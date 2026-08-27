Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.28

EUR

98.29

OIL

86.94

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1025

 

 

 

 

 

Новости

Украинские источники сообщают о поражении штаба и укрытия с российской техникой в Донецке

The Insider
Иллюстрация к материалу

Украинский мониторинговый Telegram-канал Exile+ сообщил новые подробности о массированном ударе по Донецку 26 августа. По его данным, одной из пораженных целей был скрытый пункт дислокации личного состава и штаб российских подразделений, второй — подземный паркинг, использовавшийся для размещения пусковых установок и бронетехники.

Как утверждает Exile+, всего во время атаки было зафиксировано около 13 попаданий. Штаб располагался в промзоне бывшего НИИ по адресу проспект Ильича, 97. Канал заявляет о значительных потерях в живой силе в результате удара. Эти сведения независимо не подтверждены. Украинские СМИ также приводят эти данные со ссылкой на мониторинговые каналы; Генштаб ВСУ официально результаты удара пока не комментировал.

Второй целью, по данным Exile+, стал двухуровневый подземный паркинг недостроенного жилого комплекса. Канал утверждает, что российские военные использовали его в качестве укрытия для пусковых установок и бронетехники. По объекту пришлось не менее шести ракет.

Иллюстрация к материалу

OSINT-проект «Кіберборошно» ранее установил, что комплекс состоит из трех 21-этажных зданий, а его подземный паркинг рассчитан примерно на 600 автомобилей. ЖК строила компания «МАКО Холдинг», принадлежавшая Александру Януковичу, старшему сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича. Авторы проекта сразу после атаки предположили, что паркинг мог использоваться российскими военными.

Exile+ также утверждает, что после удара в Донецке начались массовая эвакуация раненых и срочный сбор крови для российских военнослужащих. Украинские СМИ со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщают, что улицы рядом с местом атаки перекрыли, а эвакуация пострадавших продолжалась длительное время.

Накануне глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин сообщил, что днем 26 августа центр Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По его данным, ранения получили три человека, в том числе ребенок. Российский военблогер Анатолий Радов утверждал, что погибли десять человек.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  3. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  4. Спасти нерядового прокурора. Арестованного за пытки Сергея Качушкина пытается спасти от нар его отец, близкий к Патрушеву
  5. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте