В Тольятти в результате атаки дронов поражены два химзавода

В ночь на 4 апреля в Тольятти Самарской области России в результате атаки дронов были поражены два химических завода — «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот». Места прилетов геолокализовал Telegram-канал Astra.

Перед этим жители Тольятти сообщали о большом количестве взрывов и пожаре. Фото и видео публикует украинский Telegram-канал Supernova+.