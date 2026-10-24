После атаки дронов горит химкомбинат «Тольяттикаучук», Крым и Севастополь ночью остались без света

В ночь на 24 октября беспилотники атаковали Тольятти, где, по данным мониторинговых телеграм-каналов Exilenova+ и Supernova+, загорелся химкомбинат «Тольяттикаучук». Местные жители публиковали кадры сильного пожара и сообщали, что дроны продолжают летать над городом, также поступали сведения об эвакуации сотрудников «АвтоВАЗа». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупреждал об атаке на регион, на это время вводились ограничения в аэропорту Самары, однако официально удар по предприятию не подтверждён.

«Тольяттикаучук» выпускает синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые присадки к бензину — по данным украинских военных, его каучуки используются в производстве твёрдого ракетного топлива для ракет. Это не первый удар по предприятию — ранее Генштаб ВСУ уже подтверждал удар по комбинату в ночь на 12 сентября.