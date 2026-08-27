Владельцем 34% Ozon оказался «кошелек» Путина Геннадий Тимченко — расследование ФБК

После ухода Baring Vostok из России его пакет Ozon оказался у созданной незадолго до сделки компании O23. Формальным конечным владельцем пакета назывался инвестор Александр Чачава, а стоимость сделки оценивалась примерно в 38 млрд рублей. Однако ФБК обратил внимание на отчетность O23: ее владельцем с августа 2024 года значилось неназванное акционерное общество, а директором был Алексей Егоров. Сопоставив одинаковые займы между компаниями, которыми руководил Егоров, расследователи пришли к выводу, что O23 принадлежит АО «Корпорация 42», а та, в свою очередь, — инвестиционной группе «Стратосфера».

«Стратосфера», которую ФБК связывает с Чачавой, в 2024 году получила кредитов и займов на 51 млрд 230 млн 297 тысяч рублей. Расследователи сравнили эту сумму с бухгалтерской отчетностью российских компаний и обнаружили практически зеркальную операцию у АО «Оптима»: именно эта компания, по их версии, выдала деньги «Стратосфере». Таким образом, цепочка владения и финансирования выглядела следующим образом: «Оптима» → «Стратосфера» → «Корпорация 42» → O23 → около 34% Ozon.

Следующее звено ФБК установил по отчетности самой «Оптимы». Практически такую же сумму она получила в виде беспроцентного займа от компании «Дельта». «Дельта», как говорится в расследовании, принадлежит Геннадию Тимченко. ФБК также обращает внимание на связи сотрудников «Оптимы» с окружением Путина: ее нынешний директор Дарья Брылякова работала в структурах, связанных с племянником президента Михаилом Шеломовым и Юрием Ковальчуком, предыдущий директор — Анастасия Юлдашева — в компании Шеломова «Акцепт», а главный бухгалтер Жанна Цаплева ранее работала в компании Светланы Кривоногих — матери внебрачной дочери Путина.

В ФБК на основании этого делают вывод, что пакет Ozon был приобретен на деньги Тимченко. Самого Тимченко расследователи называют одним из держателей средств Путина: связанные с бизнесменом структуры, как ранее сообщал фонд, финансировали строительство дворца в Геленджике, расходы семьи Путина и другие активы, которые ФБК связывает с президентом.

Расследование вышло после серии атак на инфраструктуру Ozon. Украинские беспилотники впервые атаковали логистический комплекс маркетплейса 22 августа — в Чапаевске Самарской области. На следующий день удар пришелся по объекту в Оренбурге, а в ночь на 24 августа дроны атаковали склады Ozon в Дагестане, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях. На объектах под Краснодаром и Махачкалой начались пожары, их работа была остановлена.

24 августа, после начала атак на Ozon, Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное государственное управление имущество компаний, если власти сочтут, что те недостаточно защищают критически важные объекты, в том числе от беспилотников. Под действие механизма прямо подпадают в том числе объекты транспортной и логистической инфраструктуры. Одним из оснований для введения временного управления названа «неэффективность реализации мероприятий» по пресечению атак дронов.

Через три дня правительство создало подкомиссию во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, которая будет оценивать защищенность важных объектов, контролировать их восстановление и готовить меры для бесперебойной работы отдельных отраслей. Решение о передаче имущества компании во временное управление правительство сможет принимать по поручению Путина.