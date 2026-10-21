Российские военные блогеры сообщили о потере второго истребителя Су-30 за день. По их данным, оба пилота погибли

Россия могла потерять второй истребитель Су-30 за 21 октября. О новой потере сообщили связанные с российской военной авиацией Telegram-каналы Fighterbomber и «Воевода вещает». Судя по их публикациям, оба пилота погибли.

«К сожалению, беда не приходит одна. Вечного полета, братья», — написал Fighterbomber, не уточнив обстоятельств произошедшего.

Российский провоенный блогер Кирилл Фёдоров опубликовал фотографию истребителя Су-30 ВМФ России с подписью: «День — пи*дец. Два самолета. Будем жить!»

По данным украинского издания «Мілітарний», предположительно, речь идет о Су-30СМ. Место и обстоятельства потери самолета пока неизвестны. На момент публикации Минобороны России не подтверждало потерю второго истребителя и гибель экипажа.

Ранее 21 октября Минобороны России сообщило о крушении Су-30 в Калининградской области во время планового учебно-тренировочного полета. По утверждению ведомства, самолет летел без боекомплекта и упал в безлюдном районе. Оба пилота катапультировались и были эвакуированы поисково-спасательной командой. Минобороны заявило, что их жизни ничего не угрожает.