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Новости

В аннексированных регионах Украины и Крыму произошли массовые отключения электричества после атаки на энергообъекты — Минэнерго РФ

The Insider
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В аннексированном Крыму, а также на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей произошли отключения электричества после атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Минэнерго России.

По данным ведомства, часть потребителей осталась без электроснабжения в результате «внешнего воздействия» на энергообъекты. Какие именно объекты пострадали, сколько человек остались без света и кто, предположительно, осуществил атаку, министерство не уточнило.

Для стабилизации энергосистемы и восстановления подачи электричества введены графики временных отключений. Социально значимые объекты переводят на резервные источники питания.

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Публикация:«В аннексированных регионах Украины и Крыму произошли массовые отключения электричества после атаки на энергообъекты — Минэнерго РФ»

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