Российский «нейрозахват» Доброполья, «зачищен» украинский «котел» в Харьковской области, налет на Санкт-Петербург. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении российская группировка «Запад» отчиталась о «зачистке» несуществующего «котла»
- На купянском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к северу от Купянска и южнее станции Купянск-Сортировочная
- На лиманском направлении украинские штурмовые группы форсировали реку Жеребец и завязали бои на ее левом берегу
- На покровском направлении Минобороны РФ заявило о «нейрозахвате» Доброполья при помощи ИИ-«флаговтыков»
- С момента объявленного Трампом «энергетического перемирия» зафиксировано 76 ударов по энергообъектам в Украине
- Массированный налет на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — поражены нефтяной терминал и дата-центр «ВКонтакте»
- Правительство Бельгии планирует поставить Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года
- Зеленский — из США в месяц поступает всего 12 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российская группировка «Запад» отчиталась о «зачистке» несуществующего «котла».
«Военкор» Владимир Романов прокомментировал заявление начальника Генерального штаба ВС РФ и командующего ОГВС Валерия Герасимова о том, что российские войска якобы «зачистили» «котел» на северо-востоке Харьковской области. Он назвал ответственную за этот участок российскую группировку войск «Запад» «чемпионом по закрасам» и предположил, что в скором времени украинская сторона выложит опровержения российского контроля над Рублёным, Ольховаткой и Потихоновым.
Тем временем в украинской 3-й ОТМБр отвергли российские заявления о контроле над Колодезным в Харьковской области. Там опубликовали видео удара FPV-дроном по российскому флагу, сброшенному, как утверждается, на крышу дома с российского БПЛА, а также украинского «флаговтыка» в селе.
На купянском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к северу от Купянска и южнее станции Купянск-Сортировочная.
Российский военблогер Анатолий Радов заявил, что ВС РФ взяли под контроль Малую Шапковку и Мировое (до 2025 года — Московка) к северо-западу от Купянска. На карте DeepState эти села остаются под контролем СОУ. Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз», в свою очередь, утверждает, что ВС РФ закрепились на железнодорожной станции Купянск-Сортировочная к югу от города — этот участок у DeepState также отмечен как подконтрольный Украине.
На лиманском направлении украинские штурмовые группы форсировали реку Жеребец и завязали бои на ее левом берегу.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4, 5), что СОУ удалось практически полностью ликвидировать российский плацдарм к западу от реки Жеребец, за исключением районов Ивановки и Новолюбовки, также ВС РФ были вынуждены оставить позиции в западной части леса между Лиманом (до 2016 года — Красный Лиман) и Ямполем, что усложнило «просачивание» российских военных в город, а также в районе Заречного (до 2016 года — Кировск) и Торского.
По информации обозревателя, отдельные украинские штурмовые группы уже переправились через реку Жеребец, где, в частности, завязали бои за Ямполовку, несмотря на постоянные российские контратаки. Кроме того, они продвинулись в Луганской области, оказавшись на расстоянии менее 4 км к западу от Макеевки. Машовец констатирует, что СОУ нарушили российские планы по охвату Славянско-Краматорской агломерации с севера и обеспечили защитникам этих городов устойчивое снабжение со стороны Изюма и Барвенково. Теперь российское командование вынуждено временно отказаться от планов по выходу к реке Оскол на всем ее протяжении, а 3-й общевойсковой армии, наступающей на Славянск, придется развернуть часть сил фронтом на север.
На славянском и константиновском направлениях продолжаются попытки ВС РФ занять Константиновку и выйти к Краматорску.
Константин Машовец пишет (1, 2, 3, 4), что ВС РФ так и не удалось поставить под контроль Константиновку, хотя «просочившиеся» российские военные фиксируются практически во всех районах города. По его оценке, ВС РФ пытаются одновременно занять Константиновский район обороны СОУ и выйти к Дружковке и Краматорску. В самой Константиновке и на флангах, по сведениям Машовца, идут упорные бои, а севернее ВС РФ пытаются перерезать дорогу между Константиновкой и Дружковкой. За последние два месяца, по оценке обозревателя, российские войска сумели продвинуться на расстояние до 8 км и глубоко охватить Константиновку. В то же время он отмечает, что украинским силам пока удается сдерживать продвижение противника к Краматорску, и прогнозирует, что обстановка на этом участке будет зависеть от продолжительности боев в Константиновке.
