Украинские источники сообщают о поражении штаба и укрытия с российской техникой в Донецке

Украинский мониторинговый Telegram-канал Exile+ сообщил новые подробности о массированном ударе по Донецку 26 августа. По его данным, одной из пораженных целей был скрытый пункт дислокации личного состава и штаб российских подразделений, второй — подземный паркинг, использовавшийся для размещения пусковых установок и бронетехники.

Как утверждает Exile+, всего во время атаки было зафиксировано около 13 попаданий. Штаб располагался в промзоне бывшего НИИ по адресу проспект Ильича, 97. Канал заявляет о значительных потерях в живой силе в результате удара. Эти сведения независимо не подтверждены. Украинские СМИ также приводят эти данные со ссылкой на мониторинговые каналы; Генштаб ВСУ официально результаты удара пока не комментировал.

Второй целью, по данным Exile+, стал двухуровневый подземный паркинг недостроенного жилого комплекса. Канал утверждает, что российские военные использовали его в качестве укрытия для пусковых установок и бронетехники. По объекту пришлось не менее шести ракет.