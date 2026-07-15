«Росатом»: Главный инженер ЗАЭС погиб при ударе украинского дрона. До оккупации он работал в «Энергоатоме»

Главный инженер оккупированной Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля при ударе беспилотника по служебному автомобилю, утверждает глава «Росатома» Алексей Лихачёв. По его словам, вместе с Яковлевым погиб водитель Дмитрий Филиппов:
«Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар».
Украинские военные и МАГАТЭ на момент публикации заявление не комментировали. Независимых подтверждений принадлежности беспилотника украинской стороне нет. Яковлев работал на ЗАЭС еще до ее захвата российскими войсками. В открытых источниках, изученных The Insider, за 2018–2020 годы Александр Александрович Яковлев значился главным специалистом по энергоблокам — начальником блока Запорожской АЭС, входившей в структуру украинского «Энергоатома». В сентябре 2019 года его также называли начальником смены энергоблока.
В апреле 2022 года, через месяц после захвата станции, Яковлев занимал должность заместителя главного инженера ЗАЭС по эксплуатации. Тогда он говорил, что сотрудники станции обеспечивают безопасное производство электроэнергии для Украины в условиях российской оккупации.
Яковлев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Создатели проекта обвиняли его в сотрудничестве с российскими властями и «содействии оккупантам в совершении акта ядерного терроризма и шантажа». В его карточке также указано, что до оккупации он работал на украинской Запорожской АЭС.
Представитель МИД России Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ и других международных организаций осудить гибель Яковлева. Она заявила, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси «обязан наконец разглядеть» это «преступление киевского режима».
В октябре 2022 года для управления ЗАЭС российские власти создали компанию «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», связанную с «Росатомом». Не позднее июля 2023 года Яковлев уже фигурировал как главный инженер российской администрации станции. В декабре 2025-го он подписывал официальные документы ЗАЭС как исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора — директора атомной станции.
Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с марта 2022 года. Станция не производит электроэнергию, однако нуждается во внешнем электроснабжении для работы систем охлаждения и безопасности.