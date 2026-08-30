Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.6

EUR

99.68

OIL

88.1

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

3041

 

 

 

 

 

Новости

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Киришах. Спутники зафиксировали пожар на аэродроме в Ейске

The Insider
Пожар в районе Киришей Ленинградской области, 30 августа 2026 года. Фото: Exilenova+ / Telegram

Пожар в районе Киришей Ленинградской области, 30 августа 2026 года. Фото: Exilenova+ / Telegram

Украинские беспилотники в ночь на 30 августа атаковали Ленинградскую область, пожар возник в промзоне города Кириши, где находится НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ). Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что к утру силы ПВО сбили 42 беспилотника, позднее их число, по его данным, выросло до 62. Экстренные службы приступили к тушению пожара, о пострадавших власти не сообщали.

Украинские мониторинговые каналы публиковали фото и видео крупного пожара и сообщали о попаданиях по «Киришинефтеоргсинтезу».

Telegramhttps://t.me/supernova_plus/59086

Авторы канала Supernova+ предположили, что зона поражения находится в районе технологических установок Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 и установки гидроочистки ЛЧ-24-9/2000. Независимого повреждения именно этих установок пока нет.

Telegramhttps://t.me/supernova_plus/59094

На кадрах очевидцев также видна пострадавшая многоэтажка. На записи слышна работа ПВО, после чего на одном из верхних этажей происходит взрыв. По данным издания Astra, речь идет о доме № 21 на улице Романтиков в Киришах.

«Киришинефтеоргсинтез» входит в структуру «Сургутнефтегаза». На сайте компании КИНЕФ назван одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и единственным НПЗ на северо-западе страны. По данным Reuters, в 2024 году завод переработал около 17,5 млн тонн нефти, что соответствовало примерно 6,6% всей российской нефтепереработки.

КИНЕФ уже неоднократно становился целью украинских атак. После удара 5 мая 2026 года предприятие полностью останавливало переработку нефти, сообщали источники Reuters. Тогда же СБУ отчиталась об атаке на КИНЕФ и расположенную рядом нефтеперекачивающую станцию «Кириши».

Налет на Ленинградскую область был частью масштабной ночной атаки на российские регионы. В Минобороны РФ утверждают, что с вечера 29 августа по утро следующего дня силы ПВО перехватили и уничтожили почти 500 беспилотников над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

В Ейске Краснодарского края во время той же ночной атаки, по данным украинских мониторинговых каналов, был атакован военный аэродром. Exilenova+ опубликовал кадры взрывов и сообщил о пожаре и вторичной детонации на территории объекта.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/30092

Данные системы спутникового мониторинга NASA Firms, которые проанализировал The Insider, также указывают на возгорание в районе аэродрома. Мощность теплового излучения составляла 27,79 и 30,12 МВт соответственно. Обе точки находятся непосредственно в районе аэродромной инфраструктуры.

Тепловые аномалии, зафиксированные спутниками на территории военного аэродрома в Ейске, 30 августа 2026 года

Тепловые аномалии, зафиксированные спутниками на территории военного аэродрома в Ейске, 30 августа 2026 года

NASA Firms / The Insider

Власти Краснодарского края атаку на момент публикации не комментировали. При этом местные «Вести Ейск» сообщили об открытии пункта временного размещения в городском доме культуры и заявили, что, по предварительным данным, пожаров на территории города и пострадавших среди мирных жителей нет.

Во время той же атаки взрыв произошел рядом с жилыми домами в Бежицком районе Брянска. Astra геолоцировала место — возле дома № 154 на Почтовой улице. На видео слышен звук летящего беспилотника, после взрыва во дворе срабатывают сигнализации автомобилей. Власти Брянской области этот эпизод на момент публикации отдельно не комментировали.

Примерно в 4–5 км от места взрыва находятся Брянский электромеханический завод и Брянский автомобильный завод. БЭМЗ выпускает военную радиоэлектронику, в том числе комплексы РЭБ «Красуха», станции радиоконтроля и радиотехнической разведки, а также компоненты авиационных радиолокационных систем, следует из данных «Ростеха». БАЗ производит специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости и с 2015 года входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  3. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  4. Ловушка для «жука»: как европейский автопром может повторить ошибку АвтоВАЗа
  5. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте