Ростовская область ввела режим ЧС из-за остановки портов. Экспорт российской пшеницы в августе может рухнуть в 2,5 раза

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за прекращения работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне после украинских атак. Из-за проблем с вывозом у производителей скопились «значительные объемы» сельхозпродукции, следует из распоряжения губернатора Юрия Слюсаря.

Режим ЧС действует на территории всей области со вчерашнего вечера. При этом чрезвычайной власти признали ситуацию, сложившуюся еще с 10 июля. В документе говорится, что она грозит «значительными материальными потерями» и нарушением условий жизнедеятельности людей. Региональному Минсельхозу поручено постоянно отслеживать социально-экономические последствия кризиса.

Именно 10 июля Россия остановила судоходство по Азово-Донскому морскому каналу после серии украинских атак на суда в Азовском море. Через азовские порты до этого проходила почти четверть российского экспорта пшеницы. За первые 12 дней июля количество судов с включенными AIS-транспондерами в Азовском море сократилось на 61% — с 239 до 93.

Уже к концу июля российские власти начали искать альтернативные маршруты. Минсельхоз предложил покрывать 90% расходов на перевозку зерна по железной дороге из Ростовской области в Новороссийск и порты Балтийского моря. Однако перенаправление грузов увеличило нагрузку на черноморские терминалы: 28 июля два терминала в Новороссийске и один в Тамани, способные принимать около 20 млн тонн зерна в год, ограничили прием грузовиков.

12 августа после украинской атаки работу остановили два крупнейших зерновых терминала Новороссийска: Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов. Их совокупная экспортная мощность составляет 15,6 млн тонн в год. К этому моменту уже не работал поврежденный беспилотниками терминал в Тамани мощностью около 5 млн тонн.

Через Азово-Черноморский бассейн в прошлом году проходило 80–90% российского экспорта зерна. Заменить эти мощности другими портами практически невозможно: Новороссийск способен отгружать около 3,5 млн тонн зерна в месяц, тогда как все порты северо-запада России — лишь 100–200 тысяч тонн. В первой декаде августа российское зерно отправляли только через восемь портов против 29 годом ранее.

В результате экспорт российской пшеницы в августе, как ожидается, сократится в 2,5 раза — до 1,8 млн тонн, минимального показателя с 2010 года. Россия при этом экспортирует около половины выращиваемой пшеницы: в среднем 44–45 млн тонн в год. В сезоне 2025/26 на нее приходилось 21,2% мирового экспорта этой культуры.

Невозможность вывезти урожай уже обвалила цены внутри России. Средняя стоимость пшеницы четвертого класса за месяц снизилась на 36,3%, до 8,6 тысячи рублей за тонну. Некоторые хозяйства продают фуражную пшеницу по 5 тысяч рублей при себестоимости около 10 тысяч.

Фермер из Ростовской области рассказывал The Insider, что трейдеры и перекупщики сейчас приобретают пшеницу по 5–6 рублей за килограмм против 14–15 рублей годом ранее. По его словам, аграрии вынуждены продавать зерно вдвое дешевле себестоимости, чтобы оно не осталось гнить в поле и чтобы получить деньги на зарплаты, топливо и новый сев. Глава Зернового союза Ростовской области Анатолий Кольчик также оценивал себестоимость зерна в 10–12 тысяч рублей за тонну при внутренних ценах в 6–12 тысяч.

Проблемы с экспортом совпали с дефицитом и подорожанием топлива после украинских атак на российские НПЗ. Ростовский фермер рассказал The Insider, что дизель для хозяйств приходится покупать по 120 рублей за литр против 80–90 рублей на заправках. Некоторые аграрии уже собираются сокращать посевы или полностью уходить из сельского хозяйства.

На внешнем рынке происходит обратное: перебои с российскими поставками толкают цены вверх. Австралийская пшеница с начала июля к 24 августа подорожала на 9,4%, до $291 за тонну. Турецкие покупатели начали рассматривать поставки из стран Балтии, Румынии и Болгарии вместо российского зерна. Если перебои продолжатся, странам Северной и Восточной Африки и Ближнего Востока придется активнее закупать более дорогое зерно в Европе, Канаде, Австралии и Аргентине.