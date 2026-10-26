Украинские военные приближаются к Великой Новосёлке, налеты на заводы по выпуску синтетического каучука в России. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении российские войска закрепились на юго-западной окраине Константиновки
- На южно-донецком направлении украинские военные вышли на рубежи всего в 10 км от Великой Новосёлки
- На запорожском направлении российское командование ведет подготовку к обходу Орехова с севера
- На херсонском направлении подтвержден режим прекращения огня для гуманитарной операции в районе Олешек
- В Украине восстановлена в полном объеме работа Starshield — военной версии сервиса Starlink
- Налеты на производство синтетического каучука в России — атакованы заводы в Тольятти, Омске и Воронеже
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 282 933 человека
- Зеленский — за последние 90 дней из США в Украину поставили всего 24 ракеты-перехватчика для комплексов Patriot
Обстановка на фронте
На константиновском направлении российские войска закрепились на юго-западной окраине Константиновки.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в районе Константиновки и закрепились на юго-западной окраине города. По информации проекта, большая часть Константиновки остается в «серой зоне».
На покровском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к северу от Доброполья.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что российские войска закрепились в Боковом, а также на окраинах Белозерского и Весёлого Поля к северу от Доброполья. DeepState не подтверждает эту информацию.
На южно-донецком направлении украинские военные вышли на рубежи всего в 10 км от Великой Новосёлки.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку ударов по украинским позициям на северных окраинах села Весёлое и констатировал продвижение СОУ на 6 км вдоль реки Мокрые Ялы. Указанные рубежи находятся всего в 10 км к северу от Великой Новосёлки. Как отмечает исследователь Клеман Молен, видео подтверждает успехи украинских войск на этом участке, по всей видимости, достигнутые еще несколько недель назад.
Между тем украинский военный обозреватель Константин Машовец пишет (1, 2, 3, 4), что ВС РФ удалось минимизировать продвижение СОУ на Великую Новосёлку и Богатырь, однако они всё же добились ряда тактических успехов, в частности, приблизились на 3–3,5 км к селу Дачное, вытеснили противника из сел Перебудова, Комар и Фёдоровка, подошли вплотную к Привольному и Вольному Полю, в целом продвинувшись на отдельных участках на расстояние до 3,3 км в период с 12 по 24 октября. Машовец констатирует, что темпы продвижения снизились до минимума, и теперь украинским силам придется сделать паузу или провести перегруппировку.
Обозреватель отмечает, что украинскому командованию в ходе наступательных действий так и не удалось заставить ВС РФ прекратить атаки на соседнем Запорожском направлении, однако российским войскам всё же пришлось перебросить отдельные подразделения, которые должны были усилить наступление на Орехов и Дружковку. Кроме того, если СОУ смогут выйти к Великой Новосёлке и перерезать дорогу на Гуляйполе, то действующей здесь российской группировке войск «Восток» придется разворачивать часть сил фронтом на север, считает обозреватель.
На запорожском направлении российское командование ведет подготовку к обходу Орехова с севера.
Исследователь Клеман Молен изучил следы от российских КАБ на спутниковых снимках и пришел к выводу, что ВС РФ отказались от планов наступления на северо-запад в направлении Терноватого и теперь атакуют на запад в сторону Запорожья, рассчитывая обойти Орехов с севера. Он отмечает, что сейчас ВКС РФ наносят авиаудары по недостроенной украинской второй линии обороны, хотя российские силы пока не преодолели даже первую.
Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ продолжают наступать в Приморском, украинские военные контратакуют Новоданиловку и Малую Токмачку, а в Орехове идут встречные бои. DeepState не фиксирует значительных изменений на этом участке, а Орехов и значительную часть Малой Токмачки обозначает как подконтрольные СОУ.
Также в DeepState не подтверждают сообщение Минобороны РФ о захвате села Общее к северу от Орехова — по сведениям проекта, этот населенный пункт находится в 17 км от зоны российского контроля. Вместе с тем в проекте указывают, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Воздвижевки к западу от Гуляйполя.
