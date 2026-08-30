Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Киришах. Спутники зафиксировали пожар на аэродроме в Ейске

На кадрах очевидцев также видна пострадавшая многоэтажка. На записи слышна работа ПВО, после чего на одном из верхних этажей происходит взрыв. По данным издания Astra, речь идет о доме № 21 на улице Романтиков в Киришах.

«Киришинефтеоргсинтез» входит в структуру «Сургутнефтегаза». На сайте компании КИНЕФ назван одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и единственным НПЗ на северо-западе страны. По данным Reuters, в 2024 году завод переработал около 17,5 млн тонн нефти, что соответствовало примерно 6,6% всей российской нефтепереработки.

КИНЕФ уже неоднократно становился целью украинских атак. После удара 5 мая 2026 года предприятие полностью останавливало переработку нефти, сообщали источники Reuters. Тогда же СБУ отчиталась об атаке на КИНЕФ и расположенную рядом нефтеперекачивающую станцию «Кириши».

Налет на Ленинградскую область был частью масштабной ночной атаки на российские регионы. В Минобороны РФ утверждают, что с вечера 29 августа по утро следующего дня силы ПВО перехватили и уничтожили почти 500 беспилотников над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

В Ейске Краснодарского края во время той же ночной атаки, по данным украинских мониторинговых каналов, был атакован военный аэродром. Exilenova+ опубликовал кадры взрывов и сообщил о пожаре и вторичной детонации на территории объекта.