OSINT-ресурс Unit Observer рассказывает, что в августе украинское командование перебросило 46-ю аэромобильную бригаду в район Рай-Александровки и Юрковки к востоку от Славянска. С другой стороны, в начале сентября в этот же район был переброшен российский 1194-й мотострелковый полк, тогда как место 46-й бригады на Константиновском направлении заняла 78-я ОДШБр, которая, по мнению аналитиков, должна поддержать отход бойцов СОУ из южной части Константиновки. Также в начале сентября, по сведениям ресурса, украинская 67-я ОМБр заняла позиции к юго-востоку от Краматорска. Как сообщалось ранее, в оперативное подчинение украинской группировки войск «Центр» поступил 33-й ОШП, который может использоваться для контратак в этом районе. Участок к востоку от Славянска был усилен 35-й ОБрМП и 18-й бригадой Нацгвардии Украины, сообщают аналитики.
На покровском направлении Минобороны РФ заявило о «нейрозахвате» Доброполья при помощи ИИ-«флаговтыков».
Владимир Путин и Валерий Герасимов объявили, что российские войска установили полный контроль над Добропольем. О том же заявило Минобороны РФ, показав несколько «флаговтыков» в южной и юго-восточной части города — геопривязку выполнил, например, «Сливочный каприз», который вместе с этим намекнул, что как минимум одно из видео было сгенерировано с помощью ИИ. На странности на еще одном видео российского военного с флагом в Доброполье обратили внимание в канале «Военный Осведомитель», где также заподозрили российскую группировку войск «Центр» в использовании нейросетей.
В DeepState считают, что большую часть Доброполья контролируют СОУ, кроме небольшой «серой зоны» на юго-западной окраине («Сливочный каприз» обратил внимание на видео удара по российскому военному примерно в этом районе). «Военкор» Владимир Романов представил свою версию ЛБС в районе Доброполья от источников «на земле», согласно которым, российские войска также не контролируют бóльшую часть города.
В бригаде Нацгвардии Украины «Буревій», в свою очередь, заявили, что контролируют Золотой Колодезь, Петровку (до 2016 года — Петровское) и Новотроицкое на Добропольском выступе, в подтверждение чего опубликовали видео с «флаговтыком» в Золотом Колодезе.
Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв также отверг сообщения о захвате Доброполья и другие заявления Герасимова, например, что с 1 сентября 2026 года ВС РФ оккупировали 1 800 кв. км территории Украины. По оценке Ковалёва, на самом деле с начала осени украинские войска освободили больше территории, чем потеряли. Доклад Герасимова раскритиковали и Z-авторы (1, 2). В частности, Анатолий Радов назвал «закрасы» смертельно опасными для российских военных, видимо, потому, что их в таком случае будут посылать без подготовки на территорию, фактически подконтрольную противнику, однако нашел и плюс: по его мнению, в этот раз в докладе не было заявлений «хуже, чем про Святогорск».
В то же время украинский военный Станислав Бунятов пишет, что ВС РФ продолжают атаковать в направлении Доброполья, пользуясь плотным расположением населенных пунктов (то есть обилием укрытий от дронов) и плохой погодой. В 155-й ОМБр отчитались, что отразили российский мотоциклетный штурм под покровом тумана, причем российские потери составили 43 человека убитыми, 12 ранеными, девять мотоциклов и один легковой автомобиль.
Исследователь под ником Playfra нанес на карту маршруты инфильтрации российских штурмовиков в районе Доброполья. Он пояснил, что последние успехи ВС РФ на этом участке обусловлены рядом факторов, такими как ограничения Starlink для СОУ, плохой погодой и огромным количеством российских резервов, задействованных на этом участке. Впрочем, по сведениям исследователя, украинские военные сохраняют позиции по всему Доброполью, в агломерации Водянского и даже в Белицком, однако по мере «просачивания» противника в тылы украинские позиции в Белицком теряют оперативное значение. Он также отметил, что конфигурация ЛБС в районе Доброполья стала напоминать Константиновку в марте-апреле 2026 года, и предположил, что если ситуация здесь будет развиваться так же, то через 4–6 месяцев бойцы ВС РФ закрепятся на подступах к Доброполью и будут «просачиваться» по всему городу, а также в окрестные села.
