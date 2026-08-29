Спутниковые снимки показали строительство масштабной антидроновой защиты на территории производства беспилотников в «Алабуге»

На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане строится масштабный комплекс антидроновой защиты. Процесс зафиксировали спутниковые снимки, пишет аналитический центр Institute for Science and International Security.
Снимки сделали спутники Vantor и Airbus в июле и августе 2026 года. На кадрах видны строящиеся большие решетчатые башни, которые окружают производственные мощности «Алабуги». Например, башни окружают производственные объекты, где собирают дроны «Герани», и завод «Алабуга-Волокно», где делается углеродное волокно, используемое при производстве БПЛА.
В «Алабуге» налажено производство российских ударных дронов «Герань», разработанных на базе иранских «Шахедов». Сборкой беспилотников занимаются, в частности, студенты колледжа «Алабуга Политех», в том числе несовершеннолетние.
Оборонительная система состоит из двух уровней: это внутренний периметр из более коротких башен, непосредственно окружающих ключевые производственные объекты, и внешний, который состоит из более высоких башен и охватывает большую площадь.
Башни внутреннего периметра расположены равномерно и окружают здания предприятия. Вероятно, они являются частью оборонительной конструкции, которая предназначена для натягивания антидроновых металлических сетей. Последние должны будут защитить комплексы от ударных дронов или крылатых ракет.
Строительство такой масштабной пассивной защиты началось примерно с середины мая этого года. К концу июля строители достигли значительного прогресса: был возведен внутренний и часть внешнего периметров. На снимках также можно увидеть краны и площадки для сборки башен:
Вокруг ОЭЗ «Алабуга» и так расположены несколько позиций ПВО, такая пассивная защита добавит дополнительных уровней безопасности на производстве, делают вывод аналитики. Ее строительство происходит в тот момент, когда Украина наращивает атаки по объектам в глубине России. Производственные мощности «Алабуги» уже не раз становились целью для украинских дронов.