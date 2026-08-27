Украинские источники сообщают о поражении штаба и укрытия с российской техникой в Донецке

Украинский мониторинговый Telegram-канал Exile+ сообщил новые подробности о массированном ударе по Донецку 26 августа. По его данным, одной из пораженных целей был скрытый пункт дислокации личного состава и штаб российских подразделений, второй — подземный паркинг, использовавшийся для размещения пусковых установок и бронетехники.
Как утверждает Exile+, всего во время атаки было зафиксировано около 13 попаданий. Штаб располагался в промзоне бывшего НИИ по адресу проспект Ильича, 97. Канал заявляет о значительных потерях в живой силе в результате удара. Эти сведения независимо не подтверждены. Украинские СМИ также приводят эти данные со ссылкой на мониторинговые каналы; Генштаб ВСУ официально результаты удара пока не комментировал.
Второй целью, по данным Exile+, стал двухуровневый подземный паркинг недостроенного жилого комплекса. Канал утверждает, что российские военные использовали его в качестве укрытия для пусковых установок и бронетехники. По объекту пришлось не менее шести ракет.
OSINT-проект «Кіберборошно» ранее установил, что комплекс состоит из трех 21-этажных зданий, а его подземный паркинг рассчитан примерно на 600 автомобилей. ЖК строила компания «МАКО Холдинг», принадлежавшая Александру Януковичу, старшему сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича. Авторы проекта сразу после атаки предположили, что паркинг мог использоваться российскими военными.
Exile+ также утверждает, что после удара в Донецке начались массовая эвакуация раненых и срочный сбор крови для российских военнослужащих. Украинские СМИ со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщают, что улицы рядом с местом атаки перекрыли, а эвакуация пострадавших продолжалась длительное время.
Накануне глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин сообщил, что днем 26 августа центр Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По его данным, ранения получили три человека, в том числе ребенок. Российский военблогер Анатолий Радов утверждал, что погибли десять человек.