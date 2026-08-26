После атак Украины на российские порты пшеница подорожала на 17%. Страны Африки рискуют перейти на более дорогое зерно

Экспорт российской пшеницы в августе сократится в 2,5 раза — до 1,8 млн тонн — и обновит минимум с 2010 года после атак на порты и ограничения судоходства. Перебои уже привели к росту стоимости зерна у других поставщиков. Страны Северной и Восточной Африки и Ближнего Востока пока используют внутренние запасы, поскольку пшеница из Аргентины, Австралии и Европы дороже черноморской. Если ситуация не улучшится, спрос сместится к этим поставщикам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков.

Работа нескольких ключевых зерновых и маслоналивных терминалов была приостановлена после атак БПЛА, начавшихся 10 июля. Владельцы судов стали отказываться от перевозок в зонах повышенного риска. В первой декаде августа российское зерно отгружали только через восемь портов против 29 годом ранее.

Через Азово-Черноморский бассейн в прошлом году прошло 80–90% российского экспорта зерна. Перенаправить такой объем через другие российские порты невозможно из-за недостатка мощностей. Новороссийские терминалы способны отгружать около 3,5 млн тонн зерна в месяц, тогда как порты на северо-западе России — только 100–200 тысяч тонн.

По данным «Рексофт Консалтинг», Россия экспортирует около половины урожая пшеницы — в среднем 44–45 млн тонн в год. В сельскохозяйственном сезоне 2025/26 на страну пришлось 21,2% мирового экспорта. В новом сезоне мировые поставки пшеницы, согласно прогнозу Минсельхоза США, сократятся на 5,4%, причем экспорт из Украины снизится еще на 4,3%.

Перебои в Чёрном море уже отразились на стоимости зерна из других стран. Австралийская пшеница к 24 августа подорожала до $291 за тонну — на 9,4% по сравнению с началом июля. Аналитики связали рост в том числе с ограничением судоходства, а турецкие мукомольные предприятия начали рассматривать поставки из стран Балтии, Румынии и Болгарии вместо российского зерна, пишет газета.

Страны Северной и Восточной Африки, а также Ближнего Востока пока расходуют внутренние запасы. Если перебои продолжатся, им придется закупать более дорогую пшеницу в Европе, Канаде, Австралии и Аргентине. Российский Союз экспортеров и производителей зерна уже предупредил, что ограничение поставок якобы способно вызвать нехватку продовольствия в беднейших странах.

При этом внутри России пшеница резко дешевеет из-за невозможности вывезти урожай. Средняя стоимость зерна четвертого класса за месяц упала на 36,3% — до 8,6 тысячи рублей за тонну. Некоторые хозяйства продают фуражную пшеницу по 5 тысяч рублей при себестоимости около 10 тысяч, поскольку им нужны деньги для завершения уборки и нового сева.

В 2026 году площадь посевов пшеницы в России уже сократилась на 4,6% — до минимальных с 2014 года 25,7 млн га. Урожай этой культуры ожидается на уровне 87–89 млн тонн — на 2,3–4,5% меньше прошлогоднего. Осенний сев из-за подорожания топлива и логистики обойдется аграриям еще на 20% дороже, поэтому эксперты ожидают дальнейшего сокращения посевных площадей.