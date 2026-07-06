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Новости

Губернатор Вологодской области призвал не паниковать из-за бензина и через час встал на трассе без топлива

The Insider
Фото: Александр Казаков / ТАСС / Profimedia

Фото: Александр Казаков / ТАСС / Profimedia

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в 16:48 обратился к жителям региона с призывом не поддаваться панике и не закупать топливо впрок, а уже через несколько часов сам встал на трассе с пустым баком.

В официальном сообщении Филимонов объяснил дефицит бензина на АЗС резким ростом спроса при прежних объемах поставок и попросил вологжан не создавать запасов топлива и не поддаваться ажиотажу. Губернатор отчитался, что расходы правительства на транспорт уже сокращены на 50%, а «зеленых коридоров» для чиновников на заправках нет и не будет.

Спустя час после этого заявления Филимонов записал голосовое сообщение, в котором признался:

«Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле».

Это произошло, по словам губернатора, на скоростном обходе Вологды — из служебной машины Филимонову пришлось пересаживаться в автомобиль, который согласился его подвезти. Во втором голосовом сообщении выяснилось, что до места добраться губернатору помог экипаж ГАИ УМВД по Вологодской области — их Филимонов отдельно поблагодарил и заодно поздравил с 90-летием госавтоинспекции.

Согласно посту губернатора, около 90% АЗС в регионе принадлежат «Лукойлу», с руководством которого, а также с «Газпромнефтью» и «Татнефтью», Филимонов пообещал вести переговоры об увеличении отгрузки топлива с нефтебазы.

В России продолжает шириться топливный кризис. Власти Нижегородской области на днях признали «острый дефицит» горючего, в Чите бензин заканчивается на ряде АЗС, а жителям Забайкалья, по данным «Осторожно, новости», начали предлагать заправлять автомобили в соседнем Китае.

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