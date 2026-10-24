При крушении Су-30СМ погибли два летчика пилотажной группы «Русские витязи». СМИ расходятся в дате катастрофы

В России при крушении истребителя Су-30СМ погибли два летчика пилотажной группы «Русские витязи» — Олег Ерофеев и Владимир Кочетов. Об этом сообщило издание «Амител» со ссылкой на собственный источник. По его данным, катастрофа произошла 22 октября во время учебно-тренировочного полета. Публикация «Амител» уже удалена, но данные остались в поисковом индексе, а также были перепечатаны другими СМИ и Z-каналами.

Погибший Олег Ерофеев был полковником, заслуженным военным летчиком, летчиком-снайпером и заместителем начальника Центра показа авиационной техники. Владимир Кочетов — старший летчик, инспектор службы безопасности полетов того же центра.

Связанный с российской военной авиацией Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что причины катастрофы устанавливает государственная комиссия. Место крушения не называется.

Что известно о двух катастрофах 21 октября

21 октября The Insider сообщал, что Россия, предположительно, потеряла сразу два истребителя Су-30 за один день. О второй катастрофе написали Fighterbomber и «Воевода вещает». Судя по их сообщениям, оба пилота погибли.

«К сожалению, беда не приходит одна. Вечного полета, братья», — написал тогда Fighterbomber, не уточнив обстоятельств происшествия.

Российский провоенный блогер Кирилл Фёдоров опубликовал фотографию истребителя Су-30 ВМФ России с подписью: «День — пи*дец. Два самолета. Будем жить!»

Ранее в тот же день Минобороны России подтвердило крушение Су-30 в Калининградской области. По утверждению ведомства, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта и упал в безлюдном районе. Оба пилота успели катапультироваться, были эвакуированы и остались живы.

Однако о катастрофе, произошедшей именно 22 октября, до появления публикаций о гибели Ерофеева и Кочетова не сообщалось. Как отмечает украинское издание «Мілітарний», российские СМИ могли ошибиться с датой происшествия. Вместе с тем нельзя исключать, что речь идет об отдельной катастрофе, о которой ранее не было известно.

Что известно о погибших летчиках

Согласно биографии на официальном сайте «Русских витязей», Олег Ерофеев родился 20 декабря 1973 года в Тирасполе. В 1995 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. С 1998 года служил на авиабазе Кубинка, а в 2003 году вошел в основной состав пилотажной группы.

Ерофеев освоил шесть типов самолетов, включая МиГ-29, Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Он выполнял полеты как ведущим, так и ведомым в составе пилотажной группы. По данным Orenday, опубликованным еще в июне 2022 года, его общий налет составлял 3300 часов. На официальном сайте группы указано 3000 часов.

Владимир Кочетов, согласно его биографии на официальном сайте «Русских витязей», родился 10 марта 1986 года в селе Домна Читинской области. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Ранее служил в 611-м истребительном авиационном полку, с 2010 года — на авиабазе Кубинка. В основной состав «Русских витязей» вошел в 2014 году. Он освоил пять типов самолетов, включая Су-30СМ и Су-35С. Его общий налет составлял 1500 часов.

«Русские витязи» — пилотажная группа Воздушно-космических сил России, базирующаяся на аэродроме Кубинка в Московской области. Она выполняет демонстрационные полеты на тяжелых истребителях Су-30СМ и Су-35С.