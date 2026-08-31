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Россия просит МАГАТЭ сопроводить колонну с топливом на Запорожскую АЭС. Она работает на аварийных генераторах из-за повреждения электросети

The Insider
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

«Росатом», который контролирует Запорожскую АЭС на оккупированной украинской территории, попросил МАГАТЭ сопроводить колонну с топливом. «Рассчитываем, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом, ставшим в сложившихся обстоятельствах критическим ресурсом, от которого напрямую зависит ядерная безопасность ЗАЭС», — приводит ТАСС слова главы российской госкорпорации Алексея Лихачëва.

По его словам, везти топливо на АЭС опасно из-за обстрелов со стороны украинской армии, передает РИА «Новости»:

«Продолжающиеся обстрелы подъездных дорог делают крайне опасными любые наши попытки доставить топливо для резервных дизель-генераторов. Обеспечение станции дизельным топливом является нашей приоритетной задачей. И мы будем организовывать операцию по доставке при любых обстоятельствах».

Ранее пресс-служба «Росатома» сообщала, что 20 августа внешнее электроснабжение Запорожской АЭС прекратилось из-за повреждения линии «Ферросплавная-1». Место повреждения находится на территории, которую контролирует Украина.

«Помимо мероприятий, направленных на решение проблемы с собственным энергоснабжением, мы активно взаимодействуем с министерством обороны, Росгвардией и МИДом с целью скорейшего установления очередного временного режима тишины, необходимого для ремонта линии „Ферросплавная“», — сообщил Лихачëв.

Отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС подтверждает МАГАТЭ. 29 августа гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что станция остается без него уже более недели и использует аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией, которая необходима для обеспечения ядерной безопасности. Гросси подчеркнул важность обеспечения АЭС достаточным количеством дизельного топлива.

ВСУ постоянно обстреливает дороги на оккупированных территориях, атакуя в том числе бензовозы, чтобы помешать снабжению российской армии топливом. Украинские военные неоднократно заявляли (1, 2), что Россия маскирует военные грузы под гражданские, чтобы защитить их от атак дронов.

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