На Ozon за год заказали товары военного и двойного назначения на 25 млрд рублей — «Вёрстка»

С августа 2025 года по июль 2026-го пользователи Ozon заказали более 2,13 млн товаров, которые могут применяться в военных целях, на сумму свыше 25 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные внутренней аналитики маркетплейса, пишет издание «Вёрстка». Журналисты выделили 33 категории и объединили их в четыре группы: военно-тактическая экипировка, оптика, дроны и комплектующие к ним, а также детали и обвесы для оружия.
Наибольшая сумма пришлась на военно-тактическую экипировку. За год пользователи заказали более 527 тысяч таких товаров на 9,14 млрд рублей. В эту группу вошли бронежилеты, бронешлемы, разгрузочные системы, защитные пластины и защита шеи и плеч.
Почти 157,7 тысячи бронежилетов заказали на 5,07 млрд рублей. Средняя стоимость одного заказа составила 32,3 тысячи рублей. Еще 1,48 млрд рублей пришлись на 81,1 тысячи бронешлемов, а 1,2 млрд рублей — на почти 159 тысяч разгрузочных систем и поясов.
Военную оптику за год заказали почти 350 тысяч раз на общую сумму 7,22 млрд рублей. В эту группу вошли оптические, коллиматорные, цифровые и тепловизионные прицелы, приборы ночного видения и тепловизоры. Самыми дорогими оказались тепловизионные прицелы: более 28 тысяч устройств заказали по средней цене около 140 тысяч рублей.
На дроны и связанные с ними товары пользователи потратили 6,26 млрд рублей. Около 3 млрд рублей пришлись на 554 тысячи аксессуаров, среди которых рамы, пропеллеры, приемники и видеокамеры для самостоятельной сборки коптеров. Еще 1,15 млрд рублей потратили на аккумуляторы, около 1,7 млрд рублей — на полностью собранные беспилотники.
Комплектующие и обвесы для стрелкового оружия заказали почти на 2,46 млрд рублей. Чаще всего покупали оружейные рукоятки — более 132,5 тысячи штук на 307 млн рублей. Наибольшая выручка в этой группе пришлась на приклады: 58,5 тысячи единиц заказали почти на 605 млн рублей.
Подсчеты основаны на категориях внутренней аналитики Ozon, которые «Вёрстка» отнесла к товарам военного или двойного назначения. В них могут входить изделия, используемые в гражданских целях, а данные не позволяют установить покупателей и конечных получателей товаров. В Ozon это пока не комментировали.
Несколько логистических центров Ozon в разных регионах России подверглись воздушным атакам за последние дни вслед за комплексами Wildberries. Первый подтвержденный удар по складу Ozon произошел 22 августа в Чапаевске Самарской области, где начался пожар и пострадали люди. В последующие дни атаки и угроза ударов затронули объекты компании еще в нескольких регионах, а 27 августа в Ozon сообщили о попытках атаковать склады в Уфе и Оренбурге.