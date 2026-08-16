В Подмосковье после атаки беспилотников загорелся крупнейший склад Wildberries

Москва и Московская область в ночь на 16 августа попали под атаку беспилотников. Власти области сообщили, что в результате удара возник пожар на складе маркетплейса Wildberries на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщает как минимум об одном погибшем и еще шести раненых. Эту атаку он называет одной из самых массированных за последнее время.
Среди попавших под атаку объектов, которые подтверждают власти, — склад Wildberries в Подольске. Это один из крупнейших логистических центров компании в России. В самом Wildberries сообщили, что все сотрудники были эвакуированы.
Также губернатор подтверждает возгорание еще одного складского помещения в Домодедово. Он называет его «складом с медикаментами». OSINT-проекты и местные власти подтверждают, что речь идет о комплексе «Северное Домодедово».
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ночной атаке на столицу участвовали порядка 600 беспилотников. Кроме этого, ночью под атаку также попала Ростовская область. Известно о пяти погибших и еще одном пострадавшем.