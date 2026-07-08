Российские власти прячут топливо в молоковозах и глушат Starlink, чтобы противостоять украинским дронам — Reuters

Российская армия пытается противостоять ударам украинских дронов средней дальности, маскируя военные грузы под гражданские и устанавливая мощные системы подавления спутникового интернета Starlink, рассказали Reuters командиры и пилоты украинских беспилотных подразделений. Украинские дроны — дешевые и точно поражающие цели в десятках километров за линией фронта — в этом году били по путям снабжения, топливным хранилищам, объектам ПВО и командным пунктам, нарушая российскую логистику и провоцируя дефицит горючего в аннексированном Крыму.

Большинство таких миссий украинские военные выполняют с помощью спутникового интернета Starlink, который позволяет пилоту дистанционно управлять дроном и долгое время считался практически неуязвимым для глушения. По словам советника Минобороны Украины Сергея «Флеша» Бескрестнова, Россия начала развертывать комплекс «Волна Купол Гарант», сигнал которого способен дестабилизировать связь Starlink на площади около 20 км². Пока обнаружено около десяти таких установок. Сами комплексы при этом становятся приоритетной целью — 422-й полк беспилотных систем участвовал в поражении двух из них — одну установку уничтожили через несколько часов после обнаружения в ходе совместной операции с СБУ. Командир экипажа с позывным Дирижер сказал:

«Как только мы поразили эту установку, наши дроны со Starlink стали летать без проблем».

Чтобы уберечь топливо и другие запасы, российские военные прячут их в гражданском транспорте. Командир полка Колесник рассказал, что украинские дроны поражали водовозы, которые горели, потому что внутри был бензин, и перекрашенные молоковозы с дизельным топливом. Российские силы теперь водят небольшие колонны бензовозов под прикрытием пикапов с пулеметами, выбирают второстепенные дороги и перевозят грузы на легковых машинах, квадроциклах и мотоциклах, а для хранения используют замаскированные укрытия, заброшенные здания, сельхозпостройки и гражданские АЗС, сообщила украинская военная разведка.

Старший научный сотрудник американского Foreign Policy Research Institute Роб Ли назвал украинские удары средней дальности едва ли не важнейшим событием на поле боя в этом году, но отметил, что Москва начинает добиваться определенных успехов в противодействии им — если она нарастит производство глушилок, вести такую кампанию станет сложнее.

На этой неделе украинские дроны атаковали в Азовском море два танкера с бензином, шедших из Таганрога на полуостров, где Владимир Путин уже признал наличие дефицита топлива и заявил, что запасов горючего осталось лишь на несколько дней.