На херсонском направлении подтвержден режим прекращения огня для гуманитарной операции в районе Олешек (до 2016 года — Цюрупинск).
В Белом доме сообщили, что в России и Украине согласились на гуманитарное перемирие в оккупированных Олешках в Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей. В Кремле подтвердили эту информацию, а с украинской стороны Владимир Зеленский заявил, что режим тишины должен продлиться несколько дней, в то же время уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал, что режим прекращения огня распространяется и на другие районы Херсонской области.
Клеман Молен обновил карту украинских ИФС, в частности, колючей проволоки. По его оценке, по мере расширения украинских укреплений шансы ВС РФ на прорыв уменьшаются с каждым годом, помимо этого, украинцы уже ведут работу над защитой тыловых городов, таких как Изюм, Харьков, Павлоград и Киев.
В Украине заявили, что ограничения скорости движения терминалов Starshield (военной версии Starlink) были окончательно сняты. Это подтвердил Владимир Зеленский, добавив, что и передача американских разведданных восстановлена в полном объеме. Тем временем Илон Маск заявил, что Украина якобы нарушила условия использования Starlink, применяя его на дронах-камикадзе, однако волонтер Сергей Стерненко и Сергей «Флеш» Бескрестнов пояснили, что это технически невозможно из-за ограничения скорости движения гражданских терминалов Starlink. Для управления украинскими скоростными дронами использовались терминалы Starshield, в отношении которых и вводились ограничения в октябре.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 24 октября были запущены 126 беспилотников типа «Шахед» (61 из них — реактивный), S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т», «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 101 БПЛА — 80%, в том числе 50 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 14 локациях, а также падение обломков в пяти локациях
- в ночь на 25 октября были запущены 153 беспилотника типа «Шахед» (92 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т», «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 119 БПЛА — 78%, в том числе 64 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях и падение обломков в девяти локациях
- в ночь на 26 октября были запущены одна противорадиолокационная ракета Х-31П, три управляемые авиационные ракеты Х-59 / Х-69 и 140 беспилотников типа «Шахед» (70 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Три ракеты Х-59 / Х-69, а также 112 БПЛА — 80%, в том числе 56 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях и падение обломков в четырех локациях
23 октября в Харькове в результате налета реактивных БПЛА пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщили в ГСЧС. Под удары в Основянском районе попали жилые дома и гражданская инфраструктура. Возникли пожары, один из них охватил крышу четырехэтажного здания. Взрывной волной также повреждены три соседних частных дома. Все пожары ликвидированы.
На следующий день, 24 октября, при атаке на Харьковскую область один человек погиб и шестеро получили ранения. По информации спасателей, на территории склада частного предприятия и жилого дома возникли пожары. Вечером под удар попало складское здание частного предприятия в Безлюдовской общине возле Харькова, возник пожар. Также вечером беспилотники атаковали торговый центр сети «Eпiцентр» в Основянском районе и гражданское предприятие в Индустриальном районе Харькова. Возникли пожары, пострадал один человек. Минобороны РФ подтвердило удар по ТЦ «Eпiцентр», заявляя, что на его территории хранилась продукция двойного назначения для обеспечения ВСУ. По информации ГСЧС, во время ликвидации последствий атаки по местам работы пожарных были нанесены повторные удары. Пострадали двое спасателей, полностью уничтожена пожарная автоцистерна.
Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате удара по ферме в Конотопском районе в Сумской области. Также погибли и получили ранения животные.
Два человека пострадали при ударе по жилому сектору Киева в Оболонском районе. При атаке на Чернигов ранения получили две женщины. В Житомирской области под удар попали объекты критической и гражданской инфраструктуры, обошлось без пострадавших.
