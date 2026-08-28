На фоне атак беспилотников Ozon превратит более 80 тысяч пунктов выдачи в небольшие логистические центры

На фоне серии атак беспилотников на склады Ozon маркетплейс объявил, что начнет размещать товары продавцов более чем в 80 тысячах пунктов выдачи заказов по всей России, фактически превратив их в небольшие логистические центры. Компания объяснила решение необходимостью «защиты» товаров. При этом в компании утверждают, что начали тестировать новую схему еще в начале августа — до первой подтвержденной атаки.

С 10 сентября компания начнет оставлять в ПВЗ отмененные и невыкупленные заказы после 14 дней ожидания клиента либо сразу после отказа покупателя. Товары будут размещать на полках ПВЗ и снова выставлять на продажу. Вывезти товары из ПВЗ продавцы сначала не смогут: такую возможность Ozon обещает запустить до конца октября.

Второй этап начнется в середине октября. Продавцам разрешат напрямую поставлять товары для хранения в пункты выдачи и пункты приема заказов. Кроме того, Ozon намерен запустить кросс-докинг: продавец сможет отгрузить товар в ближайший ПВЗ, откуда его отправят на другие объекты логистической сети.

«Главная идея — превратить 80 000+ наших пунктов выдачи по всей стране в небольшие логистические центры, где сможем безопасно размещать товары и продавать их прямо оттуда», — говорится в сообщении компании.

Первый склад Ozon был атакован 22 августа в Чапаевске Самарской области: после удара там начался крупный пожар, несколько человек пострадали. На следующий день беспилотники повредили логистический комплекс компании в Оренбурге. 24 августа Ozon сообщил об атаках и угрозах атак сразу на несколько объектов на юге России: пожары произошли в том числе на складах в пригороде Краснодара и Махачкале.

27 августа Ozon вновь сообщил об атаках — на логистические комплексы в Уфе и Оренбурге. Сотрудников эвакуировали, пострадавших и возгораний, по данным компании, не было. Склад в Уфе получил незначительные повреждения и временно прекратил работу.

ФБК выяснил, что покупка около 34% Ozon, ранее принадлежавших Baring Vostok, была профинансирована компанией миллиардера Геннадия Тимченко, которого расследователи называют одним из «кошельков» Владимира Путина. По данным внутренней аналитики Ozon, изученной «Вёрсткой», с августа 2025 года по июль 2026-го на маркетплейсе заказали более 2,13 млн товаров военного и двойного назначения на сумму свыше 25 млрд рублей — от бронежилетов и прицелов до дронов и комплектующих.