После атаки дронов горит химкомбинат «Тольяттикаучук», Крым и Севастополь ночью остались без света

В ночь на 24 октября беспилотники атаковали Тольятти, где, по данным мониторинговых телеграм-каналов Exilenova+ и Supernova+, загорелся химкомбинат «Тольяттикаучук». Местные жители публиковали кадры сильного пожара и сообщали, что дроны продолжают летать над городом, также поступали сведения об эвакуации сотрудников «АвтоВАЗа». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупреждал об атаке на регион, на это время вводились ограничения в аэропорту Самары, однако официально удар по предприятию не подтверждён.
«Тольяттикаучук» выпускает синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые присадки к бензину — по данным украинских военных, его каучуки используются в производстве твёрдого ракетного топлива для ракет. Это не первый удар по предприятию — ранее Генштаб ВСУ уже подтверждал удар по комбинату в ночь на 12 сентября.
Также без электричества остались Крым и Севастополь. «Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев связал отключение с атакой на энергоинфраструктуру за пределами города, а советник «главы Крыма» Олег Крючков заявил об «аварии на энергосетях за пределами полуострова» и около 1:37 сообщил о восстановлении подачи энергии. Канал «Крымский ветер» предположил, что речь идёт о подстанции в Тамани.
В Темрюкском районе Краснодарского края после падения обломков беспилотника загорелась подстанция в хуторе Белом, без света остались три посёлка, сообщил краевой оперштаб — кроме того, повреждения зафиксированы в Абинске и Ейском районе. В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, сбили более 80 дронов — обломки повредили 21 автобус и здание «Ростовпассажиртранса», а в хуторе Калинин без света остались 172 дома, пострадавших нет.
Минобороны России отчиталось о перехвате 616 беспилотников с 20:00 23 октября до 8:00 24 октября над 18 областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей.