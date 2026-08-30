«Украинская правда»: В Донецке подорвали авто замначальника Еленовской колонии. Его бывший начальник погиб при похожем взрыве

Весной 2026 года СБУ и Офис генпрокурора Украины заочно сообщили Неелову о подозрении в совершении военных преступлений. В июле он попал под санкции Евросоюза за нарушения прав украинских военнопленных и гражданских. Совет ЕС называет Неелова причастным к пыткам, избиениям и унижению заключенных в Еленовской колонии. Кроме того, в ЕС считают его непосредственно ответственным за массовую гибель украинских пленных в ночь с 28 на 29 июля 2022 года: по данным Совета ЕС, после взрыва он намеренно задерживал эвакуацию раненых. О Неелове в связи с санкциями ранее писал The Insider.

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в одном из бараков Еленовской колонии, где содержались украинские военнопленные, произошел взрыв. Тогда погибли более 50 человек, еще около сотни получили ранения. Российские власти утверждали, что Украина ударила по колонии из американской РСЗО HIMARS. Однако эксперты, изучившие видео, фотографии и спутниковые снимки, пришли к выводу, что версия об ударе HIMARS практически исключена. В 2025 году украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец со ссылкой на внутренний анализ Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил, что удар был нанесен с подконтрольной России территории с применением термобарического оружия.

Промзона колонии, где погибли пленные, до этого практически пустовала. По словам бывшего узника Еленовки Виталия Ситникова, примерно за два дня до взрыва туда начали переводить пленных бойцов «Азова», тогда как прежде заключенных держали в обычных бараках. Ситников также рассказывал о систематических избиениях пленных и присутствии российских военных и спецназа на территории колонии.

Это уже не первый подрыв автомобиля руководителя Еленовской колонии в Донецке. В декабре 2024 года при взрыве Toyota Land Cruiser Prado погиб бывший начальник колонии Сергей Евсюков. Его жена, находившаяся в машине, получила тяжелые ранения. По предварительной версии, под днищем автомобиля находилось взрывное устройство мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании жителя Донецка, которого обвинила в организации подрыва по заданию украинской военной разведки. Российская спецслужба утверждала, что за убийство ему обещали $10 тысяч.