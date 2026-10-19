Российский «нейрозахват» Доброполья, «зачищен» украинский «котел» в Харьковской области, налет на Санкт-Петербург. Что происходит на фронте

В DeepState считают, что большую часть Доброполья контролируют СОУ, кроме небольшой «серой зоны» на юго-западной окраине («Сливочный каприз» обратил внимание на видео удара по российскому военному примерно в этом районе). «Военкор» Владимир Романов представил свою версию ЛБС в районе Доброполья от источников «на земле», согласно которым, российские войска также не контролируют бóльшую часть города.

В бригаде Нацгвардии Украины «Буревій», в свою очередь, заявили, что контролируют Золотой Колодезь, Петровку (до 2016 года — Петровское) и Новотроицкое на Добропольском выступе, в подтверждение чего опубликовали видео с «флаговтыком» в Золотом Колодезе.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв также отверг сообщения о захвате Доброполья и другие заявления Герасимова, например, что с 1 сентября 2026 года ВС РФ оккупировали 1 800 кв. км территории Украины. По оценке Ковалёва, на самом деле с начала осени украинские войска освободили больше территории, чем потеряли. Доклад Герасимова раскритиковали и Z-авторы (1, 2). В частности, Анатолий Радов назвал «закрасы» смертельно опасными для российских военных, видимо, потому, что их в таком случае будут посылать без подготовки на территорию, фактически подконтрольную противнику, однако нашел и плюс: по его мнению, в этот раз в докладе не было заявлений «хуже, чем про Святогорск».

В то же время украинский военный Станислав Бунятов пишет, что ВС РФ продолжают атаковать в направлении Доброполья, пользуясь плотным расположением населенных пунктов (то есть обилием укрытий от дронов) и плохой погодой. В 155-й ОМБр отчитались, что отразили российский мотоциклетный штурм под покровом тумана, причем российские потери составили 43 человека убитыми, 12 ранеными, девять мотоциклов и один легковой автомобиль.

Исследователь под ником Playfra нанес на карту маршруты инфильтрации российских штурмовиков в районе Доброполья. Он пояснил, что последние успехи ВС РФ на этом участке обусловлены рядом факторов, такими как ограничения Starlink для СОУ, плохой погодой и огромным количеством российских резервов, задействованных на этом участке. Впрочем, по сведениям исследователя, украинские военные сохраняют позиции по всему Доброполью, в агломерации Водянского и даже в Белицком, однако по мере «просачивания» противника в тылы украинские позиции в Белицком теряют оперативное значение. Он также отметил, что конфигурация ЛБС в районе Доброполья стала напоминать Константиновку в марте-апреле 2026 года, и предположил, что если ситуация здесь будет развиваться так же, то через 4–6 месяцев бойцы ВС РФ закрепятся на подступах к Доброполью и будут «просачиваться» по всему городу, а также в окрестные села.

О тактических успехах ВС РФ на Добропольском направлении пишет и украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер». Тем не менее, по его оценке, российские войска уже провалили осенне-зимнюю кампанию, а с наступлением зимы и исчезновением «зеленки» они потеряют возможность даже добираться до ЛБС.

На запорожском направлении идут бои на рубежах Степногорска и Приморского к югу от Запорожья.

Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ ведут бои в Степногорске, который в основном контролируется украинскими войсками, а также в Плавнях и Приморском, где они продвигаются в сторону Малокатериновки. В DeepState относят большую часть Приморского и Степногорска к «серой зоне», а Плавни — в основном к зоне контроля ВС РФ.

Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что на гуляйпольском участке российские военные расстреляли украинских пленных. Подробности инцидента не приводятся.

The Telegraph пишет, что ограничить работу Starlink для Украины предложил Трампу лично Илон Маск, однако после того, как за этим последовала «кровопролитная ночь» в Киеве, владелец Space X переложил ответственность на Белый дом и Пентагон. Трамп между тем заявил, что не приказывал вводить ограничения, и усомнился, что они вообще имели место. В то же время 17 октября Владимир Зеленский сообщил, что для терминалов Starlink в Украине продолжает действовать ограничение скорости в 160 км/ч, причем оно распространяется только на территорию Украины, что украинцы проверили, разогнав машины со Starlink до 180 км/ч на территории ЕС. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди обрушился с завуалированной критикой на «партнера», который стремится ограничивать глубину украинских ударов. В то же время украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отметил, что по состоянию на 17 октября число ударов по российским транспортным средствам по открытым сводкам СБС вернулось на уровень до ограничения работы Starlink.

18 октября Зеленский сообщил, что США возобновили передачу разведданных Украине после паузы. В то же время 13 октября глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял что обмен разведданными с США и не прекращался. 19 октября госсекретарь США Марко Рубио объяснил отсутствие предупреждений о ракетных обстрелах Украины неким программным сбоем.

