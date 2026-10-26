Украинские военные приближаются к Великой Новосёлке, налеты на заводы по выпуску синтетического каучука в России. Что происходит на фронте

По подсчетам издания «Осторожно, новости», 23 октября в московских аэропортах были задержаны или отменены как минимум 210 рейсов, большая часть — в Шереметьево. Вечером все ограничения в Шереметьево были сняты. Внуково и Домодедово ночью принимали и отправляли рейсы по согласованию, а утром 24 октября эти ограничения также сняли.

За восемь месяцев 2026 года российские аэропорты закрывали 2 860 раз — в 4,5 раза чаще, чем годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные Росавиации. Только в этом году российские авиакомпании могли потерять из-за этого более 200 млрд рублей.

В районе поселка Халтурино в Брянской области под удар беспилотника попал автобус «Москва — Новозыбков», в результате чего погибла женщина и еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Еще один автобус, по сообщению Дмитрия Рогозина, попал под удар на трассе Р-280 «Новороссия» — ранения получили водитель и трое пассажиров.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту активности украинских БПЛА на территории России и в оккупированных регионах по состоянию на утро 24 октября.

Беспилотники атаковали химический завод в Тольятти в Самарской области. Мэр Илья Сухих сообщил, что после массированной атаки дронов в городе «зафиксированы повреждения промышленных объектов». Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+, а также издание Astra по кадрам установили, что под удар попал входящий в «Татнефть» завод «Тольяттикаучук», выпускающий добавки к бензину и синтетические каучуки, которые используют в том числе при производстве твердого ракетного топлива. В Генштабе ВСУ подтвердили удар по предприятию и сообщили о взрыве и пожаре там. Позже в ведомстве добавили, что на заводе повреждены технологический трубопровод, две установки производства бутилкаучука и установка ректификации.

По информации OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, дроны FP-1 и «Лютий» нанесли удар в районе технологических цехов БК-2, БК-3, БК-4 и БК-8 завода. Эти цеха обеспечивают производство и очистку изобутилена — ключевого сырья для производства бутилкаучука. Повреждение этих мощностей может нарушить технологическую цепочку производства синтетического каучука, отметили в проекте. Ранее эти установки уже были повреждены в ходе атаки 12 сентября 2026 года. OSINT-проект «КіберБорошно», в свою очередь, геолоцировал попадание в районе установок синтеза метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ): Д-3 комплекса МТБЭ-1 и ИП-3 комплекса МТБЭ-2. Их суммарная проектная мощность составляет 335 тысяч тонн метил-трет-бутилового эфира в год. МТБЭ используется как высокооктановый компонент автомобильного бензина.

«Губернатор» аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за атаки на энергетическую инфраструктуру город остался без электроснабжения, в части Ленинского района из-за этого воду подают с пониженным напором. По словам «главы» аннексированного Крыма Сергея Аксёнова, при атаке дронов произошла «авария на магистральных энергосетях» за пределами полуострова. Он также уведомил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды. О массовых отключениях электричества после атаки на энергообъекты сообщило также Минэнерго РФ. Помимо Крыма, без света осталась часть потребителей на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Введены графики временных отключений, социально значимые объекты перевели на резервное питание.

В Краснодарском крае загорелась подстанция 500кВ «Тамань» в хуторе Белом в Темрюкском районе, сообщили в оперштабе региона. Без света остались три поселка. При атаке также были повреждены частный и два многоквартирных дома, обошлось без пострадавших. К вечеру пожар на подстанции потушили, подачу электричества возобновили. Подстанция «Тамань» — ключевой узел энергомоста, передающего электроэнергию из Краснодарского края в Крым.

Об атаках также сообщили власти Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, пострадал один человек, в Мясниковском районе повреждена трансформаторная подстанция, без света остались 172 частных дома. Чиновник также написал, что обломки дрона упали на территорию филиала Ростовпассажиртранса, поврежден 21 автобус.

Днем 24 октября под удар попал завод «Омский каучук» в Омске. По сведениям канала Exilenova+, на его территории начался масштабный пожар. По предварительным результатам геолокации, опубликованным проектом Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, попадание пришлось на район установок Д-3, связанных с производством МТБЭ, и Д-5. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку на северный промышленный узел города, однако не назвал пострадавшие предприятия. «Омский каучук» входит в группу компаний «Титан» и выпускает синтетические каучуки, фенол, ацетон, метил-трет-бутиловый эфир и другую нефтехимическую продукцию. Каучуки необходимы для изготовления шин и других деталей военной техники, а специальные полимеры используются в ракетном топливе.

Помимо химзавода, в Омске под удар попал логистический центр маркетплейса Ozon. Атаку подтвердила пресс-служба компании. После попадания беспилотника возник пожар, сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Ozon временно скрыл с витрины товары, находившиеся на складе, и предупредил о возможной отмене заказов. По информации канала Exile+, площадь складского комплекса составляет около 107 тысяч м², а его вместимость достигает почти 30 млн единиц товаров. Расстояние от украинской границы до Омска составляет более 2500 км.