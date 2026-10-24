В аннексированных регионах Украины и Крыму произошли массовые отключения электричества после атаки на энергообъекты — Минэнерго РФ

В аннексированном Крыму, а также на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей произошли отключения электричества после атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Минэнерго России.

По данным ведомства, часть потребителей осталась без электроснабжения в результате «внешнего воздействия» на энергообъекты. Какие именно объекты пострадали, сколько человек остались без света и кто, предположительно, осуществил атаку, министерство не уточнило.

Для стабилизации энергосистемы и восстановления подачи электричества введены графики временных отключений. Социально значимые объекты переводят на резервные источники питания.