Спутниковые снимки показали строительство масштабной антидроновой защиты на территории производства беспилотников в «Алабуге»

Оборонительная система состоит из двух уровней: это внутренний периметр из более коротких башен, непосредственно окружающих ключевые производственные объекты, и внешний, который состоит из более высоких башен и охватывает большую площадь.

Башни внутреннего периметра расположены равномерно и окружают здания предприятия. Вероятно, они являются частью оборонительной конструкции, которая предназначена для натягивания антидроновых металлических сетей. Последние должны будут защитить комплексы от ударных дронов или крылатых ракет.