Две женщины погибли, еще четыре человека, включая 14-летнего подростка, пострадали в результате атак на Днепропетровскую область, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. По его словам, за день шесть районов области были атакованы беспилотниками и артиллерией более 60 раз. В Никопольском районе повреждены магазины, жилые дома, инфраструктура, гаражи, автомобили, административное здание и предприятие. В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) повреждена инфраструктура, в Павлограде — автомойка, в Юрьевской общине — агропредприятие. Также повреждения получили частный дом в Апостоловской общине и объекты в других районах области.
Четыре человека погибли (1, 2), еще 14 пострадали в результате удара дрона по Синельниково в Днепропетровской области вечером 24 октября, сообщил Ганжа. Среди раненых — 11-летняя девочка. На четвертом этаже многоэтажного дома загорелась квартира, повреждены магазин и автомобили.
Пророссийские каналы показали (1, 2) видео ударов по вантовому мосту в Запорожье, нанесенных 24 октября. Telegram-канал «Осведомитель» уверен, что такие удары дронами не позволят разрушить мост, а вызовут лишь временное ограничение движения. Автор отмечает, что окончательно вывести крупный мост из строя крайне сложно: для этого нужны высокоточные средства поражения и систематические удары по уязвимым элементам конструкции. На следующий день удар по этому же мосту был нанесен ракетой «Дань-Т», сообщает «Военный Осведомитель».
Сергей Стерненко обратил внимание на видео российского канала «От Мариуполя до Карпат» со сбросом боеприпасов с дрона по мужчине с собакой в Херсоне. В результате животное, вероятно, погибло, судьба мужчины неизвестна.
В ночь на 25 октября дрон попал в пятиэтажку в Виннице, вызвав обрушение между вторым и третьим этажами — четыре квартиры были уничтожены, пострадали семь человек, сообщили в ГСЧС. Также поврежден частный пансионат для пожилых людей, эвакуированы 15 человек.
25 октября под удары дронов также попали торговые центры сети «Eпiцентр» в Виннице, Запорожье и Полтаве, сообщают (1, 2, 3) Z-каналы. В ГСЧС писали, что при ударе по ТЦ в Полтаве пострадал один человек. Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщал, что при ударе по центру Запорожья пострадали три человека, атаку на ТЦ он не упоминал. Про удар по ТЦ в Виннице написали в пресс-службе самого «Eпiцентра».
В ночь на 26 октября был нанесен удар по Запорожью — четыре человека пострадали. По информации местных властей, были повреждены частные дома и не работавший торговый центр City Mall.
В Одессе в результате атаки загорелось предприятие, а дрон нанес повторный удар, когда туда приехали пожарные. Никто не пострадал, сообщили в ГСЧС.
В Хмельницкой области был атакован объект энергетики под городом Каменцем-Подольским рядом с границей с Молдовой. Там начались аварийные отключения электроэнергии, сообщил глава местной ОВА Сергей Тюрин.
По информации ГСЧС, в Черниговской области два человека пострадали при атаках на четыре района региона. В Прилуцком районе под удар попал ангар частного предприятия, в Новгород-Северском районе загорелось здание зернохранилища.
Два человека пострадали в результате атак на Харьковскую область, сообщила спасательная служба. В Краснопавловке Лозовского района повреждены нежилое здание, окна многоквартирного дома и магазины. Пожары возникли в жилых домах в Котлярах, Николаевке и Холодногорском районе Харькова, а также в производственном здании в Ольшанах, хозяйственной постройке в Лимановке и здании в Дергачах. Спасатели ликвидировали последствия атак, несмотря на угрозу повторных ударов.
Минобороны РФ отчиталось о поражении в Ольшанах в Харьковской области склада БПЛА и комплектующих, а также подстанции «Залютино» в Харькове, якобы обеспечивающей функционирование предприятий ВПК. Ведомство также подтвердило удары по подстанции в Каменце-Подольском в Хмельницкой области, «обеспечивающей функционирование объектов логистической инфраструктуры», и по разгрузочно-погрузочной инфраструктуре трех терминалов порта Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск) в Одесской области, где якобы были поражены четыре склада с грузами военного и двойного назначения.
По сообщению Минэнерго Украины, на утро 26 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Днем была атакована Донецкая область. Один человек погиб в Славянске при ударе по частному жилому дому, еще один мирный житель погиб и 10 человек получили ранения при авиаударе по поселку Ясногорка в Краматорской общине, сообщили (1, 2) местные власти.
Чёрное море стало наиболее опасным морским маршрутом для торгового судоходства в мире: с начала 2026 года там произошло более 570 атак на суда, в результате которых погибли не менее 40 моряков, пишет Financial Times со ссылкой на данные компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации. С июля по сентябрь под удары попали 387 судов — более чем в пять раз больше, чем в предыдущем квартале. По оценке Ambrey, около 90% атак за последние 45 дней совершили российские военные. Рост угрозы уже привел к резкому сокращению заходов в порты Большой Одессы и повышению стоимости страхования военных рисков. Она может достигать 15% стоимости корпуса судна и почти вдвое превышает ставки в Персидском заливе. Судоходные компании пересматривают работу в регионе, а часть перевозчиков отказывается от рейсов либо использует более старые суда.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 23 октября были перехвачены 87 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской областями, Московским регионом, Пермским краем и Крымским полуостровом
- в ночь на 24 октября были уничтожены 616 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. Утром ведомство заявляло о перехвате крылатой ракеты SCALP-EG, четырех крылатых ракет «Нептун» и 1297 БПЛА
- в течение дня 24 октября были перехвачены 125 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской, Омской областями, Пермским краем, Башкортостаном, Удмуртией, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 25 октября были уничтожены 532 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским и Пермским краями, республиками Татарстан, Адыгея, Удмуртия и Марий Эл, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в течение дня 25 октября были перехвачены 38 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской, Тверской областями и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 26 октября были уничтожены 290 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом
Днем 23 октября был атакован завод оптоэлектронной техники «Протон» в Орле. Предприятие находится под санкциями США и Великобритании. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил ракетную атаку, из-за которой было повреждено предприятие в Советском районе Орла. Он сообщил о четырех погибших. Также, по его словам, 19 человек обратились за медицинской помощью. Судя по фото обломков, опубликованным губернатором, удар наносился ракетами Storm Shadow.
Пророссийские каналы уточняют, что это уже третий объект российского ВПК, атакованный при помощи британских ракет, и сетуют, что «никаких последствий удары британским оружием для Лондона не имели». В канале российского военного летчика и военблогера Алексея «Воеводы» Земцова предположили, что ракеты Storm Shadow были запущены украинскими Су-24, базирующимися на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. 11 марта этого года под удар Storm Shadow попал завод «Кремний Эл» в Брянске и 22 июня — «Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка» в Воронеже.
Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу в Орле: сообщается об уничтожении основного цеха производства микросхем и повреждении его серверов. По сведениям Генштаба и ГУР, предприятие «Протон-Электротекс» производит, в частности, компоненты для крылатых ракет С-71 «Ковер», баллистических ракет «Искандер-М» и участвует в производстве ЗРПК «Панцирь-С1».
Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов по спутниковым снимкам установил, что в результате атаки были повреждены два корпуса предприятия: в них производили полупроводниковые кремниевые пластины и микросхемы для российских систем вооружения.
23 октября днем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете БПЛА на столицу. Один из дронов упал на территории аэропорта Шереметьево. Там объявили воздушную тревогу, пассажиров эвакуировали. Также из-за атаки беспилотников на российскую столицу были эвакуированы посетители башни «IQ-квартал» в московском деловом центре «Москва-Сити». В здании находятся офисы Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга.
Украинский канал Exilenova+ написал также, что к Москве подлетали воздушные шары «с подвесами», вероятно, содержащими взрывчатку или небольшие дроны. В Росавиации уведомили о закрытии всех четырех аэропортов: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Это привело к задержке или отмене более 340 рейсов, сообщило московское издание msk1.
