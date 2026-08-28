На Ozon за год заказали товары военного и двойного назначения на 25 млрд рублей — «Вёрстка»

Почти 157,7 тысячи бронежилетов заказали на 5,07 млрд рублей. Средняя стоимость одного заказа составила 32,3 тысячи рублей. Еще 1,48 млрд рублей пришлись на 81,1 тысячи бронешлемов, а 1,2 млрд рублей — на почти 159 тысяч разгрузочных систем и поясов.

Военную оптику за год заказали почти 350 тысяч раз на общую сумму 7,22 млрд рублей. В эту группу вошли оптические, коллиматорные, цифровые и тепловизионные прицелы, приборы ночного видения и тепловизоры. Самыми дорогими оказались тепловизионные прицелы: более 28 тысяч устройств заказали по средней цене около 140 тысяч рублей.

На дроны и связанные с ними товары пользователи потратили 6,26 млрд рублей. Около 3 млрд рублей пришлись на 554 тысячи аксессуаров, среди которых рамы, пропеллеры, приемники и видеокамеры для самостоятельной сборки коптеров. Еще 1,15 млрд рублей потратили на аккумуляторы, около 1,7 млрд рублей — на полностью собранные беспилотники.

Комплектующие и обвесы для стрелкового оружия заказали почти на 2,46 млрд рублей. Чаще всего покупали оружейные рукоятки — более 132,5 тысячи штук на 307 млн рублей. Наибольшая выручка в этой группе пришлась на приклады: 58,5 тысячи единиц заказали почти на 605 млн рублей.

Подсчеты основаны на категориях внутренней аналитики Ozon, которые «Вёрстка» отнесла к товарам военного или двойного назначения. В них могут входить изделия, используемые в гражданских целях, а данные не позволяют установить покупателей и конечных получателей товаров. В Ozon это пока не комментировали.

Несколько логистических центров Ozon в разных регионах России подверглись воздушным атакам за последние дни вслед за комплексами Wildberries. Первый подтвержденный удар по складу Ozon произошел 22 августа в Чапаевске Самарской области, где начался пожар и пострадали люди. В последующие дни атаки и угроза ударов затронули объекты компании еще в нескольких регионах, а 27 августа в Ozon сообщили о попытках атаковать склады в Уфе и Оренбурге.