О тактических успехах ВС РФ на Добропольском направлении пишет и украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер». Тем не менее, по его оценке, российские войска уже провалили осенне-зимнюю кампанию, а с наступлением зимы и исчезновением «зеленки» они потеряют возможность даже добираться до ЛБС.
На запорожском направлении идут бои на рубежах Степногорска и Приморского к югу от Запорожья.
Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ ведут бои в Степногорске, который в основном контролируется украинскими войсками, а также в Плавнях и Приморском, где они продвигаются в сторону Малокатериновки. В DeepState относят большую часть Приморского и Степногорска к «серой зоне», а Плавни — в основном к зоне контроля ВС РФ.
Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что на гуляйпольском участке российские военные расстреляли украинских пленных. Подробности инцидента не приводятся.
The Telegraph пишет, что ограничить работу Starlink для Украины предложил Трампу лично Илон Маск, однако после того, как за этим последовала «кровопролитная ночь» в Киеве, владелец Space X переложил ответственность на Белый дом и Пентагон. Трамп между тем заявил, что не приказывал вводить ограничения, и усомнился, что они вообще имели место. В то же время 17 октября Владимир Зеленский сообщил, что для терминалов Starlink в Украине продолжает действовать ограничение скорости в 160 км/ч, причем оно распространяется только на территорию Украины, что украинцы проверили, разогнав машины со Starlink до 180 км/ч на территории ЕС. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди обрушился с завуалированной критикой на «партнера», который стремится ограничивать глубину украинских ударов. В то же время украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отметил, что по состоянию на 17 октября число ударов по российским транспортным средствам по открытым сводкам СБС вернулось на уровень до ограничения работы Starlink.
18 октября Зеленский сообщил, что США возобновили передачу разведданных Украине после паузы. В то же время 13 октября глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял что обмен разведданными с США и не прекращался. 19 октября госсекретарь США Марко Рубио объяснил отсутствие предупреждений о ракетных обстрелах Украины неким программным сбоем.
Трамп подписал закон покойного сенатора Линдси Грэма об «адских санкциях» против России, однако приостановил вступление соответствующих санкций и пошлин в силу, объяснив такое решение соображениями национальной безопасности. Решение Трампа раскритиковал Владимир Зеленский, поскольку, по его мнению, этот закон мог бы оказать реальное давление на Россию и способствовать прекращению войны.
В Конгресс США внесли законопроект, который призван остановить сделку Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива. Согласно законопроекту, предполагается аннулировать лицензию, выданную на торговлю дизелем, и запретить исключения из санкционного режима в отношении российских энергоносителей на следующие три года.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» сообщил о худшем четырехдневном периоде для ВС РФ на фронте за последние 2 года: по оценкам Z-аналитиков, в период с 12 по 15 октября ВС РФ потеряли на 110 кв. км больше территории, чем захватили.
Российский военный спутник «Космос-2612» критически сблизился с аппаратом финско-американской компании ICEYE, поставляющей снимки Украине, рассказал аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин. По его мнению, цель такого маневра — уменьшить срок эксплуатации спутника ICEYE за счет расхода топлива для коррекции курса.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в течение дня 16 октября, с 07:00 до 19:00, были запущены 315 БПЛА (78 из них — реактивные), а также 15 барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 253 БПЛА — 80%, в том числе 49 реактивных, — были сбиты или подавлены, также нейтрализованы девять «Бандеролей» / «Дань-Т» — 60%
- в ночь на 17 октября были запущены баллистические ракеты «Искандер-М» / KN-23, крылатые ракеты Х-22 / Х-32, четыре ракеты «Калибр» и 332 БПЛА типа «Шахед» (31 из них — реактивный), S-8000 «Бандероль», «Гербера», «Пародия» и других типов. Все четыре ракеты «Калибр» и 289 БПЛА — 87%, в том числе 23 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 22 локациях, а также падение обломков в трех локациях
- в течение дня 17 октября, с 07:30 до 19:30, были запущены 157 БПЛА (25 из них — реактивные), а также шесть S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 140 БПЛА — 89%, в том числе 22 реактивных, — были сбиты или подавлены, все шесть «Бандеролей» / «Дань-Т» также нейтрализованы
- в ночь на 18 октября были запущены одна баллистическая ракета «Искандер-М» и 180 БПЛА типа «Шахед» (26 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т», «Гербера», «Пародия» и других типов. 152 БПЛА — 84%, в том числе 16 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 20 локациях, а также падение обломков в четырех локациях
- в ночь на 19 октября были запущены баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400, крылатые ракеты «Искандер-К» и 269 БПЛА типа «Шахед» (59 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль», «Гербера», «Пародия» и других типов. Четыре ракеты «Искандер-К» и 243 БПЛА — 90%, в том числе 43 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 25 локациях, а также падение обломков в восьми локациях
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» прокомментировал спутниковые снимки последствий удара по Киевскому картонно-бумажному комбинату в Обухове в ночь на 7 октября: повреждения получили цех производства гофротары, склад макулатуры, цех бумажного производства и, вероятно, открытая складская площадка. Минобороны РФ ранее утверждало, что на территории предприятия было организовано производство и хранение крылатых ракет «Фламiнго» и комплектующих к ним. Независимого подтверждения этому заявлению нет.
