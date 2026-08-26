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Новости

ВСУ нанесли удар по центру Донецка. Украинские каналы пишут о массированной ракетно-дроновой атаке и десятке взрывов

The Insider
Оккупированный Донецк, 26 августа 2026. Фото: Exilenova+

Оккупированный Донецк, 26 августа 2026. Фото: Exilenova+

Глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что днем 26 августа центр Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ.

«Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили три человека, в том числе ребенок. Данные по погибшим и раненым уточняются».

Российский военблогер Анатолий Радов пишет, что, по его данным, в результате обстрела Донецка погибли 10 человек.

Удар по Донецку подтверждают украинские ресурсы. Exile+ сообщает, что город подвергся массированной атаке ракетами и БПЛА, было зафиксировано около десяти взрывов. Утверждается, что попадание пришлось по зданию, расположенному по адресу: проспект Ильича, 97, где раньше располагались научно-исследовательские и промышленные учреждения.

«На момент удара здание находилось в заброшенном состоянии. После попадания очевидцы сообщали о сильных криках с ее территории. Кто именно мог находиться внутри „заброшенного здания“, неизвестно», — пишут авторы канала. Позднее они сообщили, что удары наносились по местам, где расквартированы российские военные.

Украинский OSINT-проект «Кіберборошно» пишет, что удар пришелся по жилому комплексу из трех многоэтажек с парковкой на 600 машиномест. По данным проекта, в эту парковку попали сразу шесть ракет. Авторы канала предполагают, что этот объект мог использоваться в качестве пункта управления российских оккупационных войск.

Supernova+ публикует видео, на котором с пространства, похожего на закрытую парковку, выносят людей на носилках. Проект пишет, что удар был нанесен американскими ракетами Tomahawk.

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