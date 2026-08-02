Российские военные испытывали робота «Курьер» у третьего энергоблока Запорожской АЭС. Это может противоречить Женевским конвенциям

На записи гусеничная платформа выезжает из здания и совершает несколько маневров. Видимого вооружения на ней нет, по ролику нельзя определить, для каких именно задач испытывали робота.

Как писал The Insider, «Курьер» стал одним из наиболее распространенных наземных робототехнических комплексов в российской армии. Существуют его логистические и боевые модификации с пулеметом, автоматическим гранатометом, средствами радиоэлектронной борьбы и оборудованием для минирования.