Вечером 16 октября после серии ударов в нескольких районах Житомира пропали электро- и водоснабжение. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко позднее сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА повреждения получили несколько энергетических объектов в области.
Завод Kromberg & Schubert под Луцком остановил работу после трех ударов реактивными БПЛА 16 октября. Предприятие производит бортовые кабельные системы для Audi, BMW, Mercedes-Benz, Škoda и Porsche. Компания сообщила, что оценивает последствия атаки и пока не называет сроки возобновления производства.
В ночь на 17 октября российские войска нанесли удар ФАБ по Славянску. По уточненным сведениям главы городской военной администрации Вадима Ляха, всего за 17 октября в результате ударов различными видами оружия в городе погибли шесть человек и 15 получили ранения. По состоянию на утро 18 октября под завалами разрушенных авиабомбами домов оставались тела нескольких жителей, поисковые работы, приостановленные на ночь из-за угрозы новых атак, были возобновлены.
Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области также подверглись воздушным атакам, сообщил 17 октября глава местной ОВА Олег Синегубов. По его сведениям, за сутки два человека погибли, еще 41 пострадал.
Утром 17 октября в пятый раз баллистическими ракетами атакован «Запорожсталь». По информации «Метинвеста», шесть ракет повредили энергетическую и логистическую инфраструктуру, а также производственные площадки доменного производства, погибших и раненых на предприятии нет. Всего с 11 августа по комбинату были выпущены 23 баллистические ракеты, производство в обычном режиме после предыдущих ударов так и не возобновилось. В Запорожье в результате атаки ранения получили пять человек, в том числе ребенок, пострадали жилые дома в нескольких районах города.
Министерство энергетики Украины сообщило, что ночью и утром 17 октября российские войска атаковали энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях. Часть потребителей осталась без электричества, однако энергетики оперативно восстановили снабжение более чем для полумиллиона абонентов. Из-за повреждений сетей после предыдущих атак в ряде регионов действуют почасовые отключения, а по всей стране введены ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Зеленский назвал атаку одной из крупнейших по украинской энергетике: по его словам, были атакованы более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии. Он считает, что российская сторона расширяет кампанию ударов по энергетике, пытаясь рассредоточить украинские резервы и усложнить восстановительные работы.
Президент Украины 18 октября отметил, что с момента, когда Дональд Трамп объявил об «энергетическом перемирии», ВС РФ 76 раз целенаправленно атаковали украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. По словам Зеленского, только в ночь на 18 октября удары пришлись по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. За неделю против Украины было применено около 2 700 БПЛА, 1 700 авиабомб и 66 ракет, большинство из которых были баллистическими.
Вечером 17 октября по Харькову был нанесен удар баллистической ракетой. Она попала между Слободским и Основянским районами города, пострадали (1, 2) как минимум три человека.
В Запорожье в ночь на 18 октября в результате двух ударов погибла 27-летняя женщина, еще одна женщина и шестилетняя девочка получили ранения. Повреждены две многоэтажки, автомобили и учебное заведение.
В Полтаве той же ночью БПЛА ударил по району частной застройки. Один человек погиб, еще четверо были ранены, повреждены как минимум девять частных домов.