По подсчетам издания «Осторожно, новости», 23 октября в московских аэропортах были задержаны или отменены как минимум 210 рейсов, большая часть — в Шереметьево. Вечером все ограничения в Шереметьево были сняты. Внуково и Домодедово ночью принимали и отправляли рейсы по согласованию, а утром 24 октября эти ограничения также сняли.
За восемь месяцев 2026 года российские аэропорты закрывали 2 860 раз — в 4,5 раза чаще, чем годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные Росавиации. Только в этом году российские авиакомпании могли потерять из-за этого более 200 млрд рублей.
В районе поселка Халтурино в Брянской области под удар беспилотника попал автобус «Москва — Новозыбков», в результате чего погибла женщина и еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Еще один автобус, по сообщению Дмитрия Рогозина, попал под удар на трассе Р-280 «Новороссия» — ранения получили водитель и трое пассажиров.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту активности украинских БПЛА на территории России и в оккупированных регионах по состоянию на утро 24 октября.
Беспилотники атаковали химический завод в Тольятти в Самарской области. Мэр Илья Сухих сообщил, что после массированной атаки дронов в городе «зафиксированы повреждения промышленных объектов». Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+, а также издание Astra по кадрам установили, что под удар попал входящий в «Татнефть» завод «Тольяттикаучук», выпускающий добавки к бензину и синтетические каучуки, которые используют в том числе при производстве твердого ракетного топлива. В Генштабе ВСУ подтвердили удар по предприятию и сообщили о взрыве и пожаре там. Позже в ведомстве добавили, что на заводе повреждены технологический трубопровод, две установки производства бутилкаучука и установка ректификации.
По информации OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, дроны FP-1 и «Лютий» нанесли удар в районе технологических цехов БК-2, БК-3, БК-4 и БК-8 завода. Эти цеха обеспечивают производство и очистку изобутилена — ключевого сырья для производства бутилкаучука. Повреждение этих мощностей может нарушить технологическую цепочку производства синтетического каучука, отметили в проекте. Ранее эти установки уже были повреждены в ходе атаки 12 сентября 2026 года. OSINT-проект «КіберБорошно», в свою очередь, геолоцировал попадание в районе установок синтеза метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ): Д-3 комплекса МТБЭ-1 и ИП-3 комплекса МТБЭ-2. Их суммарная проектная мощность составляет 335 тысяч тонн метил-трет-бутилового эфира в год. МТБЭ используется как высокооктановый компонент автомобильного бензина.
«Губернатор» аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за атаки на энергетическую инфраструктуру город остался без электроснабжения, в части Ленинского района из-за этого воду подают с пониженным напором. По словам «главы» аннексированного Крыма Сергея Аксёнова, при атаке дронов произошла «авария на магистральных энергосетях» за пределами полуострова. Он также уведомил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды. О массовых отключениях электричества после атаки на энергообъекты сообщило также Минэнерго РФ. Помимо Крыма, без света осталась часть потребителей на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Введены графики временных отключений, социально значимые объекты перевели на резервное питание.
В Краснодарском крае загорелась подстанция 500кВ «Тамань» в хуторе Белом в Темрюкском районе, сообщили в оперштабе региона. Без света остались три поселка. При атаке также были повреждены частный и два многоквартирных дома, обошлось без пострадавших. К вечеру пожар на подстанции потушили, подачу электричества возобновили. Подстанция «Тамань» — ключевой узел энергомоста, передающего электроэнергию из Краснодарского края в Крым.
Об атаках также сообщили власти Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, пострадал один человек, в Мясниковском районе повреждена трансформаторная подстанция, без света остались 172 частных дома. Чиновник также написал, что обломки дрона упали на территорию филиала Ростовпассажиртранса, поврежден 21 автобус.
