были эвакуированы.