В ночь на 19 октября Киев дважды был атакован баллистическими ракетами. В результате одного из ударов была повреждена наземная станция метро «Черниговская», рядом обломками разорвало ходовой и контактный рельсы. В Соломенском районе сильно повреждено медицинское учреждение, обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом, пострадал ТРЦ Cosmo Multimall. В Днепровском районе под удар попало учебное заведение. В результате атаки в Киеве погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек получили ранения.
Еще один удар, как предполагает пророссийский Telegram-канал «Осведомитель», крылатой ракеты «Искандер-К», пришелся по предприятию «Экософт» в Ирпене, специализирующемуся на производстве систем и оборудования для очистки воды.
По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, предупреждение от иностранных партнеров пришло только о второй волне ударов баллистическими ракетами. Владимир Зеленский подтвердил, что предупреждение о российском налете не поступило, в результате в ночь на 19 октября повреждения получили сразу 10 объектов энергетической инфраструктуры, не менее 550 тысяч семей осталось без электроснабжения.
Минобороны РФ заявило о массированном ударе в ночь на 19 октября по объектам в Киеве и Киевской области. Ведомство утверждает, что были поражены дата-центр «Датагруп», логистический узел Fire Point, предприятие «Химволокно», локомотивное депо Киева и завод «Планета Пластик» в Ирпене. Кроме того, Минобороны РФ заявило об ударе по сухогрузу примерно в 130 км к юго-западу от Одессы, который, по утверждению ведомства, перевозил грузы военного и двойного назначения.
Пророссийский канал «Осведомитель» пишет, что в налете участвовало новое подразделение центра «Рубикон», специализирующееся на дальних ударах.
17 октября, отвечая на вопросы журналистов, Зеленский заявил, что в настоящее время 55–60% сбитых реактивных «Шахедов» приходится на авиацию. По его словам, повысить эффективность удалось в том числе благодаря увеличению поставок 20-мм боеприпасов для F-16: заключены дополнительные контракты и получены новые подтверждения поставок от партнеров.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» обратил внимание на фотографии сухогруза Chelsea 3, пораженного в исключительной экономической зоне Болгарии. Как пишут в канале, судя по повреждениям, судно было поражено российским БЭК — по подсчетам авторов канала, это вторая такая российская атака и первая в акватории Чёрного моря (ранее в августе 2025 года российский БЭК атаковал украинский разведывательный корабль в устье Дуная).
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 16 октября были перехвачены 47 беспилотников над Белгородской, Курской, Кировской, Оренбургской, Ленинградской областями, Пермским краем, Республикой Татарстан и Ханты-Мансийским автономным округом
- в ночь на 17 октября были уничтожены 610 беспилотников над Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 17 октября были перехвачены 30 беспилотников над Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 18 октября были уничтожены 1015 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 18 октября был перехвачен 41 беспилотник над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областями
- в ночь на 19 октября были уничтожены 149 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областями, республиками Татарстан и Удмуртия, а также Крымским полуостровом
Минобороны Великобритании опубликовало спутниковый снимок последствий украинского удара 4 октября по аэродрому Ханская под Майкопом в Адыгее. По его оценке, в результате атаки были уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35, два склада боеприпасов и еще одно здание на территории аэродрома. Кроме того, повреждения получила взлетно-посадочная полоса.
Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал спутниковые снимки последствий атаки беспилотников в ночь на 11 октября на дата-центр «Яндекса» во Владимире. По его оценке, повреждения получили как минимум пять зданий комплекса, некоторые из них — существенные.
Рязанский НПЗ после атаки 15 октября приостановил переработку нефти на установке АТ-6, сообщили Reuters два источника в отрасли. По их сведениям, в результате удара также были повреждены несколько нефтепроводов. Установки АВТ-1, АВТ-3 и АВТ-4 продолжают работать и могут частично компенсировать простой АТ-6.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение 16 октября производственно-складского здания предприятия «Робоавиа» в Ростовской области, которое разрабатывает и выпускает беспилотники для российской армии. Подтвержден также удар 12 октября по складу материально-технического обеспечения подразделения российской ракетной бригады в Брянской области.