Трамп подписал закон покойного сенатора Линдси Грэма об «адских санкциях» против России, однако приостановил вступление соответствующих санкций и пошлин в силу, объяснив такое решение соображениями национальной безопасности. Решение Трампа раскритиковал Владимир Зеленский, поскольку, по его мнению, этот закон мог бы оказать реальное давление на Россию и способствовать прекращению войны.

В Конгресс США внесли законопроект, который призван остановить сделку Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива. Согласно законопроекту, предполагается аннулировать лицензию, выданную на торговлю дизелем, и запретить исключения из санкционного режима в отношении российских энергоносителей на следующие три года.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» сообщил о худшем четырехдневном периоде для ВС РФ на фронте за последние 2 года: по оценкам Z-аналитиков, в период с 12 по 15 октября ВС РФ потеряли на 110 кв. км больше территории, чем захватили.

Российский военный спутник «Космос-2612» критически сблизился с аппаратом финско-американской компании ICEYE, поставляющей снимки Украине, рассказал аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин. По его мнению, цель такого маневра — уменьшить срок эксплуатации спутника ICEYE за счет расхода топлива для коррекции курса.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:

в течение дня 16 октября, с 07:00 до 19:00, были запущены 315 БПЛА (78 из них — реактивные), а также 15 барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 253 БПЛА — 80%, в том числе 49 реактивных, — были сбиты или подавлены, также нейтрализованы девять «Бандеролей» / «Дань-Т» — 60%

в ночь на 17 октября были запущены баллистические ракеты «Искандер-М» / KN-23, крылатые ракеты Х-22 / Х-32, четыре ракеты «Калибр» и 332 БПЛА типа «Шахед» (31 из них — реактивный), S-8000 «Бандероль», «Гербера», «Пародия» и других типов. Все четыре ракеты «Калибр» и 289 БПЛА — 87%, в том числе 23 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 22 локациях, а также падение обломков в трех локациях

(31 из них — реактивный), S-8000 «Бандероль», «Гербера», «Пародия» и других типов. Все четыре ракеты «Калибр» и 289 БПЛА — 87%, в том числе 23 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 22 локациях, а также падение обломков в трех локациях в течение дня 17 октября, с 07:30 до 19:30, были запущены 157 БПЛА (25 из них — реактивные), а также шесть S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 140 БПЛА — 89%, в том числе 22 реактивных, — были сбиты или подавлены, все шесть «Бандеролей» / «Дань-Т» также нейтрализованы

в ночь на 18 октября были запущены одна баллистическая ракета «Искандер-М» и 180 БПЛА типа «Шахед» (26 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т», «Гербера», «Пародия» и других типов. 152 БПЛА — 84%, в том числе 16 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 20 локациях, а также падение обломков в четырех локациях

в ночь на 19 октября были запущены баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400, крылатые ракеты «Искандер-К» и 269 БПЛА типа «Шахед» (59 из них — реактивные), S-8000 «Бандероль», «Гербера», «Пародия» и других типов. Четыре ракеты «Искандер-К» и 243 БПЛА — 90%, в том числе 43 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 25 локациях, а также падение обломков в восьми локациях

Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» прокомментировал спутниковые снимки последствий удара по Киевскому картонно-бумажному комбинату в Обухове в ночь на 7 октября: повреждения получили цех производства гофротары, склад макулатуры, цех бумажного производства и, вероятно, открытая складская площадка. Минобороны РФ ранее утверждало, что на территории предприятия было организовано производство и хранение крылатых ракет «Фламiнго» и комплектующих к ним. Независимого подтверждения этому заявлению нет.

Вечером 16 октября после серии ударов в нескольких районах Житомира пропали электро- и водоснабжение. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко позднее сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА повреждения получили несколько энергетических объектов в области.

Завод Kromberg & Schubert под Луцком остановил работу после трех ударов реактивными БПЛА 16 октября. Предприятие производит бортовые кабельные системы для Audi, BMW, Mercedes-Benz, Škoda и Porsche. Компания сообщила, что оценивает последствия атаки и пока не называет сроки возобновления производства.

В ночь на 17 октября российские войска нанесли удар ФАБ по Славянску. По уточненным сведениям главы городской военной администрации Вадима Ляха, всего за 17 октября в результате ударов различными видами оружия в городе погибли шесть человек и 15 получили ранения. По состоянию на утро 18 октября под завалами разрушенных авиабомбами домов оставались тела нескольких жителей, поисковые работы, приостановленные на ночь из-за угрозы новых атак, были возобновлены.