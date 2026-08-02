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Новости

Российские военные испытывали робота «Курьер» у третьего энергоблока Запорожской АЭС. Это может противоречить Женевским конвенциям

The Insider
Aquila30 / X

Aquila30 / X

OSINT-аналитики геолоцировали видео с испытаниями российского наземного робота «Курьер» на территории Запорожской АЭС. Аналитики полагают, что кадры сняты у здания третьего энергоблока. Ролик накануне, 1 августа, опубликовал местный Telegram-канал «Актуальный Энергодар», однако дата съемки неизвестна.

X (Twitter)https://twitter.com/AquilaTrenta/status/2083571726361784381

На записи гусеничная платформа выезжает из здания и совершает несколько маневров. Видимого вооружения на ней нет, по ролику нельзя определить, для каких именно задач испытывали робота.

Как писал The Insider, «Курьер» стал одним из наиболее распространенных наземных робототехнических комплексов в российской армии. Существуют его логистические и боевые модификации с пулеметом, автоматическим гранатометом, средствами радиоэлектронной борьбы и оборудованием для минирования.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3799

Еще в августе 2022 года The Insider опубликовал видео, на котором российские военные грузовики заезжали на территорию ЗАЭС.

The Insider

Источники издания тогда сообщали о размещении техники, боеприпасов и нескольких сотен российских военнослужащих вблизи энергоблоков. Позднее сотрудники станции рассказывали, что российские военные хранили боеприпасы рядом с турбинами и имели доступ к помещениям энергоблоков.

Статья 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям требует от сторон конфликта избегать размещения военных объектов возле атомных электростанций. Исключение допускается для средств, предназначенных исключительно для защиты станции и используемых только для отражения нападения.

Принципы МАГАТЭ также предусматривают, что ЗАЭС не должна использоваться как база или склад тяжелых вооружений и место размещения военных, способных атаковать со станции. 30 июля агентство сообщило об усилении военной активности в районе ЗАЭС и Энергодара, назвав ее серьезной угрозой ядерной безопасности.

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