В Тольятти в результате атаки дронов поражены два химзавода

В ночь на 4 апреля в Тольятти Самарской области России в результате атаки дронов были поражены два химических завода — «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот». Места прилетов геолокализовал Telegram-канал Astra.
Перед этим жители Тольятти сообщали о большом количестве взрывов и пожаре. Фото и видео публикует украинский Telegram-канал Supernova+.
Утром 4 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале об атаке на Тольятти. По его словам, сотрудник одного из промышленных предприятий города получил осколочное ранение. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Губернатор добавил, что прилет БПЛА также зафиксирован по крыше многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла. Жильцам предложены пункты временного размещения, написал Федорищев.
По словам губернатора, в данный момент на территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта.
«Тольяттикаучук» — это нефтехимическое предприятие, которое производит синтетический каучук и химические компоненты, используемые в производстве шин и резинотехнических изделий. «КуйбышевАзот» — химическое предприятие, выпускающее азотные удобрения и химическое сырье.
Ранее, 31 марта, сильный пожар и взрыв произошли на территории одного из крупнейших российских нефтехимических предприятий «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске (Татарстан), который производит каучук, также как и щавод в Тольятти. Городские власти назвали предварительной причиной сбой в работе оборудования. Предприятие входит в связанный с зятем Владимира Путина холдинг «Сибур».