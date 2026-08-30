Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Киришах. Спутники зафиксировали пожар на аэродроме в Ейске

Украинские беспилотники в ночь на 30 августа атаковали Ленинградскую область, пожар возник в промзоне города Кириши, где находится НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ). Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что к утру силы ПВО сбили 42 беспилотника, позднее их число, по его данным, выросло до 62. Экстренные службы приступили к тушению пожара, о пострадавших власти не сообщали.
Украинские мониторинговые каналы публиковали фото и видео крупного пожара и сообщали о попаданиях по «Киришинефтеоргсинтезу».
Авторы канала Supernova+ предположили, что зона поражения находится в районе технологических установок Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 и установки гидроочистки ЛЧ-24-9/2000. Независимого повреждения именно этих установок пока нет.
На кадрах очевидцев также видна пострадавшая многоэтажка. На записи слышна работа ПВО, после чего на одном из верхних этажей происходит взрыв. По данным издания Astra, речь идет о доме № 21 на улице Романтиков в Киришах.
«Киришинефтеоргсинтез» входит в структуру «Сургутнефтегаза». На сайте компании КИНЕФ назван одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и единственным НПЗ на северо-западе страны. По данным Reuters, в 2024 году завод переработал около 17,5 млн тонн нефти, что соответствовало примерно 6,6% всей российской нефтепереработки.
КИНЕФ уже неоднократно становился целью украинских атак. После удара 5 мая 2026 года предприятие полностью останавливало переработку нефти, сообщали источники Reuters. Тогда же СБУ отчиталась об атаке на КИНЕФ и расположенную рядом нефтеперекачивающую станцию «Кириши».
Налет на Ленинградскую область был частью масштабной ночной атаки на российские регионы. В Минобороны РФ утверждают, что с вечера 29 августа по утро следующего дня силы ПВО перехватили и уничтожили почти 500 беспилотников над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями.
В Ейске Краснодарского края во время той же ночной атаки, по данным украинских мониторинговых каналов, был атакован военный аэродром. Exilenova+ опубликовал кадры взрывов и сообщил о пожаре и вторичной детонации на территории объекта.
Данные системы спутникового мониторинга NASA Firms, которые проанализировал The Insider, также указывают на возгорание в районе аэродрома. Мощность теплового излучения составляла 27,79 и 30,12 МВт соответственно. Обе точки находятся непосредственно в районе аэродромной инфраструктуры.
Власти Краснодарского края атаку на момент публикации не комментировали. При этом местные «Вести Ейск» сообщили об открытии пункта временного размещения в городском доме культуры и заявили, что, по предварительным данным, пожаров на территории города и пострадавших среди мирных жителей нет.
Во время той же атаки взрыв произошел рядом с жилыми домами в Бежицком районе Брянска. Astra геолоцировала место — возле дома № 154 на Почтовой улице. На видео слышен звук летящего беспилотника, после взрыва во дворе срабатывают сигнализации автомобилей. Власти Брянской области этот эпизод на момент публикации отдельно не комментировали.
Примерно в 4–5 км от места взрыва находятся Брянский электромеханический завод и Брянский автомобильный завод. БЭМЗ выпускает военную радиоэлектронику, в том числе комплексы РЭБ «Красуха», станции радиоконтроля и радиотехнической разведки, а также компоненты авиационных радиолокационных систем, следует из данных «Ростеха». БАЗ производит специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости и с 2015 года входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей».