При российском ударе по складу под Киевом погибли 37 человек. Прокуратура расследует возможную халатность

В результате российского удара по предприятию в Бучанском районе Киевской области и последующей детонации погибли как минимум 27 человек, утверждает глава областной военной администрации Тимур Ткаченко. Еще 42 человека ранены, среди них четверо детей. Число жертв может вырасти. По словам президента Украины Владимира Зеленского, значительно повреждена окружающая инфраструктура: жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью.

UPD 15:00. Количество погибших увеличилось до 37 человек. Воскресенье, 30 августа, объявлено днем траура в области.

Удар пришелся по территории, на которой расположены складские помещения, в селе Мила накануне вечером, 28 августа. По предварительным данным украинской прокуратуры, там упал или попал в цель беспилотник, после чего начался масштабный пожар и детонация. Российские провоенные Telegram-каналы утверждают, что на территории находился склад боеприпасов.

Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 380 человек, в том числе 59 детей. Повреждены около 50 жилых домов, семь пострадавших госпитализированы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, тушение пожара и разбор конструкций.

Среди погибших — глава Дмитриевской общины Тарас Дидич. Он одним из первых приехал на место атаки, чтобы помочь местным жителям и экстренным службам, после чего произошла повторная детонация, рассказал Ткаченко. Дидич руководил общиной более 30 лет — с 1994 года.

В Минобороны РФ отчитались об ударах по логистическим объектам и портам Украины. По версии ведомства, в Киевской области были поражены логистические центры в Чайках и Калиновке, а также склад в селе Мила, где якобы хранились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2. Кроме того, российская сторона заявила об ударах по объектам в портах Измаил и Николаев, включая топливную инфраструктуру и склады.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование возможной служебной халатности. Следователи намерены проверить законность размещения и хранения на предприятии взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений, а также действия чиновников, принимавших соответствующие решения.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал произошедшее «преступной халатностью» и заявил, что трагедия в Вишневом Киевской области в июле «не стала уроком». В ночь на 6 июля российские войска ударили по Вишневому, где рядом с жилыми домами находился склад боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома». После попадания начались пожар и детонация. В результате погибли девять человек, десятки получили ранения. Президент Владимир Зеленский позднее подтвердил, что целью российского удара был именно склад боеприпасов.

Через десять дней СБУ задержала генерального директора оборонного предприятия и его заместителя по производству. Следствие утверждает, что они допустили размещение боеприпасов в складах в непосредственной близости от жилых домов. Руководителям предприятия предъявили обвинения в служебной халатности.