Днем 24 октября под удар попал завод «Омский каучук» в Омске. По сведениям канала Exilenova+, на его территории начался масштабный пожар. По предварительным результатам геолокации, опубликованным проектом Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, попадание пришлось на район установок Д-3, связанных с производством МТБЭ, и Д-5. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку на северный промышленный узел города, однако не назвал пострадавшие предприятия. «Омский каучук» входит в группу компаний «Титан» и выпускает синтетические каучуки, фенол, ацетон, метил-трет-бутиловый эфир и другую нефтехимическую продукцию. Каучуки необходимы для изготовления шин и других деталей военной техники, а специальные полимеры используются в ракетном топливе.
Помимо химзавода, в Омске под удар попал логистический центр маркетплейса Ozon. Атаку подтвердила пресс-служба компании. После попадания беспилотника возник пожар, сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Ozon временно скрыл с витрины товары, находившиеся на складе, и предупредил о возможной отмене заказов. По информации канала Exile+, площадь складского комплекса составляет около 107 тысяч м², а его вместимость достигает почти 30 млн единиц товаров. Расстояние от украинской границы до Омска составляет более 2500 км.
Exilenova+ также публикует кадр удара БПЛА по высоковольтной опоре линии электропередачи в Омске. Был ли удар запланированным или случайным, неизвестно.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту активности украинских БПЛА на территории России и в оккупированных регионах по состоянию на утро 25 октября.
В ночь на 25 октября беспилотники атаковали Пермский край. Под удар попало предприятие на севере региона, как минимум пять работников пострадали, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Канал Exilenova+ утверждает, что атакован завод по производству титана «АВИСМА» в городе Березники, однако он находится в центральной части региона, а не на севере, заметила Astra. Об ударе по предприятию пишет и Telegram-канал «Пермь 36,6» со ссылкой на местных жителей. Химико-металлургическое предприятие «АВИСМА» в Березниках является одной из двух основных производственных площадок корпорации «ВСМПО-АВИСМА», крупнейшего в мире производителя продукции из титана и титановых сплавов. Корпорация поставляет металлы российскому военно-промышленному комплексу и находится под американскими экспортными ограничениями.
Также ночью дроны массово атаковали Белгород: погибли два мирных жителя, пострадали еще 13 человек, около 30 многоквартирных домов получили повреждения, сообщил утром губернатор Александр Шуваев. Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» пишет, что дроны повредили жилой комплекс «Париж» в центре Белгорода. Кроме жилых домов, повреждены три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта, а также 35 автомобилей. Среди раненых, по сведениям регионального оперштаба, есть сотрудник скорой помощи. Также во время атаки пострадал (1, 2) торгово-развлекательный комплекс «МегаГринн» в центральной части города. Площадь комплекса превышает 163 тысячи м², там находятся более 200 магазинов, кинотеатр и рестораны. Представители торгового центра позднее сообщили о приостановке его работы после атаки. По информации канала «Пепел ➜ Белгород», на город упали десятки мертвых птиц, потому что, «вероятно, ракета ПВО взорвалась в районе пролета стаи».
В оперштабе Белгородской области также сообщили, что в селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона на автомобиль скорой помощи пострадали три медика, а в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате перехвата FPV-дрона пострадал мужчина.
В ночь на 25 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о падении обломков беспилотника на припаркованные машины в Липецке. Обошлось без пострадавших. Днем, по информации (1, 2) Артамонова, беспилотники атаковали промышленную зону Ельца. Погиб охранник одного из предприятий, пострадали шесть человек. Также были повреждены фасады нескольких жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа. Под удар попал завод «Энергия», производящий аккумуляторы и элементы питания для российских беспилотников, ракетных комплексов и другого вооружения, выяснило издание Astra по снимкам очевидцев. Предприятие находится под международными санкциями. Exilenova+ и Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ утверждают, что по нему ударили ракетами Storm Shadow — зафиксировано не менее двух попаданий в два его корпуса. Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу «Энергия». По сообщению ведомства, был поражен цех, производящий элементы питания для российских средств поражения, на предприятии начался пожар. «Энергия» уже несколько раз становилась целью атак, последний раз — 4 января 2026 года.