Журналисты «Радио Свобода», изучив новые спутниковые снимки, обнаружили еще четыре башни для систем ПВО вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае. Одна из них построена примерно в 400 м от президентского дома. Общее число подобных сооружений вокруг резиденции превысило 30. В марте 2026 года журналисты уже выявили семь новых башен, после чего их общее число достигло 27. Часть таких сооружений оснащена ЗРПК «Панцирь», а позиции вокруг резиденции расположены двумя кольцами.
В ночь на 17 октября из-за атак БПЛА ограничения вводили как минимум в 12 российских аэропортах, включая все четыре московских, где были задержаны или отменены более 370 рейсов. По подсчетам The Insider, за две ночи Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево суммарно не работали почти 52 часа. В московском авиаузле с 10 по 18 октября были отменены 957 рейсов, еще более 4,8 тысячи рейсов были задержаны, свидетельствует анализ «Агентства». По словам Сергея Собянина, с 10 по 17 октября в сторону Московского региона летели 2 730 беспилотников, из которых 534 были нейтрализованы на подлете к столице. Серьезные сбои возникли и в Пулково, где отменили 32 и задержали 140 рейсов.
В ночь на 18 октября Петербург и Ленинградская область были атакованы беспилотниками.
Как сообщил глава города Александр Беглов, один человек погиб, еще пять человек пострадали в Санкт-Петербурге. Кроме того, ранения получили 10 жителей Ленинградской области. Целями атаки были Петербургский нефтяной терминал и нефтебаза «Ручьи», дата-центр «ВКонтакте» в деревне Новосергиевка, склад Ozon в Колпинском районе и вантовый мост через Корабельный фарватер.
В результате налета дронов пострадали также наркологическая клиника на Васильевском острове и жилые дома. Telegram-канал Exilenova+ сообщил о повреждении подстанции 330 кВ «Восточная», расположенной рядом с атакованным дата-центром. Позднее повреждения подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Из-за атаки часть потребителей осталась без электричества, для Янино подключили резервные источники питания. Канал Exilenova+ также сообщил о пожаре в районе воинской части 17646-Ф около села Капорское в Ленинградской области.
Павел Дуров прокомментировал атаку на дата-центр под Санкт-Петербургом, заявив, что построил его около 15 лет назад, а 12 лет назад продал «ВКонтакте». «Видно, что построен на совесть, стены толстые. Но не уберегли», — написал Дуров.
Согласно подсчетам OSINT-исследователя Jembob, Санкт-Петербург защищали только две башни для ЗРПК «Панцирь-С1/2» и восемь насыпей-рамп аналогичного назначения. Он отмечает, что это значительно меньше, чем в Москве (не менее 98 башен) и вокруг резиденции Путина на Валдае (не менее 31 башни).
МИД Украины принес извинения Литве после того, как утром 18 октября беспилотник нарушил воздушное пространство страны и упал в Пасвальском районе. Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что дрон мог отклониться от курса из-за работы российских средств РЭБ во время украинской операции против военных целей в России. Из-за появления беспилотника воздушную тревогу объявляли в нескольких районах Литвы, его обломки повредили гражданский автомобиль, люди не пострадали. Литовские власти продолжают расследование.
18 октября БПЛА ударил по электроподстанции в Белгороде, после чего на объекте начался пожар. Об ударе по подстанции сообщили Exilenova+ и местный Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». Белгородский оперштаб подтвердил атаку беспилотника и возгорание на объекте инфраструктуры. В тот же день беспилотник повторно атаковал электроподстанцию — ранены два человека.
Британские безэкипажные катера K3 Scout производства Kraken Technology были использованы во время атаки на порт Сочи 3 сентября, выяснила The Times. Один из катеров взорвался, не достигнув цели. Источник издания утверждает, что он был одним из нескольких K3 Scout, вошедших в гавань. В ходе той же операции украинский морской дрон поразил российское многоцелевое судно обеспечения «Нефрит». K3 Scout способен развивать скорость до 55 узлов и проходить до 650 морских миль — около 1200 км. Катер может находиться в море до 30 суток и использоваться в том числе как платформа для запуска ударных беспилотников.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал инфографику с классификацией ударов по территории РФ по месяцам. Отмечается, что в сентябре 2026 года количество ударов снизилось на 23% в сравнении с августом. Большинство пришлось на нефтегазовую инфраструктуру — 48%, еще 26% — на военные объекты, 18% — на предприятия ВПК, по 4% — на логистику и электроэнергетику.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 15 октября по 20:00 16 октября стало известно как минимум о 12 погибших и 146 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За минувшие выходные поступила информация о 23 погибших и 175 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
В 115-й ОМБр ВСУ отчитались об уже втором ударе по российскому вертолету Ми-28 с помощью FPV-дрона. Как и в первом случае, кадры объективного контроля последствий удара представлены не были (к первому видео в канале бригады прикрепили видео падения российского вертолета Ми-8 в ходе другого инцидента).
