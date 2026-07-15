Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.49

EUR

88.53

OIL

75.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

617

 

 

 

 

 

Новости

«Росатом»: Главный инженер ЗАЭС погиб при ударе украинского дрона. До оккупации он работал в «Энергоатоме»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Главный инженер оккупированной Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля при ударе беспилотника по служебному автомобилю, утверждает глава «Росатома» Алексей Лихачёв. По его словам, вместе с Яковлевым погиб водитель Дмитрий Филиппов:

«Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар».

Украинские военные и МАГАТЭ на момент публикации заявление не комментировали. Независимых подтверждений принадлежности беспилотника украинской стороне нет. Яковлев работал на ЗАЭС еще до ее захвата российскими войсками. В открытых источниках, изученных The Insider, за 2018–2020 годы Александр Александрович Яковлев значился главным специалистом по энергоблокам — начальником блока Запорожской АЭС, входившей в структуру украинского «Энергоатома». В сентябре 2019 года его также называли начальником смены энергоблока.

Александр Яковлев

Александр Яковлев

Запорожская АЭС

В апреле 2022 года, через месяц после захвата станции, Яковлев занимал должность заместителя главного инженера ЗАЭС по эксплуатации. Тогда он говорил, что сотрудники станции обеспечивают безопасное производство электроэнергии для Украины в условиях российской оккупации.

Яковлев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Создатели проекта обвиняли его в сотрудничестве с российскими властями и «содействии оккупантам в совершении акта ядерного терроризма и шантажа». В его карточке также указано, что до оккупации он работал на украинской Запорожской АЭС.

Представитель МИД России Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ и других международных организаций осудить гибель Яковлева. Она заявила, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси «обязан наконец разглядеть» это «преступление киевского режима».

В октябре 2022 года для управления ЗАЭС российские власти создали компанию «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», связанную с «Росатомом». Не позднее июля 2023 года Яковлев уже фигурировал как главный инженер российской администрации станции. В декабре 2025-го он подписывал официальные документы ЗАЭС как исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора — директора атомной станции.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с марта 2022 года. Станция не производит электроэнергию, однако нуждается во внешнем электроснабжении для работы систем охлаждения и безопасности.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро
  4. «Попытки изменить Россию изнутри ни к чему не приводят, а воевать за Украину — это имеет значение!» — экс-журналист «Дождя» о службе в ВСУ
  5. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте