Минобороны РФ объявило о подготовке массированных ударов по энергетике Украины в ответ на атаки по территории РФ

Российская армия начала подготовку к массированным ударам по объектам энергетики Украины, отчитались в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что действуют «в соответствии с полученными указаниями», однако не уточнили, от кого они поступили, когда именно планируется начать удары и какие объекты станут целями.

В Минобороны назвали будущую атаку ответом на украинские удары по российской гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу. Заявление появилось после одного из крупнейших налетов украинских беспилотников на Россию: российское военное ведомство утверждает, что в ночь на 30 августа ПВО перехватила 494 дрона. Во время атаки, в частности, произошел пожар на одном из крупнейших российских НПЗ — «Киришинефтеоргсинтезе» в Ленинградской области, а данные NASA Firms указали на возгорание в районе военного аэродрома в Ейске, писал The Insider.

Россия систематически наносит удары по украинской энергетике с начала полномасштабного вторжения, особенно в осенне-зимний период. По утверждению Минэнерго Украины, только с октября 2025 года в результате российских атак были повреждены более 9 ГВт мощностей тепловых и гидроэлектростанций. К марту 2026 года удалось частично восстановить 3,5 ГВт. Украинская Государственная инспекция энергетического надзора сообщала, что с февраля 2022 года ее специалисты обследовали более 11,6 тысячи поврежденных или разрушенных объектов электроэнергетики, причем более 1,8 тысячи из них — только за первое полугодие 2026 года.

Украинские власти в последние недели неоднократно предупреждали о риске новых массированных ударов перед зимой. Владимир Зеленский 5 августа сообщил, что с начала 2026 года Украина получает почти втрое меньше противоракет, чем прежде, в том числе из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Среди главных задач при подготовке к зиме он назвал защиту критической инфраструктуры и усиление возможностей по перехвату баллистических ракет.

По словам Зеленского, подготовка к зиме — один из главных приоритетов украинской дипломатии. Глава государства поручил искать за рубежом ракеты для Patriot, IRIS-T, Hawk, SAMP/T и NASAMS и необходимое энергетическое оборудование, включая трансформаторы. На саммите Украины со странами Северной Европы и Балтии 23 августа украинский президент вновь говорил о необходимости укрепить ПВО и энергетику страны перед предстоящей зимой.