Машинист грузового поезда погиб в результате атаки беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук вечером 25 октября. По его словам, дрон атаковал двигавшийся по маршруту Брянск — Гомель состав в Новозыбкове, повредив корпус локомотива. Атака произошла на перегоне Новозыбков — Злынка. Ранения получил помощник машиниста, написало местное издание. Кроме того, по сведениям Ковальчука, в селе Малые Щербиничи Злынковского района беспилотник атаковал гражданский автомобиль: ранения получил 18-летний водитель.
В результате массированной атаки на Воронеж в ночь на 26 октября три человека погибли, еще 39 получили ранения, в том числе ребенок, сообщил (1, 2) губернатор Воронежской области Александр Гусев. Из них пять человек пострадали при падении обломков БПЛА на поезд в пригороде Воронежа. Состав следовал из Анапы в Москву, уточнили в РЖД. По информации СМИ (1, 2), в поврежденном поезде Анапа — Москва ехала футбольная команда «Локомотив», игроки не пострадали.
Глава региона подтвердил многочисленные точечные пожары, возникшие в городе после налета: пострадали многоквартирный дом, офисный центр, дома в дачных поселках, школьный стадион и гаражный кооператив, а также «несколько промышленных предприятий». Какие именно предприятия попали под удар, не уточняется. Украинский канал Supernova+ пишет, что одной из целей было Воронежское акционерное самолетостроительное общество, которое специализируется на производстве авиатехники и комплектующих, например, для Ил-96. Astra предполагает, что целью могло стать предприятие «Воронежсинтезкаучук», которым владеет холдинг «Сибур». Позже атаку на «Воронежсинтезкаучук» дронами FP-1 подтвердили в компании Fire Point.
На кадрах, которые публикуют в соцсетях, видны пожары в жилой застройке. В одном из дворов обломки упали на припаркованные автомобили. Издание Astra пишет как минимум о двух взрывах рядом с жилыми многоквартирными домами. Также сообщается, что в городе был атакован Северный мост через Воронежское водохранилище.
Три человека, включая двух детей, пострадали в результате атаки на оккупированный Мелитополь в Запорожской области, сообщил «губернатор» Евгений Балицкий. По его словам, в центральной части города повреждены частные домовладения, многоквартирный дом и административные здания. По информации руководителя «Центра изучения оккупации» Петра Андрющенко, под удар попал дата-центр.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 22 октября по 20:00 23 октября стало известно как минимум о 16 погибших и 125 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За минувшие выходные поступила информация о 27 погибших и 186 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 282 933 погибших российских военных в ходе полномасштабной войны с Украиной.
Группировка войск «Південь» ВСУ показала кадры авиаударов, как сообщается, по командным пунктам, укрытиям и российским военным.
В канале российского военного летчика и военблогера Алексея «Воеводы» Земцова написали о гибели при крушении Су-30СМ 21 октября летчиков пилотажной группы «Русские витязи»: заместителя начальника Центра показа авиационной техники Олега Ерофеева и инспектора службы безопасности полетов Центра показа авиационной техники Владимира Кочетова. Причины крушения Су-30СМ в Калининградской области продолжают расследоваться, добавили в канале. Гибель летчиков подтвердил также Fighterbomber.
Вооружения и военная техника
Владимир Зеленский заявил, что за последние 90 дней из США в Украину поставили всего 24 ЗУР для ЗРК Patriot. Ранее он сообщал, что Украина получает от США всего 12 таких ракет в месяц.
Правительство Германии будет закупать для бундесвера украинские ракеты-дроны «Барс», сообщает Financial Times. По информации издания, закупка первой опытной партии ожидается в ближайшие недели.
В ГУР сообщили, что в 2026 году количество заказов антенн «Комета», которые используются в дронах и ракетах для борьбы с системами РЭБ, существенно превысило 100 тысяч единиц.
О главных событиях войны 23 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Российские «просачивания» к северу от Доброполья, прекращение огня в Олешках для эвакуации мирных жителей. Что происходит на фронте
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