В беспилотном подразделении Нацгвардии Украины Lasar’s Group сообщили, что уничтожили российскую РСЗО БМ-30 «Смерч» и транспортно-заряжающую машину за 60 км от ЛБС.
В Силах беспилотных систем ВСУ отчитались, что 17 октября установили абсолютный рекорд поражения личного состава ВС РФ: 657 человек, из которых 343 были убиты, а 314 ранены.
Третий армейский корпус показал, как операторы подразделения MURAMASA 21-го отдельного полка беспилотных систем KRAKEN поразили тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон». Сообщается, что это первое поражение машины этого типа.
Вооружения и военная техника
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал поставить Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. Как он пояснил, это стало возможно, поскольку Бельгии стали поступать F-35, предназначенные для замены F-16.
Журналист Financial Times Кристофер Миллер прокомментировал сообщение CNN о том, что у Украины закончились ЗУР для ЗРК Patriot. Как пояснил Миллер, США передают Украине от 5 до 15 ракет в месяц, которые заканчиваются каждый раз после первых российских атак. Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил в интервью Bloomberg, что Украина получает от США всего 12 ракет-перехватчиков для Patriot в месяц.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что администрация Байдена передала Украине «огромное количество» крылатых ракет Tomahawk. На самом деле Украина не получила ни одной такой ракеты — ни бесплатно, ни за деньги.
Компания SkyFall представила эвакуационный БПЛА StarGate, который способен перевозить раненых бойцов на расстояние до 15 км. Как сообщается, БПЛА передан одной из бригад СОУ для испытаний в боевых условиях. Между тем в 92-й ОШБр уже провели эвакуацию раненого военнослужащего 30-й ОМБр по воздуху с помощью тяжелого гексакоптера производства Gurzuf Defence.
The Insider выяснил, что российское производство химикатов и взрывчатки критически зависит от импорта компонентов для химической промышленности из КНР.
Генеральный директор компании «Туполев» заявил, что Россия перестроила цепи поставок и модернизировала заводы для возобновления производства стратегических бомбардировщиков Ту-160М. Процесс модернизации начался еще в 2016 году.
OSINT-исследователь и автор YouTube-канала Covert Cabal сообщил, что на 22-ю Центральную базу резерва танков в Буе Костромской области поступили не менее 57 новейших танков Т-90М. Исследователь считает, что в России запасают танки, ожидая появления эффективных средств противодействия дронам, из-за которых бронетехника на фронте стала слишком уязвимой.
В 1021-й зенитной ракетно-артиллерийской бригаде ВСУ показали применение реактивного БПЛА «Барс» в качестве перехватчика российских реактивных дронов. Тем временем в Украине уже 6 компаний освоили производство турбореактивных двигателей, рассказал изданию «Оборонка» руководитель украинского оборонного инновационного кластера Brave1 Андрей Гриценюк.
В пророссийском канале «Стальная 42-я» рассказали о новой тактике применения оптоволоконных дронов в ВСУ: сначала в тыл летит «Баба-яга» на оптоволоконном управлении и садится, а затем с нее взлетает оптоволоконный FPV-дрон, причем длина катушек на них составляет по 60 км.
На фронте появились российские FPV-дроны с кольцевым крылом «Князь Владимир Святославич» производства НПЦ «Ушкуйник». Как поясняет «Военный Осведомитель», такая конструкция увеличивает дальность полета и защищает винты дрона. Украинский Telegram-канал «Полковник ГШ», в свою очередь, сообщил, что ВС РФ начали применять дальнобойные БПЛА «Гербера-2», которые дополнительно к обычной боевой части оснащены пакетом с зажигательной смесью.
О главных событиях войны 16 октября 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ занимают новые позиции восточнее Славянска, украинские дроны поразили нефтегазовое предприятие под Сургутом. Что происходит на фронте
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