Батареи для «Искандеров», «Цирконов» и планирующих авиабомб

ПАО «Энергия» — один из крупнейших российских производителей химических источников тока. Предприятие основано в 1941 году и специализируется на разработке и выпуске аккумуляторов, батарей и автономных систем питания. Его продукция используется в авиации, судостроении, радиоэлектронике, средствах связи и оборонной промышленности.

В базе Главного управления разведки Минобороны Украины утверждается, что «Энергия» участвует в производственных цепочках нескольких типов российских ракет. В частности, предприятие поставляет элементы питания 9Б280-1 для крылатой ракеты 9М727 комплекса «Искандер-К», тепловые батареи 9Б283 для баллистических ракет «Искандер-М» и источники питания Т-657 для ракет «Циркон». В украинской базе также указано, что завод производит бортовые аккумуляторные батареи для аэробаллистических ракет «Кинжал» и зенитных ракет комплекса «Панцирь». Кроме того, по данным украинской военной разведки, «Энергия» снабжает Пермский электромеханический завод «Молот» батареями 9Б-287, используемыми в производстве универсальных межвидовых планирующих боеприпасов УМПБ Д-30СН.

Завод находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии, Австралии и Украины. В санкционные списки ЕС предприятие впервые включили в июне 2022 года.

Среди акционеров — председатель Липецкого облсовета

Завод связан с руководством Липецкой области. Как свидетельствуют регистрационные документы, изученные The Insider, 22,99% «Энергии» принадлежало Владимиру Серикову, еще 20% — Юлии Сериковой. Крупные пакеты также находились у семьи Архипенко: 25,5% у Галины Архипенко, 13,91% у Владимира Архипенко и 8,91% у Ирины Архипенко. Более актуальная структура акционерного капитала публично не раскрывается.

Владимир Сериков ранее занимал должности коммерческого и генерального директора «Энергии». В 2023 году он возглавил Липецкий областной совет депутатов, а 15 октября 2026 года был переизбран на этот пост. Сериков представляет «Единую Россию». Сейчас предприятием руководит Алексей Низкоус.

Финансовые показатели завода резко выросли после начала полномасштабной войны. Как подсчитал The Insider на основании опубликованных финансовых данных, выручка «Энергии» увеличилась почти в девять раз — с 2,54 млрд рублей в 2021 году до примерно 22,6 млрд рублей в 2025 году. Только за последний год показатель вырос примерно на треть: в 2024 году компания получила 17 млрд рублей выручки. При этом открытые финансовые данные не позволяют определить, какая часть роста связана непосредственно с военными заказами.

В октябре 2026 года «Энергия» подала иск к Воткинскому заводу — одному из ключевых производителей российских баллистических ракет, включая ракеты комплекса «Искандер-М». Сумма требований составила 106,4 млн рублей. Согласно определению суда, спор касается задолженности по договору поставки продукции от 17 марта 2025 года, заключенному для исполнения государственного контракта. Предварительное заседание назначено на 11 ноября текущего года. Какая именно продукция поставлялась по договору, в доступных материалах не уточняется.

Завод неоднократно атаковали с начала войны

«Энергия» уже несколько раз становилась целью атак украинских беспилотников. В мае 2025 года предприятие подверглось двум налетам подряд. Как писал The Insider, 23 мая на заводе произошел пожар, пострадали работники. На следующий день очевидцы сообщили о новых взрывах. Позднее в сети появились спутниковые снимки, на которых были видны существенные повреждения кровли одного из производственных цехов.

В июле 2025 года предприятие вновь подвергалось атакам. Во время очередного налета на территории завода вспыхнул пожар, а губернатор Артамонов сообщил об одном пострадавшем. На опубликованных впоследствии спутниковых снимках были видны повреждения здания, над которым ранее установили защитную металлическую сетку. Она не предотвратила попадание беспилотника.

Вечером 4 января 2026 года дроны снова атаковали промышленную зону Ельца. Как писал The Insider, украинские мониторинговые каналы сообщили о поражении производственных цехов «Энергии». Сегодняшний удар станет как минимум шестой известной атакой на предприятие с мая 2025 года. Масштаб новых повреждений и их влияние на производство пока неизвестны.